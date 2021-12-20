КХЛ показала формы команд на матч звезд. Золотой и серебряный цвета ориентированы на герб Челябинска
15 и 16 января в Челябинске пройдет матч звезд КХЛ. В нем сыграют команды «Евразия», «Россия», «Северная Америка» и «Скандинавия». Так выглядят их формы:
КХЛ разработала внешний вид форм в сотрудничестве с дизайнером Василием Ивановым, который создал логотип «Металлурга». Золотой и серебряный цвета ориентированы на цвета герба Челябинска.
Визуальный образ разработал диджитал-художник и иллюстратор Егор Голополосов. Он создал графику, ориентированную на комиксы и уличные рисунки.
Голополосов сказал: «Не было цели создать реалистичную картинку. Хотелось получить ощущение фантастичности, что-то супергероическое, потому что, как мне кажется, спортсмены – это настоящие сверхлюди».
Полные составы команд:
Команда «Евразия»
Вратари:
- Алексей Колосов («Динамо» Минск)
- Шимон Грубец («Авангард»)
Защитники:
- Янис Якс («Сочи»)
- Даррен Диц («Барыс»)
- Ник Бэйлен («Трактор»)
- Лукаш Клок («Нефтехимик»)
Нападающие:
- Илья Усов («Динамо» Минск)
- Никита Михайлис («Барыс»)
- Лукаш Седлак («Трактор»)
- Владислав Кодола («Северсталь»)
- Лукаш Радил («Динамо» Рига)
Команда «Россия»
Вратари:
- Дмитрий Шикин («Автомобилист»)
- Иван Федотов (ЦСКА)
Защитники:
- Григорий Панин («Салават Юлаев»)
- Никита Нестеров (ЦСКА)
- Александр Никишин («Спартак»)
Нападающие:
- Вадим Шипачев («Динамо» Москва)
- Иван Николишин («Амур»)
- Никита Тертышный («Трактор»)
- Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва)
- Андрей Кузьменко (СКА)
Команда «Северная Америка»
Вратари:
- Эдвард Паскуале («Локомотив»)
- Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»)
Защитники:
- Мэт Робинсон (СКА)
- Стивен Кэмпфер («Ак Барс»)
- Тревор Мерфи («Сибирь»)
Нападающие:
- Корбэн Найт («Авангард»)
- Филипп Майе («Металлург»)
- Кенни Агостино («Торпедо»)
- Даниэль Одетт («Витязь»)
- Брендэн Лайпсик («Металлург»)
- Рид Буше («Локомотив»)
Команда «Скандинавия»
Вратари:
- Юха Метсола («Салават Юлаев»)
- Ларс Юханссон (СКА)
Защитники:
- Оливер Каски («Авангард»)
- Робин Пресс («Северсталь»)
- Теодор Леннстрем («Торпедо»)
Нападающие:
- Тему Хартикайнен («Салават Юлаев»)
- Нико Оямяки («Витязь»)
- Тему Пулккинен («Трактор»)
- Йори Лехтеря («Спартак»)
- Марко Анттила («Йокерит»)
- Никлас Енсен («Йокерит»)