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#Адмирал #КХЛ

«Адмирал» победил впервые после возвращения в КХЛ. Он оставался единственным клубом без побед со старта сезона

5 часов назад

«Адмирал» обыграл «Северсталь» со счетом 4:1 в матче Восточной конференции. Перед стартом игрового дня это была единственная команда, еще ни разу не побеждавшая в сезоне-2021/22.

  • Для «Адмирала» это первая победа с февраля 2020 года. Он пропустил прошлый сезон из-за нехватки финансирования. 

В новом сезоне «Адмирал» вернулся в лигу и проиграл пять стартовых матчей. Он пропустил за этот отрезок 29 шайб и забросил 14. Команда занимает восьмое место в таблицы Восточной конференции с 5 очками.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт КХЛ
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