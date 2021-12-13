Воронков исключен из состава России на Кубок первого канала. Он травмировался после силового приема в матче КХЛ

Воронков травмировался после силового приема Петра Хохрякова во втором периоде. Его унесли со льда на носилках и сразу доставили в больницу. РИА «Новости Спорт» писали, что он терял сознание.

Воронкову 21 год, в КХЛ выступал только за «Ак Барс». В текущем сезоне набрал 12 очков (семь голов и пять ассистов) в 37 играх.