Wu-Tang выпустили альбом в единственном экземпляре: его купил бизнесмен, который сел в тюрьму – и Минюст США перепродал как конфискованный актив

Шкрели был главой скандально известной фармкомпании Turing Pharmaceuticals. За несколько месяцев до покупки альбома он приобрел патент на препарат «Дараприм» (находится в перечне жизненно важных препаратов; предназначен для лечения токсоплазмоза, которому особенно подвержены пациенты с ВИЧ и онкологическими заболеваниями). Шкрели поднял цену на препарат с 13,5 до 750 долларов за таблетку. После этого он получил прозвище «самый ненавистный бизнесмен в США».

Шкрели опасался, что это событие повлияет на решение группы продать альбом. Но сделку оформили до того, как ситуация с препаратами стало скандальной. А когда он разгорелся, Wu-Tang Clan заявила, что сожалеет о попадании альбома к такому человеку. RZA говорил, что значительную часть от полученных двух миллионов они пожертвовали на благотворительность.

В январе 2016-го Шкрели заявлял, что подумывает уничтожить альбом или спрятать его в отдаленном месте, чтобы люди по всему миру его искали. Потом он обещал выпустить его бесплатно, если Дональд Трамп победит на президентским выборах. Когда это произошло – Шкрели выложил в интернет только отрывки из альбома.

В сентябре 2017-го Шкрели пытался продать Once Upon a Time in Shaolin на eBay. Выигравшая ставка превысила миллион долларов. Но альбом так и не был продан.

Альбом купили крипто-коллекционеры за четыре миллиона

В 2018 году Шкрели приговорили к семи годам тюремного заключения за финансовые махинации. Ему назначили более семи миллионов долларов штрафа перед государством. Once Upon a Time in Shaolin, вместе с другими активами Шкрели, изъяли для компенсации части этой суммы.

По состоянию на апрель 2021-го на счету Мартина Шкрели оставалось больше двух миллионов долларов долга. Министерство юстиции США продало альбом. Журнал The New York Times писал, что продажа альбома Wu-Tang Clan полностью покрыла эту сумму.

В 2021-м объявили, кто и за какую сумму купил Once Upon a Time in Shaolin. PleasrDAO – группа из 74 крипто-коллекционеров. Они заплатили за альбом четыре миллиона долларов.