«Адмирал» победил впервые после возвращения в КХЛ. Он оставался единственным клубом без побед со старта сезона

«Адмирал» обыграл «Северсталь» со счетом 4:1 в матче Восточной конференции. Перед стартом игрового дня это была единственная команда, еще ни разу не побеждавшая в сезоне-2021/22.

Для «Адмирала» это первая победа с февраля 2020 года. Он пропустил прошлый сезон из-за нехватки финансирования.

В новом сезоне «Адмирал» вернулся в лигу и проиграл пять стартовых матчей. Он пропустил за этот отрезок 29 шайб и забросил 14. Команда занимает восьмое место в таблицы Восточной конференции с 5 очками.