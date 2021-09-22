КХЛ запустит продажу NFT-карточек. На них изобразят игровые эпизоды и хоккеистов

КХЛ анонсировала проект KHL.cards с продажей эксклюзивных карточек, пишут «Ведомости» со ссылкой на лигу. Карточки создадут в формате токенов NFT.

Проект запустят на криптобирже Binance. КХЛ назвала это первым в истории хоккея сотрудничеством лиги и криптовалютной биржи.

На карточках изобразят эпизоды матчей, в том числе Матчей всех звезд, и обладателей значимых наград. В их числе Константин Окулов и Вадим Шипачев.

Участники проекта смогут не только покупать, но и продавать карточки, зарабатывая внутреннюю валюту. Ее можно будет обменять на призы. Например, на просмотр матча из VIP-ложи.

Продажи стартуют 27 сентября в 14:00 по Москве. Лига выпустит 20 тысяч наборов с 20 карточками. У каждой из них будет своя категория редкости (от бронзовой до платиновой).

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов признал, что в России NFT непопулярна. Тем не менее он считает проект «долгоиграющей историей», план которой рассчитан на несколько лет.

Лига заключила с клубами контракты о распределении прибыли. Она планирует, что с помощью NFT команды смогут дополнительно заработать на своих брендах.