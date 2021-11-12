КХЛ
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#КХЛ

КХЛ представила рейтинг клубов по итогам сезона-2020/21. Топ-3: «Йокерит», «Авангард» и ЦСКА

12 ноября, 11:27

На официальном сайте КХЛ прошла оценка клубов по итогам сезона-2020/21. Общий рейтинг формируется благодаря оценкам по девяти параметрам:

  • Работа со СМИ (5%).
  • Несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%).
  • Государственное финансирование (10%).
  • Посещаемость и заполняемость арен (10%).
  • Исполнение норм технического регламента (10%).
  • ТВ-индекс (10%).
  • Доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%).
  • Спортивные достижения (20%).
  • Стоимость спортивного результата (20%).

Рейтинги по каждому критерию вы можете увидеть на официальном сайте КХЛ. Общий рейтинг выглядит так:

официальный сайт КХЛ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт КХЛ
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vladik12
12 ноября, 16:19

Из этой компании больше других импонируют "шуты".

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