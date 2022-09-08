Что означает уход всей музыки от лейбла Sony из России – то есть из стримингов пропадут ВСЕ песни Beyonce, ACssllDC, Элвиса Пресли и других звезд?
Billboard опубликовал заявление Sony Music Group. Там компания рассказывает об окончательном уходе из России через шесть месяцев после приостановки работы. Ранее лейбл Sony Music остановил показ новых релизов для российских пользователей. Теперь в стране будет новая и независимая от Sony Music структура: под ее управлением окажутся российские музыканты.
Что будет с зарубежной музыкой в России – какие вещи надо понять из заявления Sony Musiс
По заявлению на Billboard понятны две вещи: российская структура получила права на определенную музыку, но туда действительно не вошли треки иностранных артистов. Billboard утверждает, что Sony Musiс уже обратилась к российским стриминговым сервисам с прямым запросом по удалению треков связанных с ней артистов.
Какие факты об этом надо знать:
- Зарубежной музыки в российских стримингах станет намного меньше;
- Sony Musiс управляет не всеми артистами – какие-то песни останутся;
- Решение коснется вообще всех альбомов – даже тех, которые вышли до 2022 года;
- Sony Musiс – первая звукозаписывающая компания такого уровня, ушедшая из России.
Российскую структуру теперь возглавит бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. В 2020 году именно она вручала специальную награду Сергею Лазареву, когда он отмечал десятилетие сотрудничества с лейблом. Официальная группа вконтакте Sony Music Entertainment делалась специально на русском языке, но с конца февраля совсем не обновляется.
Дмитриева писала в соцсетях, что российский рынок музыки имеет большой потенциал для роста и развития. Ее цитаты все вспоминали в момент, когда лейбл Sony Music в марте еще только приостанавливал работу в России. В последние полгода все сотрудники Sony Music в России получали зарплату, хотя уже не работали. Прямо сейчас зарубежная музыка еще доступна.
За музыку артистов из России переживать не стоит, хотя лейбл Sony Music действительно сотрудничал с некоторыми из них. Например, еще в 2017 с ним подписал контракт Kizaru. По концепции развития Sony Music нацеливается на поддержку артистов со всего мира. Интересно, что при поддержке российского отделения до 2021 года работала даже академия Sony Music.
Какая музыка исчезнет из российских стримингов – максимально полный список артистов
Мы подробно разбирали ситуацию с уходом западных артистов из России. Тогда стриминги рассказывали, что доступ к некоторой части зарубежной музыки временно ограничен. Там же мы рассказывали о раскладах с Universal Music Group, Warner Music Group – они владеют правами на зарубежную музыку и приостановили работу в России. Но окончательно из страны не уходили.
Лейбл Sony Music ушел окончательно. Вот список звездных артистов, музыка которых может пропасть из стримингов уже в ближайшее время:
- Оззи Осборн;
- Элвис Пресли;
- Майлз Дэвис;
- Дженнифер Лопес;
- Beyonce;
- Аврил Лавин;
- Maneskin;
- Келвин Харрис;
- Гарри Стайлс;
- Джастин Тимберлейк;
- Шакира;
- SIA;
- AC/DC;
- Боб Дилан;
- Tokio Hotel;
- Трэвис Скотт;
- Depeche Mode;
- Адель.
Полный набор артистов можно посмотреть тут. Позиция по возможному возвращению Sony Music на российский рынок в будущем пока не прояснилась. Вместе с Universal Music Group и Warner Music Group лейбл Sony Music входит в тройку больших владельцев прав на музыку артистов. Ситуация с остальной зарубежной музыкой в России зависит от позиции других лейблов.