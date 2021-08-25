КХЛ
КХЛ заключила контракты с двумя вещателями из США на показ трансляций матчей
5 часов назад
Об этом объявил вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов:
«Да, мы подписали два контракта с вещателями в Америке. Один – это ESPN+, часть матчей будет транслироваться там. Часть матчей будет показана на Portable.TV».
Подробности сделки и срок действие контрактов не сообщаются.
КХЛ опубликовала календарь на сезон-2021/22. «Локомотив» сыграет 7 сентября впервые после авиакатастрофы 2011 года
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые