История дружбы, на которой основан фильм «1+1»: алжирский вор десять лет прожил с аристократом, обойдя 90 кандидатов
Комедийная драма «1+1» занимает высокое место во всех зрительских топах (восьмое место среди всех фильмов «Кинопоиска»). За 11 лет «1+1» стал классикой и самым популярным фильмом Франции в мире. Даже если вы его не смотрели, то точно знаете синопсис: за парализованным аристократом ухаживает бывший заключенный.
Звучит как фантазия сценариста в духе «Что, если…», но фильм основан на реальной истории.
Прототип миллионера в «1+1» – аристократ, который два года провел в больнице после неудачного полета на параплане
Главный герой фильма основан на аристократе и владельце бизнеса по производству шампанского Филиппа Поццо ди Борго (в «1+1» его так же зовут). Ди Борго происходит из семьи герцога, где ни в чем не нуждался: «Я родился с серебряной ложкой во рту». Жизнь столкнулась о драму после неудачного полета на параплане в 1993 году – ди Борго повредил позвоночник и больше не смог ходить. В больнице ди Борго провел два года и предпринимал попытку самоубийства.
После возвращения домой ди Борго провел собеседование с 90 людьми, которые претендовали на роль его сиделки. К тому же помощь требовалась его жене – она умирала от рака: «Жена была очень больна, ей оставалось жить несколько месяцев, и мы оба лежали в постели в плохом состоянии. Мне нужен парень, достаточно сумасшедший, чтобы не бояться ситуации».
Ди Борго выбрал Абделя Селлу, алжирского эмигранта, который два года сидел в тюрьме – он обкрадывал на улицах жителей Парижа. Для ди Борго определяющей чертой Селлу стал безумный характер: «Он вообще ничего не боится, очень сильный, доступный и чрезвычайно щедрый. Мой дьявол-хранитель».
Хотя Селлу изначально не хотелось долго работать помощником – он шел на официальную работу, чтобы сохранить визу и остаться во Франции.
Ди Борго вспоминал, как Селлу возвращал его к желанию жить: «Абдель не жалел меня. Он был непочтительным, дерзким и обладал возмутительным чувством юмора. Я внезапно обнаружил, что снова наслаждаюсь жизнью, чувствуя, что не знаю, как все пойдет дальше. Мне наплевать, что Абдель вышел из тюрьмы. Он был мне нужен. И впоследствии он стал другом».
Как Селлу возвращал ди Борго к жизни: надевал на голову антиварикозный чулок, приделывал к коляске мотор для гонок
О дружбе ди Борго и Селлу написали по книге. По книге ди Борго снят фильм, а Селлу (в фильме его зовут Дрисс Бассари) написал биографию на фоне популярности «1+1». В ней он рассказал о своем алжирском детстве и как постоянно попадал в полицейские участки Парижа – Селлу уже подростком грабил богатых школьников.
Главный момент потрясения Селлу – первая встреча с ди Борго: «Я обалдел, честно. Мне двадцать четыре года, я все повидал, все понял, во всем разобрался и впервые в жизни так удивлен. Я смотрю на него, как на пришельца. Труп из 16-го округа, замаскированный под живого человека. Мозг, работающий благодаря какому-то волшебству.
Ну же, чем я рискую, сдав ему в аренду свои руки? Может, остаться на день или на два, просто чтобы понять, с кем имею дело…»
Какое веселье творилось в их отношениях? Например, Селлу приделал к коляске ди Борго мощный мотор – чтобы устраивать гонки. И постоянно шутил, когда ди Борго чувствовал себя плохо: «Я рассказываю анекдоты, пою, хвастаюсь вымышленными подвигами. Поццо носит антиварикозные чулки. Я натягиваю один на голову и притворяюсь грабителем».
Погоня с полицией, которая показана в фильме, тоже была в реальности. Селлу вспоминал:
«На спидометре сто двадцать семь километров в час. Всего-то. Месье Поццо сегодня в форме, и я прощупываю почву.
– За нами едут два копа, нас сейчас арестуют.
– Неужели, Абдель? Мы опоздаем.
– Не обязательно, месье Поццо. Изобразите, пожалуйста, как вы выглядите, когда у вас хреновый день.
Полицейские приближаются.
– Хреновый день… Что ты конкретно имеешь в виду?
Я корчу жуткую рожу, и он хохочет».
В итоге Селлу ухаживал за ди Борго следующие десять лет, помог ему пережить смерть жены. Он благодарен ему за то, что научил в жизни решать проблемы не только кулаками и помог наладить отношения с женщиной. Селлу и ди Борго перестали жить вместе, когда нашли себе жен.