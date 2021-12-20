КХЛ показала формы команд на матч звезд. Золотой и серебряный цвета ориентированы на герб Челябинска

КХЛ разработала внешний вид форм в сотрудничестве с дизайнером Василием Ивановым, который создал логотип «Металлурга». Золотой и серебряный цвета ориентированы на цвета герба Челябинска.

Визуальный образ разработал диджитал-художник и иллюстратор Егор Голополосов. Он создал графику, ориентированную на комиксы и уличные рисунки.

Голополосов сказал: «Не было цели создать реалистичную картинку. Хотелось получить ощущение фантастичности, что-то супергероическое, потому что, как мне кажется, спортсмены – это настоящие сверхлюди».