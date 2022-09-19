История Пугачевой в политике: подкалывала советских чиновников, агитировала за Ельцина за деньги, состояла в партии Прохорова
Алла Пугачева внезапно оказалась во всех политических новостях. Такое раньше бывало? Мы изучили, какой политический след она оставляла в других эпохах.
В советское время Пугачева шутила над партийными деятелями и отказалась от участия в мюзикле с участниками группы ABBA из-за семьи
В 1981 году Пугачева гастролировала за пределами СССР. В Финляндии она участвовала в фестивале политической песни, где сбор средств направлялся в фонд для кампании в поддержку всеобщего полного разоружения.
В том же году на концерт Пугачевой в Казахстане пришли высшие руководители республики и шумно пробирались на свои места. Пугачева перестала петь и выдала тираду: «Здрасьте, дорогие! Устраивайтесь поудобнее, я подожду. Уселись? Можно продолжать? Спасибо большое!» Тогда на Пугачеву пожаловались в ЦК, но дальше воспитательной беседы дело не пошло.
В середине 1980-х участники группы ABBA предлагали Пугачевой роль в мюзикле. Она отказалась – в том числе потому что сюжет мюзикла мог быть признан антисоветским. Пугачева вспоминала: «Мы стояли все – Тим, Бьорн и Бенни – и рыдали, потому что я хотела петь, но знала, что меня не отпустят. 11 месяцев мне нужно было [ходить] на репетиции этого мюзикла, а это уже приравнивалось к бегству из страны». Она осталась ради семьи.
В целом же свое отношение со сцены в те времена она описывала так:
«Я всегда говорила: ну уберете вы меня со сцены, я буду книги писать. Запретите книги, буду рисовать, запретите и это, я все равно что-нибудь придумаю, все равно буду жить так, как хочу. С чувством все той же внутренней свободы. И они терпели».
В начале 1980-х была популярной такая шутка: «Кто такой Брежнев? Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой!» Пугачева стала предпоследней народной артисткой в истории СССР (на следующий день после указа о присвоении звания ей вышел еще один указ о присвоении звания еще двум артистам).
Ельцин в жизни Пугачевой: поддержка за деньги, орден на 50-летие, цитата про драную кошку от Коржакова
В 1993 году в России состоялся референдум, который включал в себя четыре вопроса о доверии президенту Борису Ельцину, социально-экономической политике и досрочных выборах. В агитационных материалах был призыв голосовать «Да-Да-Нет-Да», который в итоге превратился в лозунг.
Пугачева же записала песню именно с таким названием. Хотя в самом тексте песни нет политики.
В 1996-м она активно участвовала в предвыборной кампании Ельцина «Голосуй, или проиграешь». Позже призналась, что заработала на концертах: «Я взяла за свои выступления очень большие деньги. И не стесняюсь об этом говорить. К чему делать вид, будто артисты участвовали в предвыборных шоу бесплатно? Не было выступлений из идейных соображений, не было! И это нормально, во всем мире выборы стоят дорого».
В интервью Леониду Парфенову на телеканале «НТВ» она сказала: «Призываю всех голосовать за Ельцина. Это не значит, что именно за него. Я хочу голосовать за тот путь развития, который выбрала наша страна». «Мне кажется, Зюганов тысячу раз попередумал про свой коммунизм. Жить-то он нормально тоже хочет, не только властвовать», – добавила она.
Начальник охраны Ельцина Александр Коржаков вспоминал в интервью «Собеседнику» (заблокирован в России Роскомнадзором), что президенту музыкальные звезды не нравились: «Вообще Ельцин не терпел музыку, да и всех эстрадных артистов. Например, Пугачеву называл «драной кошкой».
Но именно Ельцин на 50-летие Пугачевой в 1999 году вручил ей Орден за заслуги перед Отечеством II степени. «Я полюбил вас, когда вы пошли наперекор тем, кто хотел нажимать, не пускать, чинил препятствия. Я тоже боролся, поэтому у нас есть что-то общее», – признался Ельцин.
Прохоров в жизни Пугачевой: «настоящий мужик», работа в партии, отношения до сих пор
В 2011 году Пугачева поддерживала Михаила Прохорова: вошла в его Общественный совет – кандидата в президенты, вступила в его партию, исполнила о нем песню. Прохоров же считал, что Пугачева готова взяться за блок вопросов, связанных с положением женщин в России.
В сентябре 2011-го она сказала: «Наконец-то появился настоящий мужик, который готов делать что-то для страны». Как еще Пугачева о нем отзывалась: «Михаил Прохоров абсолютно одинаково со мной мыслит. Я готова во всем его поддержать. И мне, и вам можно мешать. Невозможно только в одном помешать – это мыслить независимо и свободно».
В 2012-м Прохоров набрал 7,98% на выборах, заняв третье место. Пугачева вышла из партии в 2015-м – тогда же, когда ее покинул и Прохоров.
Они все еще поддерживают отношения. Продюсер Сергей Лавров говорил, что Прохоров помогает Пугачевой финансово: «Концерты Галкина он мог продвигать, но не занимался бы продажей билетов. Помог рублем он в лучшем случае только Алле Борисовне».
Путин в жизни Пугачевой: слова об уважении, орден и поздравление
Пугачева работала с Прохоровым в тот момент, когда выборы-2012 выиграл Владимир Путин. Что говорила Пугачева перед ними: «Очень уважаю Владимира Владимировича Путина, я голосовала и агитировала за него в 2000-м и слов своих обратно не беру. Но мне кажется, что засиживаться на одном месте даже такому умному и интересному политику, как он, не стоит. Политическая сцена, как любая другая, требует новых имен».
«Я хорошо знакома с Владимиром Владимировичем. Он как мужчина и как человек мне приятен. То, что я сейчас говорю, – потому что желаю ему добра», – еще одна цитата Пугачевой.
В 2014 году Путин наградил Пугачеву орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. А еще через пять лет поздравил ее с 70-летием.
***
Парфенов в 1996-м задал Пугачевой такой вопрос: «Но о чем беспокоиться вам? Ни одна смена режима не отменит в России Пугачеву – вы будете петь всегда при любой власти».
Ответ был таким: «Я выросла среди людей и пела среди людей. При любой власти – но я пела для людей. Для меня большая разница, какое настроение будет у человека, приходящего в зал».