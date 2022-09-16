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50 необычных каверов русских музыкантов

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1. Баста – «Темная ночь» (Марк Бернес)

Баста сохранил душевность в вечной классике, добавив совсем немного поп-мотивов. 

2. «Кис-Кис» – «Харакири» («Гражданская оборона»)

Удивляющее сочетание: текст Егора Летова и мотивы Song 2 Blur.

3. Михаил Шуфутинский – What Does My Heart Feel So Bad (Moby)

Шуточный эксперимент «Вечернего Урганта» – но все равно получилось солидно.

4. Клава Кока – «Сошла с ума» (t.A.T.u.)

Драйв и энергетика оригинала на месте. 

5. Slider & Magnit – «На сиреневой луне» (Леонид Агутин)

Синти-поп сделал песню звонче, но все равно сохранил грустное настроение.

6. Монеточка – «На заре» («Альянс»)

Все делали на эту песню кавер. У Монеточки получилось самое нежное и воздушное осмысление.

История песни «На заре» – феномена русской музыки, который все полюбили спустя 30 лет после выхода
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7. Мохито – «В жизни так бывает» («Многоточие»)

Песня проделала путь от кнопочных телефонов до прямой бочки, чартов и кальянных.

8. Реднакси – «Плачь и смотри» («Непара»)

Еще один хит нулевых становится актуальным благодаря продакшену. 

9. «Черниковская хата» – «Спектакль окончен» (Полина Гагарина)

Уход от разрывной интонации – к обаятельному мраку в духе Joy Division.

10. Zivert – «Ветер перемен» (Максим Дунаевский)

Вечное и доброе послание из СССР в новом прочтении сохраняет эти качества, но становится более интимным. 

11. Grisha Urgant – «Ночной каприз» («Моральный кодекс»)

Загадочный ретровейв от альтер-эго Ивана Урганта.

12. Антоха МС – «Лиловый негр» (Александр Вертинский)

Вот как сделать снова популярной песню, которая впервые звучала сто лет назад. 

13. «Пионерлагерь Пыльная Радуга» – «Дорога добра» 

Из ритмичной детской песни – в панк-рок.

14. Cream Soda – «Вино» («Хлеб»)

Вы знаете кавер Cream Soda на другую песню группы «Хлеб» – «Плачу на техно». «Вино» сделано по той же схеме. 

15. RAY – «Ресницы» («Братья Гримм»)

Темп песни замедлился. И теперь под нее лучше не танцевать, а лениво просыпаться. 

16. IOWA x RSAC – «Зеленоглазое такси» (Михаил Боярский)

Женский вокал как будто даже больше раскрыл дух песни. 

17. PALC – «Соечка» (Слава КПСС)

Депрессивная песня в стиле Летова превратилась в позитивный фолк. 

18. The Hatters — «Подожди, дожди, дожди» (Игорь Корнелюк)

У песни убавилось грустного мотива – и теперь это куда веселее оригинала. 

19. Mary Gu – «Если в сердце живет любовь» (Юлия Савичева)

Песня из сериала нулевых о превращении девушки-аутсайдера в признанную красавицу вернулась в другой сериал со схожей темой – чтобы звучать еще громче и убедительнее. 

20. St1m – «Звезда по имени Солнце» («Кино»)

Рэп-осмысление песни, которая вошла в трибьют 2010 года, где читают герои русского рэпа нулевых. 

21. «Чайф» – «Молодая шпана» («Аквариум»)

Кавер получился веселее и ироничнее оригинала. Будто песня даже лучше идет «Чайфу», чем «Аквариуму».

22. «Звери» – «Любовь во всем виновата» (Алла Пугачева)

Приятный кавер в стиле главных хитов «Звери».

23. «Аффинаж» – «Отец» (25/17)

Песня (особенно в припеве) звучит по-другому – не по-доброму, а с рокерским надрывом. 

24. «Аквариум» – «Я хочу быть с тобой» (Nautilus Pompilius)

Мелодичный и более тихий кавер БГ на трагично кричащую песню. 

25. Noize MC – «Панелька» (Хаски)

В русскую экзистенциальную драму Noize MC добавил рок-позитива. 

26. Slava Marlow – «Белая ночь» («Форум»)

Хитмейкер 2020-х идеально вписался в хит 1980-х. 

27. ЛСП – «Дурак и молния» («Король и шут»)

ЛСП регулярно поет эту песню на концертах, добавляя в нее прилично автотюна.

28. Максим Фадеев и SEREBRO – «Притяженье больше нет» (Валерий Меладзе и «Виа Гра»)

Любимый хит нулевых усложнился в музыке – и даже набрал больше просмотров на ютубе, чем оригинал. 

29. «Комсомольск» – «Девушки из высшего общества» (Валерий Меладзе)

Разве бывает много Меладзе?

30. Элджей – «Пальма-де-Майорка» (Михаил Шуфутинский)

Элджей не экспериментирует с оригиналом и добротно сохраняет томно-грустное настроение Шуфутинского.

31. Антоха МС – «Спокойная ночь» («Кино»)

Нестандартный кавер из большого трибьюта Виктору Цою. 

32. Uma2rman – «Течет река Волга» (Людмила Зыкина)

Звезда тиктока не дотягивает до оригинала, но все равно в комментариях все в восторге от ностальгии. 

33. Егор Шип – «18 мне уже» («Руки вверх»)

Капелька регги – и советский хит кажется песней чуть легче. 

34. DAVA – «Зайка моя» («Филипп Киркоров»)

Песня избавилась от мультяшности и получила больше ноток страданий. 

35 – Gruppa Skryptonite – «Любите, девушки» («Браво»)

Романтичный Скриптонит как всегда добавляет в песни больше томности и умиротворения.

36. Антон Токарев – «Седьмой лепесток» (Hi-Fi)

Участник «Голоса» удачно добавил пафоса и рока в поп-хит. И поет его за пределами шоу.

37. Леонид Агутин – «Розовое вино» (Feduk,Элджей)

Люди признаются, что с Агутиным наконец-то разобрали слова песни.

38. ПОЛ ПУНШ – «Ты не верь слезам» (Шура)

Грустненькая баллада из 90-х теперь бодро гремит гитарами. 

39. Хаски – «Знаешь ли ты» (MakSim)

Хаски поет песню о девичьих страданиях, как будто сам ее написал. 

40. Дора – «Пошлю его на…» (Лолита)

Самая актуальная героиня русской поп-музыки успешно справляется со взрослым хитом. И делает его еще трогательнее.  

41. Сабина Ахмедова – «Как на войне» («Агата Кристи»)

Классика русского рока теперь звучит как феминистический порыв.

42. «Би-2» – «Трава у дома» («Земляне»)

Гораздо более тяжелое переосмысление советской фантазии о космосе. 

43. Лев Лещенко – «Спокойная ночь» («Кино»)

Спокойная ночь стала еще спокойнее.

44. «Гражданская оборона» – «На дальней станции сойду» («Пламя»)

Песня классического ВИА получила у Егора Летова еще больше душевности. 

45. TSOY (Анатолий Цой) х Настасья Самбурская – «Вахтерам» («Бумбокс»)

Народный хит превратился в сюжетный диалог мужчины и женщины.

46. Людмила Гурченко – «Хочешь?» (Земфира)

Просто величие. 

47. Григорий Лепс – «Молитва» («Би-2»)

Лепс сохранил настроение оригинала, но сделал песню другой своими вокальными фишками.

48. Dead Blonde – «Ту-лу-ла» (Юлия Чичерина)

Чемпионка чартов освежает летний хит нулевых.

49. Гречка – «Люби меня, люби» («Отпетые мошенники»)

Гречка сделала подзабытый хит своей главной песней, добавив туда еще больше нежности. 

50. Алла Пугачева и София Ротару – «Нас не догонят» (t.A.T.u.)

Две глыбы эстрады неожиданно объединяются, чтобы выдать еще более неожиданный эксперимент. 

Русская музыка
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