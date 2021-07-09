КХЛ
КХЛ опубликовала календарь на сезон-2021/22. «Локомотив» сыграет 7 сентября впервые после авиакатастрофы 2011 года
09 июля, 13:08
КХЛ на своем сайте выложила полный график регулярного чемпионата на сезон-2021/22. Главные факты о сезоне:
- Он стартует 1 сентября матчем-открытием между «Авангардом» (победитель плей-офф) и ЦСКА (победитель регулярки) и продлится до 1 марта.
- Запланировано 672 матча и 130 игровых дней.
- В КХЛ снова будет 24 команды. «Адмирал», пропустивший прошлый сезон из-за нехватки финансирования во время пандемии, вернулся в лигу.
- Клубы проведут по 56 матчей: по два против всех остальных (46 матчей) и по десять внутри своей конференции.
- КХЛ по просьбе «Локомотива» поставила ему домашнюю игру с минским «Динамо» на 7 сентября. Он сыграет в этот день впервые после гибели команды в авиакатастрофе в 2011 году. Тогда самолет, летевший на игру в Минск, разбился. Погибли 44 человека.
- Матч звезд запланирован на 15-16 января, олимпийская пауза – с 22 января по 21 февраля. Без учета пауз за всю регулярку будет три дня без игр. Это повторение рекорда лиги в сезоне-2019/20.
- Плей-офф начнется 4 марта. Крайняя дата его завершения – 30 апреля (итоговая дата заивист от числа матчей в финальной серии).
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