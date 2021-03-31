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КХЛ вернет «Адмирал», если он погасит долги. Клуб пропустил сезон из-за нехватки финансирования во время пандемии
23 минуты назад
КХЛ утвердила состав на сезон-2021/22. В списке появился владивостокский «Адмирал», который пропустил текущий сезон из-за нехватки финансирования.
- Клуб объявил о временном выходе из КХЛ в апреле 2020-го.
- Приморский край тогда приостановил финансирование команд в регионе, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.
- После выхода «Адмирала» в КХЛ осталось 23 команды вместо 24.
Теперь лига анонсировала возвращение «Адмирала». Но клуб для участия в новом турнире должен погасить долги перед тренерами и игроками за сезон-2017/18. Крайний срок – 31 июля 2021 года. О каких именно суммах идет речь, не уточняется.
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