Александр Волков (хоккей)
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Обладатель Кубка Стэнли Волков перешел в СКА. Он пятый новичок клуба в этом сезоне
3 часа назад
Контракт нападающего Александра Волкова со СКА рассчитан на четыре года. Волков взял 92-й номер.
- Волков выступал в системе СКА с 2013 по 2017 год, а потом перешел в «Тампу-Бэй», с которой выиграл Кубок Стэнли.
- Волкову 24 года. В 2021 году он выступал в НХЛ за «Анахайм» и в АХЛ за «Сан-Диего».
Волков – пятый новичок СКА в этом сезоне. До этого клуб подписал Мэта Робинсона, Валентина Зыкова, Никиту Гусева и Микко Лехтонена.
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