О чем на самом деле трек Gangsta's Paradise: как Coolio попал туда случайно и как все основано на песне Стиви Уандера из 70-х

Coolio пришел за чеком к менеджеру – и там услышал мелодию, над которой работал другой артист

Все началось с продюсера Дуга Рашида. К моменту подготовки Gangsta's Paradise Coolio уже был достаточно популярным исполнителем и выпустил альбом. Дуг Рашид делал дома сэмплы из различных пластинок (музыку на основе звуковых отрывков). Однажды он наткнулся на Pastime Paradise Стиви Уандера. Рашид вырезал сэмпл из него – и увидел в этом окно для создания хита.

Рашид дружил с L.V. Тому понравилась обновленная мелодия Pastime Paradise, которую немного поменял Рашид. L.V. занялся вокальными партиями, но сам хотел найти для этой песни рэпера. Один из кандидатов отказался – в ответ предложил L.V. все сделать самому. Тут помог случай: Coolio зашел за чеком к своему менеджеру – тот жил вместе с Рашидом. И услышал мелодию.

Для Рашида и L.V. приход Coolio был находкой – его имя могло помочь раскрутке будущего трека. Главное, что на работу вдохновился сам Coolio. В авторском тексте Gangsta's Paradise Coolio рассказывал о мрачной гангстерской жизни. В ней он не знает, доживет ли до следующего дня рождения. Не может жить нормально, отталкивает людей и понимает, что надо все менять.

Несколько ключевых цитат из песни Gangsta's Paradise: