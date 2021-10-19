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КХЛ никого не наказала за массовую драку в матче «Авангарда» и «Сочи». И отстранила игрока за непристойный жест
вчера, 18:49
КХЛ опубликовала решения дисциплинарного комитета по матчам 18 октября. Среди них решения по игре «Авангард» – «Сочи», стартовавшей с массовой драки.
- В драке участвовали шесть хоккеистов, но лига не наказала ни одного непосредственно за эту драку.
- Единственное наказание за этот эпизод получил Илья Каблуков из «Авангарда» – но не за драку, а за непристойный жест. Его дисквалифицировали на один матч и оштрафовали.
Два других решения по матчу связаны со второй дракой, произошедшей на седьмой минуте. Обоих участников оштрафовали: Ярослава Косова («Авангард») как зачинщика, Дмитрия Колготина («Сочи») как участника.
«Авангард» победил в том матче 5:4. Он занимает в таблице Восточной конференции пятое место с 22 очками. «Сочи» идет на последнем месте Западной конференции с 12 очками.
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