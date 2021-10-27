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#Александр Волков (хоккей) #КХЛ #СКА

Обладатель Кубка Стэнли Волков перешел в СКА. Он пятый новичок клуба в этом сезоне

3 часа назад

Контракт нападающего Александра Волкова со СКА рассчитан на четыре года. Волков взял 92-й номер.

  • Волков выступал в системе СКА с 2013 по 2017 год, а потом перешел в «Тампу-Бэй», с которой выиграл Кубок Стэнли.
  • Волкову 24 года. В 2021 году он выступал в НХЛ за «Анахайм» и в АХЛ за «Сан-Диего».

Волков – пятый новичок СКА в этом сезоне. До этого клуб подписал Мэта Робинсона, Валентина Зыкова, Никиту Гусева и Микко Лехтонена.

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Источник:
Официальный сайт СКА
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