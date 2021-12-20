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#КХЛ

КХЛ показала формы команд на матч звезд. Золотой и серебряный цвета ориентированы на герб Челябинска

41 минуту назад

15 и 16 января в Челябинске пройдет матч звезд КХЛ. В нем сыграют команды «Евразия», «Россия», «Северная Америка» и «Скандинавия». Так выглядят их формы:

КХЛ разработала внешний вид форм в сотрудничестве с дизайнером Василием Ивановым, который создал логотип «Металлурга». Золотой и серебряный цвета ориентированы на цвета герба Челябинска. 

Визуальный образ разработал диджитал-художник и иллюстратор Егор Голополосов. Он создал графику, ориентированную на комиксы и уличные рисунки. 

Голополосов сказал: «Не было цели создать реалистичную картинку. Хотелось получить ощущение фантастичности, что-то супергероическое, потому что, как мне кажется, спортсмены – это настоящие сверхлюди».

Полные составы команд:

Команда «Евразия»

Вратари:

  • Алексей Колосов («Динамо» Минск)
  • Шимон Грубец («Авангард»)

Защитники:

  • Янис Якс («Сочи»)
  • Даррен Диц («Барыс»)
  • Ник Бэйлен («Трактор»)
  • Лукаш Клок («Нефтехимик»)

Нападающие:

  • Илья Усов («Динамо» Минск)
  • Никита Михайлис («Барыс»)
  • Лукаш Седлак («Трактор»)
  • Владислав Кодола («Северсталь»)
  • Лукаш Радил («Динамо» Рига)

Команда «Россия»

Вратари:

  • Дмитрий Шикин («Автомобилист»)
  • Иван Федотов (ЦСКА)

Защитники:

  • Григорий Панин («Салават Юлаев»)
  • Никита Нестеров (ЦСКА)
  • Александр Никишин («Спартак»)

Нападающие:

  • Вадим Шипачев («Динамо» Москва)
  • Иван Николишин («Амур»)
  • Никита Тертышный («Трактор»)
  • Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва)
  • Андрей Кузьменко (СКА)

Команда «Северная Америка»

Вратари:

  • Эдвард Паскуале («Локомотив»)
  • Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»)

Защитники:

  • Мэт Робинсон (СКА)
  • Стивен Кэмпфер («Ак Барс»)
  • Тревор Мерфи («Сибирь»)

Нападающие:

  • Корбэн Найт («Авангард»)
  • Филипп Майе («Металлург»)
  • Кенни Агостино («Торпедо»)
  • Даниэль Одетт («Витязь»)
  • Брендэн Лайпсик («Металлург»)
  • Рид Буше («Локомотив»)

Команда «Скандинавия»

Вратари:

  • Юха Метсола («Салават Юлаев»)
  • Ларс Юханссон (СКА)

Защитники:

  • Оливер Каски («Авангард»)
  • Робин Пресс («Северсталь»)
  • Теодор Леннстрем («Торпедо»)

Нападающие:

  • Тему Хартикайнен («Салават Юлаев»)
  • Нико Оямяки («Витязь»)
  • Тему Пулккинен («Трактор»)
  • Йори Лехтеря («Спартак»)
  • Марко Анттила («Йокерит»)
  • Никлас Енсен («Йокерит»)
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Источник:
КХЛ
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