Что означает уход всей музыки от лейбла Sony из России – то есть из стримингов пропадут ВСЕ песни Beyonce, ACssllDC, Элвиса Пресли и других звезд?

Российскую структуру теперь возглавит бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. В 2020 году именно она вручала специальную награду Сергею Лазареву, когда он отмечал десятилетие сотрудничества с лейблом. Официальная группа вконтакте Sony Music Entertainment делалась специально на русском языке, но с конца февраля совсем не обновляется.

Дмитриева писала в соцсетях, что российский рынок музыки имеет большой потенциал для роста и развития. Ее цитаты все вспоминали в момент, когда лейбл Sony Music в марте еще только приостанавливал работу в России. В последние полгода все сотрудники Sony Music в России получали зарплату, хотя уже не работали. Прямо сейчас зарубежная музыка еще доступна.

За музыку артистов из России переживать не стоит, хотя лейбл Sony Music действительно сотрудничал с некоторыми из них. Например, еще в 2017 с ним подписал контракт Kizaru. По концепции развития Sony Music нацеливается на поддержку артистов со всего мира. Интересно, что при поддержке российского отделения до 2021 года работала даже академия Sony Music.