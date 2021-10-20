Артем Анисимов
КХЛ
Локомотив (х)
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#Артем Анисимов #КХЛ #Локомотив (х)

Анисимов – игрок «Локомотива». Это его третий приход в клуб

2 часа назад

Нападающий Артем Анисимов подписал с «Локомотивом» контракт до конца сезона. Он взял 42-й номер.

Анисимов – воспитанник «Локомотива». Он выступал в Ярославле с 2005 по 2007 год и провел в КХЛ сезон-2012/13.

Анисимову 33 года. В прошлом сезоне он провел в НХЛ за «Оттаву» 19 матчей, забил два гола и отдал семь передач.

твиттер ХК «Локомотив»

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Источник:
Официальный сайт «Локомотива»
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