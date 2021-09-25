Локомотив (х)
КХЛ
Андрей Скабелка
Никитин – главный тренер «Локомотива». Он выигрывал с ЦСКА Кубок Гагарина
час назад
Игорь Никитин заменил на этом посту Андрея Скабелку, который покинул «Локомотив». Скабелка работал в команде с мая-2020.
- С 2017 по 2021 год Никитин тренировал ЦСКА. Он покинул клуб в июле после поражения в финале Кубка Гагарина от «Авангарда».
- В сезоне-2018/19 ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, а Никитин стал тренером года в КХЛ.
После девяти матчей «Локомотив» занимает десятое место в западной конференции. У него три победы.
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