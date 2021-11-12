КХЛ
КХЛ представила рейтинг клубов по итогам сезона-2020/21. Топ-3: «Йокерит», «Авангард» и ЦСКА
12 ноября, 11:27
На официальном сайте КХЛ прошла оценка клубов по итогам сезона-2020/21. Общий рейтинг формируется благодаря оценкам по девяти параметрам:
- Работа со СМИ (5%).
- Несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%).
- Государственное финансирование (10%).
- Посещаемость и заполняемость арен (10%).
- Исполнение норм технического регламента (10%).
- ТВ-индекс (10%).
- Доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%).
- Спортивные достижения (20%).
- Стоимость спортивного результата (20%).
Рейтинги по каждому критерию вы можете увидеть на официальном сайте КХЛ. Общий рейтинг выглядит так:
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Комментарии (1)
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12 ноября, 16:19
0
Из этой компании больше других импонируют "шуты".
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