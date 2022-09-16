50 необычных каверов русских музыкантов
1. Баста – «Темная ночь» (Марк Бернес)
Баста сохранил душевность в вечной классике, добавив совсем немного поп-мотивов.
2. «Кис-Кис» – «Харакири» («Гражданская оборона»)
Удивляющее сочетание: текст Егора Летова и мотивы Song 2 Blur.
3. Михаил Шуфутинский – What Does My Heart Feel So Bad (Moby)
Шуточный эксперимент «Вечернего Урганта» – но все равно получилось солидно.
4. Клава Кока – «Сошла с ума» (t.A.T.u.)
Драйв и энергетика оригинала на месте.
5. Slider & Magnit – «На сиреневой луне» (Леонид Агутин)
Синти-поп сделал песню звонче, но все равно сохранил грустное настроение.
6. Монеточка – «На заре» («Альянс»)
Все делали на эту песню кавер. У Монеточки получилось самое нежное и воздушное осмысление.
7. Мохито – «В жизни так бывает» («Многоточие»)
Песня проделала путь от кнопочных телефонов до прямой бочки, чартов и кальянных.
8. Реднакси – «Плачь и смотри» («Непара»)
Еще один хит нулевых становится актуальным благодаря продакшену.
9. «Черниковская хата» – «Спектакль окончен» (Полина Гагарина)
Уход от разрывной интонации – к обаятельному мраку в духе Joy Division.
10. Zivert – «Ветер перемен» (Максим Дунаевский)
Вечное и доброе послание из СССР в новом прочтении сохраняет эти качества, но становится более интимным.
11. Grisha Urgant – «Ночной каприз» («Моральный кодекс»)
Загадочный ретровейв от альтер-эго Ивана Урганта.
12. Антоха МС – «Лиловый негр» (Александр Вертинский)
Вот как сделать снова популярной песню, которая впервые звучала сто лет назад.
13. «Пионерлагерь Пыльная Радуга» – «Дорога добра»
Из ритмичной детской песни – в панк-рок.
14. Cream Soda – «Вино» («Хлеб»)
Вы знаете кавер Cream Soda на другую песню группы «Хлеб» – «Плачу на техно». «Вино» сделано по той же схеме.
15. RAY – «Ресницы» («Братья Гримм»)
Темп песни замедлился. И теперь под нее лучше не танцевать, а лениво просыпаться.
16. IOWA x RSAC – «Зеленоглазое такси» (Михаил Боярский)
Женский вокал как будто даже больше раскрыл дух песни.
17. PALC – «Соечка» (Слава КПСС)
Депрессивная песня в стиле Летова превратилась в позитивный фолк.
18. The Hatters — «Подожди, дожди, дожди» (Игорь Корнелюк)
У песни убавилось грустного мотива – и теперь это куда веселее оригинала.
19. Mary Gu – «Если в сердце живет любовь» (Юлия Савичева)
Песня из сериала нулевых о превращении девушки-аутсайдера в признанную красавицу вернулась в другой сериал со схожей темой – чтобы звучать еще громче и убедительнее.
20. St1m – «Звезда по имени Солнце» («Кино»)
Рэп-осмысление песни, которая вошла в трибьют 2010 года, где читают герои русского рэпа нулевых.
21. «Чайф» – «Молодая шпана» («Аквариум»)
Кавер получился веселее и ироничнее оригинала. Будто песня даже лучше идет «Чайфу», чем «Аквариуму».
22. «Звери» – «Любовь во всем виновата» (Алла Пугачева)
Приятный кавер в стиле главных хитов «Звери».
23. «Аффинаж» – «Отец» (25/17)
Песня (особенно в припеве) звучит по-другому – не по-доброму, а с рокерским надрывом.
24. «Аквариум» – «Я хочу быть с тобой» (Nautilus Pompilius)
Мелодичный и более тихий кавер БГ на трагично кричащую песню.
25. Noize MC – «Панелька» (Хаски)
В русскую экзистенциальную драму Noize MC добавил рок-позитива.
26. Slava Marlow – «Белая ночь» («Форум»)
Хитмейкер 2020-х идеально вписался в хит 1980-х.
27. ЛСП – «Дурак и молния» («Король и шут»)
ЛСП регулярно поет эту песню на концертах, добавляя в нее прилично автотюна.
28. Максим Фадеев и SEREBRO – «Притяженье больше нет» (Валерий Меладзе и «Виа Гра»)
Любимый хит нулевых усложнился в музыке – и даже набрал больше просмотров на ютубе, чем оригинал.
29. «Комсомольск» – «Девушки из высшего общества» (Валерий Меладзе)
Разве бывает много Меладзе?
30. Элджей – «Пальма-де-Майорка» (Михаил Шуфутинский)
Элджей не экспериментирует с оригиналом и добротно сохраняет томно-грустное настроение Шуфутинского.
31. Антоха МС – «Спокойная ночь» («Кино»)
Нестандартный кавер из большого трибьюта Виктору Цою.
32. Uma2rman – «Течет река Волга» (Людмила Зыкина)
Звезда тиктока не дотягивает до оригинала, но все равно в комментариях все в восторге от ностальгии.
33. Егор Шип – «18 мне уже» («Руки вверх»)
Капелька регги – и советский хит кажется песней чуть легче.
34. DAVA – «Зайка моя» («Филипп Киркоров»)
Песня избавилась от мультяшности и получила больше ноток страданий.
35 – Gruppa Skryptonite – «Любите, девушки» («Браво»)
Романтичный Скриптонит как всегда добавляет в песни больше томности и умиротворения.
36. Антон Токарев – «Седьмой лепесток» (Hi-Fi)
Участник «Голоса» удачно добавил пафоса и рока в поп-хит. И поет его за пределами шоу.
37. Леонид Агутин – «Розовое вино» (Feduk,Элджей)
Люди признаются, что с Агутиным наконец-то разобрали слова песни.
38. ПОЛ ПУНШ – «Ты не верь слезам» (Шура)
Грустненькая баллада из 90-х теперь бодро гремит гитарами.
39. Хаски – «Знаешь ли ты» (MakSim)
Хаски поет песню о девичьих страданиях, как будто сам ее написал.
40. Дора – «Пошлю его на…» (Лолита)
Самая актуальная героиня русской поп-музыки успешно справляется со взрослым хитом. И делает его еще трогательнее.
41. Сабина Ахмедова – «Как на войне» («Агата Кристи»)
Классика русского рока теперь звучит как феминистический порыв.
42. «Би-2» – «Трава у дома» («Земляне»)
Гораздо более тяжелое переосмысление советской фантазии о космосе.
43. Лев Лещенко – «Спокойная ночь» («Кино»)
Спокойная ночь стала еще спокойнее.
44. «Гражданская оборона» – «На дальней станции сойду» («Пламя»)
Песня классического ВИА получила у Егора Летова еще больше душевности.
45. TSOY (Анатолий Цой) х Настасья Самбурская – «Вахтерам» («Бумбокс»)
Народный хит превратился в сюжетный диалог мужчины и женщины.
46. Людмила Гурченко – «Хочешь?» (Земфира)
Просто величие.
47. Григорий Лепс – «Молитва» («Би-2»)
Лепс сохранил настроение оригинала, но сделал песню другой своими вокальными фишками.
48. Dead Blonde – «Ту-лу-ла» (Юлия Чичерина)
Чемпионка чартов освежает летний хит нулевых.
49. Гречка – «Люби меня, люби» («Отпетые мошенники»)
Гречка сделала подзабытый хит своей главной песней, добавив туда еще больше нежности.
50. Алла Пугачева и София Ротару – «Нас не догонят» (t.A.T.u.)
Две глыбы эстрады неожиданно объединяются, чтобы выдать еще более неожиданный эксперимент.