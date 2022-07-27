История дружбы, на которой основан фильм «1+1»: алжирский вор десять лет прожил с аристократом, обойдя 90 кандидатов

Ди Борго выбрал Абделя Селлу, алжирского эмигранта, который два года сидел в тюрьме – он обкрадывал на улицах жителей Парижа. Для ди Борго определяющей чертой Селлу стал безумный характер: «Он вообще ничего не боится, очень сильный, доступный и чрезвычайно щедрый. Мой дьявол-хранитель».

Хотя Селлу изначально не хотелось долго работать помощником – он шел на официальную работу, чтобы сохранить визу и остаться во Франции.

Ди Борго вспоминал, как Селлу возвращал его к желанию жить: «Абдель не жалел меня. Он был непочтительным, дерзким и обладал возмутительным чувством юмора. Я внезапно обнаружил, что снова наслаждаюсь жизнью, чувствуя, что не знаю, как все пойдет дальше. Мне наплевать, что Абдель вышел из тюрьмы. Он был мне нужен. И впоследствии он стал другом».

Как Селлу возвращал ди Борго к жизни: надевал на голову антиварикозный чулок, приделывал к коляске мотор для гонок

О дружбе ди Борго и Селлу написали по книге. По книге ди Борго снят фильм, а Селлу (в фильме его зовут Дрисс Бассари) написал биографию на фоне популярности «1+1». В ней он рассказал о своем алжирском детстве и как постоянно попадал в полицейские участки Парижа – Селлу уже подростком грабил богатых школьников.

Главный момент потрясения Селлу – первая встреча с ди Борго: «Я обалдел, честно. Мне двадцать четыре года, я все повидал, все понял, во всем разобрался и впервые в жизни так удивлен. Я смотрю на него, как на пришельца. Труп из 16-го округа, замаскированный под живого человека. Мозг, работающий благодаря какому-то волшебству.

Ну же, чем я рискую, сдав ему в аренду свои руки? Может, остаться на день или на два, просто чтобы понять, с кем имею дело…»