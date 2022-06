За что мы любим Регину Спектор

Регина Спектор выпустила альбом Home, before and after – первый за шесть лет. И это повод рассказать о не самой известной, но такой волшебной исполнительнице. О том, за что несколько человек в нашей редакции ее любят.

Этим текстом мы разбираемся в чувствах. Находим слова, которые объяснят любовь.