«Куньлунь» проиграл «Авангарду» 0:5 и уступил по броскам 10:61. Игроки из этого клуба поедут на Олимпиаду

«Авангард» разгромил «Куньлунь» (5:0) в перенесенном матче регулярного сезона КХЛ. 20-летний Арсений Грицюк оформил дубль. Официальная статистика бросков – 61:10.

Этот состав «Куньлуня» представляет сборную Китая. Игроки поедут на домашнюю Олимпиаду-2022, которая пройдет в феврале.

15 ноября «Куньлунь» сыграет с «Амуром», 17 ноября – снова с «Авангардом». Эти матчи будут проверкой уровня китайской сборной, хотя снимать ее с Олимпиады пока никто не собирается.