Анисимов – игрок «Локомотива». Это его третий приход в клуб

Нападающий Артем Анисимов подписал с «Локомотивом» контракт до конца сезона. Он взял 42-й номер.

Анисимов – воспитанник «Локомотива». Он выступал в Ярославле с 2005 по 2007 год и провел в КХЛ сезон-2012/13.

Анисимову 33 года. В прошлом сезоне он провел в НХЛ за «Оттаву» 19 матчей, забил два гола и отдал семь передач.