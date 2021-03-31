КХЛ вернет «Адмирал», если он погасит долги. Клуб пропустил сезон из-за нехватки финансирования во время пандемии

КХЛ утвердила состав на сезон-2021/22. В списке появился владивостокский «Адмирал», который пропустил текущий сезон из-за нехватки финансирования.

Клуб объявил о временном выходе из КХЛ в апреле 2020-го.

Приморский край тогда приостановил финансирование команд в регионе, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.

После выхода «Адмирала» в КХЛ осталось 23 команды вместо 24.

Теперь лига анонсировала возвращение «Адмирала». Но клуб для участия в новом турнире должен погасить долги перед тренерами и игроками за сезон-2017/18. Крайний срок – 31 июля 2021 года. О каких именно суммах идет речь, не уточняется.