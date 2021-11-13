Куньлунь Ред Стар
КХЛ
Олимпиада-2022
Авангард
«Куньлунь» проиграл «Авангарду» 0:5 и уступил по броскам 10:61. Игроки из этого клуба поедут на Олимпиаду
13 ноября, 19:51
«Авангард» разгромил «Куньлунь» (5:0) в перенесенном матче регулярного сезона КХЛ. 20-летний Арсений Грицюк оформил дубль. Официальная статистика бросков – 61:10.
Этот состав «Куньлуня» представляет сборную Китая. Игроки поедут на домашнюю Олимпиаду-2022, которая пройдет в феврале.
15 ноября «Куньлунь» сыграет с «Амуром», 17 ноября – снова с «Авангардом». Эти матчи будут проверкой уровня китайской сборной, хотя снимать ее с Олимпиады пока никто не собирается.
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