КХЛ

Год основания
2008 г.
Наиболее титулованный клуб
Ак Барс (3)
Лента
Материалы
Новости
Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе
#Валерий Брагин
Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии
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#Иван Федотов
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Тренер Федоров взял Кубок Гагарина в первый сезон в карьере: играл без вратаря и хвалил ЦСКА после поражений
#Сергей Федоров
Возрастной победный гол в финале Кубка Гагарина: 41-летний форвард забил вратарю, который младше всего на два года
#Александр Попов
ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина: Попов забил победный гол в 41 год, это первый трофей для тренера Федорова
#КХЛ
Какой спорт и где пока еще можно смотреть в России, а что уже отключено
#РПЛ
У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ
#Родион Амиров
Китай впервые в олимпийском хоккее. На пути страна подключила политику, держала в КХЛ слабый клуб и раздала гражданство канадцам и россиянам
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
#Егор Афанасьев
Ого, в Сочи развивается хоккей. Клуб «Сочи» в деталях объясняет нам, как увлекать людей на южном курорте
#ХК Сочи
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Почему в хоккее нет автоголов: автор шайбы – игрок из другой команды, в Канаде придуман специальный термин
#Хоккей
Как «Металлург» играл в Казахстане в разгар беспорядков: без интернета и связи, машина с мигалками до аэропорта, задержка рейса
#Металлург Магнитогорск
ЦСКА играет овертайм с пустыми воротами. Это тренд сезона КХЛ, который важен для России перед Олимпиадой
#ЦСКА (х)
Новый рейтинг зарплат русского хоккея: в топе «Локомотив», самый высокооплачиваемый – защитник «Барыса», известен контракт Гусева
#КХЛ
Цитата недели от Романа Ротенберга: объяснил свое назначение историей про Моуринью – и сделал три ошибки в фактах
#Роман Ротенберг
Шок русского хоккея: Ротенберг - главный тренер СКА. Как так вышло: посмотрел 800 матчей и подменял болевшего Брагина
#Роман Ротенберг
За Россию сыграет форвард с тремя матчами в сезоне НХЛ. От него отказался клуб, но сборная рассматривает в олимпийский состав
#Кирилл Семенов
Как прошел матч КХЛ в Дубае: шейх вбросил шайбу, игру открыли Загитова и Навка
#КХЛ
25 неудобных вопросов по новому сезону КХЛ
#КХЛ
Весь год «Авангард» провел в 3000 км от дома и фанатов – в городе, который его не ждал. Репортаж «Гола» из Балашихи
#Авангард
Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
#КХЛ
В матче «Спартак» – «Йокерит» произошли две драки после первого же вбрасывания
#КХЛ
Мичков опять забил лакросс-гол и пять шайб в одном матче (в 16 лет!) – все это в молодежном чемпионате, куда СКА отправил его месяц назад
#Матвей Мичков
Чудесный гол в КХЛ. Игрок «Трактора» убрал финтом защитника и забил в овертайме ✨
#Виталий Кравцов
Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной
#Ярослав Аскаров
Тафгай «Спартака» побил игрока посреди матча. В прошлом сезоне он нокаутировал игрока, который сейчас его тренер
#Спартак (х)
Шайба в игре КХЛ попала в женщину и рассекла ей лицо. Игрок извинился уже в перерыве
#КХЛ
Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
#Никита Гусев
Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил 💌
#«Сибирь» (х)
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
#КХЛ
«Ак Барс» уволил чирлидерш из-за курса на семейные ценности. Их нанял «Сочи» – на матч против «Ак Барса»
#Ак Барс
Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков
#Матвей Мичков
«Авангард» забил одинаковые первые голы в двух сезонах КХЛ. Авторы – главные легионеры-новички
#Петер Цегларик
Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
#Боб Хартли
Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
#КХЛ