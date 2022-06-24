За что мы любим Регину Спектор

«Я хотела бы писать классические песни, как Yesterday, но мне в голову приходят странные песни о фрикадельках в холодильниках – и я ничего не могу с собой поделать. Это все часть меня – даже если я пою не про себя. Это мое воображение, да. Но оно – и есть мой взгляд на мир. В этом мое удовольствие – что я могу жить в сознании персонажей, других мирах.

Я наблюдатель. Очень много гуляю. Когда есть свободное время, я всегда на улице. Я все рассматриваю, вечно пялюсь – так, что мои друзья просят меня остановиться. А я веду себя так, будто невидима. Я смотрю на все, как на историю. Мне все интересно. И мне нравится эмоционально проникать в вещи.

Для меня художественная литература – это настоящее средство выражения жизни. Я думаю, что мы все живем в мире выдуманных историй. Для меня они столь же реальны, как жизнь. Если не более реальны – потому что я могу отдаваться им не только своим телом, но еще и сознанием».

Ее любимая книга – «Девять рассказов» Джерома Сэлинджера: «Меня так вдохновляет, как он пишет об отношениях между детьми и взрослыми». Кажется, что в этих словах Регины есть частичное объяснение ее волшебства. Она, как Сэлинджер – ребенок и взрослая одновременно. И для нее так же важны эти ощущения отсутствия возрастной разницы. Что все дети – взрослые, а все взрослые – дети. И ее песни такие же – игривые и легкие, но в то же время глубокие и серьезные.

Игривость и звук вертолета

Это делает ее универсальной и непредсказуемой. Она часто играет с произношением. Может вставить неожиданные акцент или слово, резко меняя тональность песни. Вот она нежная или драматичная – секунда – и она уже валяет дурака. И это только внутри одной песни, а если смотреть на все ее творчество – оно максимально разное:

«У меня нет одного звучания. Каждая песня – это отдельный маленький мир, и он всегда журчит по-своему. Он может быть панком, а может – камерным ансамблем со струнными. Так веселее. И мне никогда не приходится делать одно и то же снова и снова».