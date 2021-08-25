КХЛ
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КХЛ заключила контракты с двумя вещателями из США на показ трансляций матчей

5 часов назад

Об этом объявил вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов:

«Да, мы подписали два контракта с вещателями в Америке. Один – это ESPN+, часть матчей будет транслироваться там. Часть матчей будет показана на Portable.TV».

Подробности сделки и срок действие контрактов не сообщаются.

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НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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