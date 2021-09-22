КХЛ
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КХЛ запустит продажу NFT-карточек. На них изобразят игровые эпизоды и хоккеистов

18 минут назад

КХЛ анонсировала проект KHL.cards с продажей эксклюзивных карточек, пишут «Ведомости» со ссылкой на лигу. Карточки создадут в формате токенов NFT.

  • Проект запустят на криптобирже Binance. КХЛ назвала это первым в истории хоккея сотрудничеством лиги и криптовалютной биржи.
  • На карточках изобразят эпизоды матчей, в том числе Матчей всех звезд, и обладателей значимых наград. В их числе Константин Окулов и Вадим Шипачев.
  • Участники проекта смогут не только покупать, но и продавать карточки, зарабатывая внутреннюю валюту. Ее можно будет обменять на призы. Например, на просмотр матча из VIP-ложи.
  • Продажи стартуют 27 сентября в 14:00 по Москве. Лига выпустит 20 тысяч наборов с 20 карточками. У каждой из них будет своя категория редкости (от бронзовой до платиновой).

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов признал, что в России NFT непопулярна. Тем не менее он считает проект «долгоиграющей историей», план которой рассчитан на несколько лет.

Лига заключила с клубами контракты о распределении прибыли. Она планирует, что с помощью NFT команды смогут дополнительно заработать на своих брендах.

  • NFT – это цифровой код, который подтверждает право владения цифровым активом. Например, изображением.
  • Резонанс вокруг NFT начался весной 2021 года. Тогда певица Граймс продала коллекцию произведений цифрового искусств за 5,8 миллиона долларов. 
  • После этого продажа прав на цифровые активы стала трендом.  Владельцы объектов стали переводить их в NFT и выставлять на торги. Глава твиттера продал своей первый твит, The New York Times – статью, Эрмитаж – картину Леонардо да Винчи.
  • На фоне этого спортсмены и клубы тоже создали свои NFT. О запуске токенов объявили среди прочих Александр Овечкин и Хабиб Нурмагомедов.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Ведомости. Спорт»
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