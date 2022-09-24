Как Людовико Эйнауди стал главным композитором современности

Подростком Эйнауди играл на пианино и акустической гитаре. В 16 лет он окончательно понял, что хочет посвятить себя музыке. Поступил в консерваторию Джузеппе Верди, окончил ее и начал обучение у Лучано Берио – одного из главных итальянских композиторов того времени. Берио отличался экспериментальностью: он соединял инструментальное звучание с электронным. Это то, что было нужно Эйнауди.

С детства он жил в двух разных музыкальных мирах: академические строгие уроки матери переплетались с бунтарской музыкой 60-х, которую любили его сестры. «Моя мама была классической пианисткой и любила произведения Баха, а старшие сестры обожали Джими Хендрикса, The Beatles и The Rolling Stones. Я не вписывался в школьную систему, хотел быть фотографом, рокером и гастролировать по миру!»

Но обучение с мамой и в консерватории на него тоже сильно влияли. И даже первые работы Эйнауди были сложными и академическими, понятными узкому кругу профессионалов. Лучано Берио как раз помог ему раскрепоститься и найти свое звучание.

Главное, что Берио дал Эйнауди – свободу и право на эксперименты. Он обучался у него на протяжении четырех лет – до 31 года. А потом еще десять Эйнауди искал собственное звучание. Вдумайтесь: десять лет, с 31 до 41 года, он подрабатывал в музыкальных издательствах, писал музыку, но без особого успеха. На вопрос, как за это время не разочаровался в своем пути, он отвечает: «Просто я упорный».

Спустя много лет Эйнауди будет цитировать Portishead, Эминема и Radiohead, говоря о том, что в молодости искал то, что они способны выражать – прямоту, бунтарство и соответствие поколению. Эйнауди с рождения находился в академической среде, при этом не очень ее любил, чувствовал себя в ней стесненным. И поэтому стал академическим бунтарем.