КХЛ никого не наказала за массовую драку в матче «Авангарда» и «Сочи». И отстранила игрока за непристойный жест

Два других решения по матчу связаны со второй дракой, произошедшей на седьмой минуте. Обоих участников оштрафовали: Ярослава Косова («Авангард») как зачинщика, Дмитрия Колготина («Сочи») как участника.

«Авангард» победил в том матче 5:4. Он занимает в таблице Восточной конференции пятое место с 22 очками. «Сочи» идет на последнем месте Западной конференции с 12 очками.