Wu-Tang выпустили альбом в единственном экземпляре: его купил бизнесмен, который сел в тюрьму – и Минюст США перепродал как конфискованный актив

В 2014 году нью-йоркская хип-хоп группа Wu-Tang Clan выпустила альбом Once Upon a Time in Shaolin («Однажды в Шаолине»). Группа посчитала его произведением искусства и выпустила в единственном экземпляре. И поместила в сейфе отеля Royal Mansour Hotel в Марокко.

В итоге альбом стал самым дорогим музыкальным произведением в истории. У него уникальная задумка и противоречивая история после выхода.

Альбом можно было слушать только на выставках, шкатулку из серебра и никеля для него делал известный мастер

Wu-Tang Clan – группа из девяти нью-йоркских рэперов, объединившаяся в 1992 году. Участники: RZA, GZA, Ol' Dirty Bastard, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa. Одна из самых влиятельных групп в истории хип-хопа.

Они выпустили пять студийных альбомов, а потом был шестилетний перерыв. И в 2013-м Wu-Tang объявила, что выпустит этот уникальный Once Upon a Time in Shaolin. Участники говорили о том, что пиратство и стриминговые сервисы обесценивают труд музыкантов – и поэтому выпустили одну копию альбома. Плюс это инновационная бизнес-модель – выручить миллионы долларов от продажи всего одной записи.

RZA говорил: «Мы всегда были новаторами, и нынешнее событие – еще один этап в истории. Мы надеемся, что оно отзовется в веках и будет напоминать нам о том, что музыка – это великая форма искусства, которую следует ценить очень высоко. Это коллекционный объект, уникальный в своем роде. Такой же, как скипетр египетского фараона».

Диск оформлен тоже как произведение искусства. Пластинка находится в шкатулке из никеля и серебра – ее изготовил известный британско-марокканский мастер Яхья. Еще в комплект входит книга в кожаном переплете с текстами треков и изображениями обложек альбома и участников группы.