Лео Комаров – игрок СКА

Нападающий Лео Комаров подписал со СКА контракт, рассчитанный на два года. Игрок взял в команде 74-й номер.

Комарову 34 года. В 2011 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Финляндии.

Последний клуб Комарова – «Нью-Йорк Айлендерс», за который он выступал с 2018 года.

В России Комаров играл за московское «Динамо», куда переходил три раза. С ним он выигрывал Кубок Гагарина.

В этом сезоне Комаров провел за «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ один матч и не набрал очков.