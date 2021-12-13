Дмитрий Воронков
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Воронков исключен из состава России на Кубок первого канала. Он травмировался после силового приема в матче КХЛ
3 часа назад
«Ак Барс» выпустил обновление по состоянию Дмитрия Воронкова. Его доставили в больницу из-за травмы, полученной в игре с «Салаватом Юлаевым».
- Воронкова опустили из больницы через несколько часов после госпитализации. Он сказал, что чувствует себя «нормально», но «пока не видит левым глазом».
- Подробности о травме и сроках восстановления пока неизвестны. Воронков точно пропустит Кубок первого канала, стартующий 16 декабря.
- Также из состава сборной России исключили травмированных Станислава Галиева («Динамо») и Андрея Кузьменко («СКА»). Вместо них вызваны Артур Каюмов и Артем Анисимов (оба – «Локомотив») и Даниил Вовченко («Северсталь»).
Воронков травмировался после силового приема Петра Хохрякова во втором периоде. Его унесли со льда на носилках и сразу доставили в больницу. РИА «Новости Спорт» писали, что он терял сознание.
Воронкову 21 год, в КХЛ выступал только за «Ак Барс». В текущем сезоне набрал 12 очков (семь голов и пять ассистов) в 37 играх.
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