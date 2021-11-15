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Лео Комаров – игрок СКА
вчера, 20:27
Нападающий Лео Комаров подписал со СКА контракт, рассчитанный на два года. Игрок взял в команде 74-й номер.
- Комарову 34 года. В 2011 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Финляндии.
- Последний клуб Комарова – «Нью-Йорк Айлендерс», за который он выступал с 2018 года.
- В России Комаров играл за московское «Динамо», куда переходил три раза. С ним он выигрывал Кубок Гагарина.
В этом сезоне Комаров провел за «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ один матч и не набрал очков.
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