История Пугачевой в политике: подкалывала советских чиновников, агитировала за Ельцина за деньги, состояла в партии Прохорова

Алла Пугачева внезапно оказалась во всех политических новостях. Такое раньше бывало? Мы изучили, какой политический след она оставляла в других эпохах.

В советское время Пугачева шутила над партийными деятелями и отказалась от участия в мюзикле с участниками группы ABBA из-за семьи

В 1981 году Пугачева гастролировала за пределами СССР. В Финляндии она участвовала в фестивале политической песни, где сбор средств направлялся в фонд для кампании в поддержку всеобщего полного разоружения.

В том же году на концерт Пугачевой в Казахстане пришли высшие руководители республики и шумно пробирались на свои места. Пугачева перестала петь и выдала тираду: «Здрасьте, дорогие! Устраивайтесь поудобнее, я подожду. Уселись? Можно продолжать? Спасибо большое!» Тогда на Пугачеву пожаловались в ЦК, но дальше воспитательной беседы дело не пошло.