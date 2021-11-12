КХЛ представила рейтинг клубов по итогам сезона-2020/21. Топ-3: «Йокерит», «Авангард» и ЦСКА

На официальном сайте КХЛ прошла оценка клубов по итогам сезона-2020/21. Общий рейтинг формируется благодаря оценкам по девяти параметрам:

Работа со СМИ (5%).

Несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%).

Государственное финансирование (10%).

Посещаемость и заполняемость арен (10%).

Исполнение норм технического регламента (10%).

ТВ-индекс (10%).

Доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%).

Спортивные достижения (20%).

Стоимость спортивного результата (20%).

Рейтинги по каждому критерию вы можете увидеть на официальном сайте КХЛ. Общий рейтинг выглядит так: