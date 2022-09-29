О чем на самом деле трек Gangsta's Paradise: как Coolio попал туда случайно и как все основано на песне Стиви Уандера из 70-х
Gangsta's Paradise – классика гангстерского рэпа 90-х и исторический хит дуэта Coolio и L.V. В 1995 году эта песня вышла на альбоме с таким же названием. Coolio позже получал за нее «Грэмми», MTV Video Music Award и другие награды. Прошло уже почти 30 лет. Gangsta's Paradise за это время закрепилась в музыкальной истории, а для Coolio так и осталась главной песней в карьере.
Coolio пришел за чеком к менеджеру – и там услышал мелодию, над которой работал другой артист
Все началось с продюсера Дуга Рашида. К моменту подготовки Gangsta's Paradise Coolio уже был достаточно популярным исполнителем и выпустил альбом. Дуг Рашид делал дома сэмплы из различных пластинок (музыку на основе звуковых отрывков). Однажды он наткнулся на Pastime Paradise Стиви Уандера. Рашид вырезал сэмпл из него – и увидел в этом окно для создания хита.
Рашид дружил с L.V. Тому понравилась обновленная мелодия Pastime Paradise, которую немного поменял Рашид. L.V. занялся вокальными партиями, но сам хотел найти для этой песни рэпера. Один из кандидатов отказался – в ответ предложил L.V. все сделать самому. Тут помог случай: Coolio зашел за чеком к своему менеджеру – тот жил вместе с Рашидом. И услышал мелодию.
Для Рашида и L.V. приход Coolio был находкой – его имя могло помочь раскрутке будущего трека. Главное, что на работу вдохновился сам Coolio. В авторском тексте Gangsta's Paradise Coolio рассказывал о мрачной гангстерской жизни. В ней он не знает, доживет ли до следующего дня рождения. Не может жить нормально, отталкивает людей и понимает, что надо все менять.
Несколько ключевых цитат из песни Gangsta's Paradise:
- «Тебе бы лучше следить за тем, что говоришь и где ходишь»;
- «Я не могу жить нормальной жизнью – меня воспитала улица»;
- «Часто смотрел телевизор – и пустился в погоню за мечтами;
- «Они говорят, мне нужно учиться, но меня некому учить».
Критики назвали песню одной из самых мрачных среди попадавших на первое место в чартах. Была и такая фраза о ее герое: «Он исследует бездну с журналистским хладнокровием».
Параллельно поднимается проблема выбора – многие люди его лишены. Через текст Coolio доносит такой посыл: прославляемый рай гангстеров не такой хороший, каким его представляют.
Фанаты творчества Coolio выясняли реальный смысл песни Gangsta's Paradise – об этом есть даже отдельное обсуждение на реддите. Там была версия, что рассказчик в песне уходит из банд в тайную работу на полицию. Но разочаровывается и в ее коррумпированности. И все-таки люди приходят к общему выводу: Gangsta's Paradise больше отражает проблемы жизни гангстеров.
Coolio продвигал в интервью общую идею Gangsta's Paradise и объяснял, почему она зашла массовому слушателю. От него звучали такие мысли о задумке Gangsta's Paradise: «Это действительно песня о жизни, потому что вы тоже живете в гангстерском раю. Видите ли, ваш бизнес на самом деле не контролируется, а «гангстерский рай» – это когда вас контролируют».
Почему Стиви Уандер прописан соавтором Gangsta's Paradise – как на это повлияла жена Coolio
В основе Gangsta's Paradise остался сэмпл из композиции Pastime Paradise (1976) Стиви Уандера. В припеве Уандера нет слов о гангстерах, но в Gangsta's Paradise они добавлены. Оба припева глобально различаются только этим. Интересно, что подобная концепция совсем не понравилась Уандеру. Он выступил против использования частей мелодии и слов – все чуть не сорвалось.
Coolio вспоминал слова Уандера, когда они впервые с ним связались: «Я не позволю использовать мою мелодию в какой-нибудь гангстерской песне». Жена Coolio была знакома с братом Уандера. Это повлияло на организацию встречи между ними – именно она и уговорила Уандера. Единственным условием было изменение текста: Coolio пришлось убрать из него все ругательства.
На Billboard Awards-1995 Coolio, Стиви Уандер иL.V. выступали вместе. Сейчас их выступление остается одним из любимых у фанатов. Coolio рассказывал, что радовался договоренностям с Уандером. Он предугадывал выпуск хита, но не мог и близко предугадать масштаб итогового успеха: «Не думал, что это распространится настолько сильно – среди всех полов и возрастов».
Песня Gangsta's Paradise стрельнула на фоне неожиданного сотрудничества. В том же 1995-м она стала саундтреком к фильму «Опасные мысли». Мишель Пфайффер снялась в клипе вместе с Coolio. Так вместе оказались звезда белого Голливуда и представитель гангста-рэпа. Пфайффер вспоминала: «30 лет спустя у меня до сих пор идут мурашки по коже, когда я слышу эту песню».
На Gangsta's Paradise было много пародий и ремиксов, но главное изменение песни сделал L.V. В 1996 году он включил сольную версию Gangsta's Paradise в свой дебютный альбом I Am LV. Coolio там не участвовал, зато другие исполнители читали дополнительные рэп-тексты. Все произошло после ссоры с участием Дуга Рашида, L.V. и Coolio. Рашид занимался подготовкой и песни L.V.
Клип на оригинал Gangsta's Paradise попал на ютуб пять лет назад. Он выложен на ютуб-канале лейбла Tommy Boy. Видео собрало более миллиарда просмотров и 270 тысяч комментариев. В момент смерти Coolio люди там снова активизировались: благодарят его за песню и называют легендой. Другие видео на песни Coolio собирали максимум несколько миллионов просмотров.
Реакция Coolio на успех в июле 2022-го: «Эй, как дела? Мы только что достигли миллиарда».
Почему Coolio так и остался в истории музыки автором одного мирового хита
The New York Times вспоминал, что даже сам Coolio переживал из-за ситуации с успехом. Gangsta's Paradise стала лицом творчества и затмила остальное. В том материале есть ссылка на интервью PopkillerTV, которое Coolio давал в 2018 году. Там он называл песню Gangsta's Paradise треком, доставившим лично ему огромное удовольствие. Эти тезисы сквозили по всем его интервью.
У Coolio были и другие треки, претендовавшие на статус популярных вещей. Главный из них – Fantastic Voyage. Всего Coolio выпустил восемь студийных альбомов и даже в какое-то время менял стиль. В чем отличие Gangsta's Paradise от его других вещей: «Это одна из тех песен, которые передаются поколениям. Я не использовал модные слова. Это песня вне времени».
С такой же стороны Gangsta's Paradise анализировали критики. Глобально Fantastic Voyage – это первый хит Coolio. Но он остался в рамках жесткой музыки для вечеринок. Gangsta's Paradise отражала идентичность хип-хопа со стороны жанра, передавала общее настроение времени и транслировала образ мышления черной культуры. Она стала своеобразной молитвой Coolio.
Gangsta's Paradise – песня-ориентир для всего хип-хопа. Ее пример показал, что треки из хип-хопа могут попадать в фильмы и на телевидение. Одновременно с этим Coolio передавал актуальные идеи для молодежи того времени. Если так и идти по привычному пути с негативными целями, можно не получить второй шанс. Для передачи настроения Coolio использовал отсылки к религии.
Сам Coolio связывал успех Gangsta's Paradise с божественным вмешательством. Дуг Рашид вспоминал его реакцию, когда тот впервые услышал мелодию: «Дуг, ты наконец-то сделал это?» Coolio сочинил текст за один присест. Рашид и L.V. сразу нашли в них идеальную рэп-партию. L.V. потом говорил об этом: «Когда Coolio написал текст, я подумал: «Вау, чувак, это глубоко!»
У Coolio не получилось вписать в историю несколько хитов, но известность после выпуска Gangsta's Paradise позволила ему развиваться в других сферах. Например, он погрузился в кулинарию. Даже снялся в программе Cookin' with Coolio, ставшей ответвлением другой передачи о жизни его семьи. Там Coolio обучал зрителей кулинарии и блюдам из простых ингредиентов.