Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Хоккей
Турнир
КХЛ
Поделиться:
КХЛ
Год основания
2008 г.
Наиболее титулованный клуб
Ак Барс (3)
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе
#Валерий Брагин
13 июля, 20:46
Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии
3
#Иван Федотов
01 июля, 22:51
3
Тренер Федоров взял Кубок Гагарина в первый сезон в карьере: играл без вратаря и хвалил ЦСКА после поражений
#Сергей Федоров
30 апреля, 19:46
Возрастной победный гол в финале Кубка Гагарина: 41-летний форвард забил вратарю, который младше всего на два года
#Александр Попов
30 апреля, 17:21
ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина: Попов забил победный гол в 41 год, это первый трофей для тренера Федорова
#КХЛ
30 апреля, 17:15
Какой спорт и где пока еще можно смотреть в России, а что уже отключено
#РПЛ
05 марта, 00:15
У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ
#Родион Амиров
23 февраля, 18:13
Китай впервые в олимпийском хоккее. На пути страна подключила политику, держала в КХЛ слабый клуб и раздала гражданство канадцам и россиянам
#хоккей на Олимпийских играх-2022
03 февраля, 19:00
Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
#Егор Афанасьев
28 января 2021, 11:40
Ого, в Сочи развивается хоккей. Клуб «Сочи» в деталях объясняет нам, как увлекать людей на южном курорте
#ХК Сочи
27 апреля 2020, 07:24
3
Почему в хоккее нет автоголов: автор шайбы – игрок из другой команды, в Канаде придуман специальный термин
#Хоккей
09 января, 13:20
Как «Металлург» играл в Казахстане в разгар беспорядков: без интернета и связи, машина с мигалками до аэропорта, задержка рейса
#Металлург Магнитогорск
06 января, 19:18
ЦСКА играет овертайм с пустыми воротами. Это тренд сезона КХЛ, который важен для России перед Олимпиадой
#ЦСКА (х)
06 января, 13:25
Новый рейтинг зарплат русского хоккея: в топе «Локомотив», самый высокооплачиваемый – защитник «Барыса», известен контракт Гусева
#КХЛ
15 октября 2021, 14:55
Цитата недели от Романа Ротенберга: объяснил свое назначение историей про Моуринью – и сделал три ошибки в фактах
#Роман Ротенберг
04 января, 22:49
Шок русского хоккея: Ротенберг - главный тренер СКА. Как так вышло: посмотрел 800 матчей и подменял болевшего Брагина
#Роман Ротенберг
04 января, 14:58
За Россию сыграет форвард с тремя матчами в сезоне НХЛ. От него отказался клуб, но сборная рассматривает в олимпийский состав
#Кирилл Семенов
07 декабря 2021, 15:14
Как прошел матч КХЛ в Дубае: шейх вбросил шайбу, игру открыли Загитова и Навка
#КХЛ
03 декабря 2021, 19:45
25 неудобных вопросов по новому сезону КХЛ
#КХЛ
01 сентября 2019, 17:04
Весь год «Авангард» провел в 3000 км от дома и фанатов – в городе, который его не ждал. Репортаж «Гола» из Балашихи
#Авангард
18 апреля 2019, 23:20
Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
#КХЛ
03 декабря 2021, 14:45
В матче «Спартак» – «Йокерит» произошли две драки после первого же вбрасывания
#КХЛ
22 ноября 2021, 19:57
Мичков опять забил лакросс-гол и пять шайб в одном матче (в 16 лет!) – все это в молодежном чемпионате, куда СКА отправил его месяц назад
#Матвей Мичков
20 ноября 2021, 17:07
Чудесный гол в КХЛ. Игрок «Трактора» убрал финтом защитника и забил в овертайме ✨
#Виталий Кравцов
05 ноября 2021, 21:15
Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной
#Ярослав Аскаров
04 января 2021, 19:00
Тафгай «Спартака» побил игрока посреди матча. В прошлом сезоне он нокаутировал игрока, который сейчас его тренер
#Спартак (х)
28 октября 2021, 21:10
Шайба в игре КХЛ попала в женщину и рассекла ей лицо. Игрок извинился уже в перерыве
#КХЛ
19 октября 2021, 21:30
Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
#Никита Гусев
12 октября 2021, 21:00
Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил 💌
#«Сибирь» (х)
05 октября 2021, 17:41
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
#КХЛ
22 сентября 2020, 21:22
«Ак Барс» уволил чирлидерш из-за курса на семейные ценности. Их нанял «Сочи» – на матч против «Ак Барса»
#Ак Барс
15 сентября 2021, 16:12
Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков
#Матвей Мичков
07 сентября 2021, 12:11
«Авангард» забил одинаковые первые голы в двух сезонах КХЛ. Авторы – главные легионеры-новички
#Петер Цегларик
01 сентября 2021, 20:17
Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
#Боб Хартли
29 апреля 2021, 15:37
Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
#КХЛ
11 сентября 2020, 13:28
Показать еще
1
2
3
...
7