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Лео Комаров – игрок СКА

вчера, 20:27

Нападающий Лео Комаров подписал со СКА контракт, рассчитанный на два года. Игрок взял в команде 74-й номер.

  • Комарову 34 года. В 2011 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Финляндии.
  • Последний клуб Комарова – «Нью-Йорк Айлендерс», за который он выступал с 2018 года.
  • В России Комаров играл за московское «Динамо», куда переходил три раза. С ним он выигрывал Кубок Гагарина.

В этом сезоне Комаров провел за «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ один матч и не набрал очков.

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Источник:
Официальный сайт СКА
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