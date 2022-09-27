музыка
#музыка
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50 успокаивающих клипов

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Regina Spektor – Don't Leave Me (Ne Me Quitte Pas)

Спокойное видео с разными проделками девушки в красивых апартаментах.

Metronomy – The Look

Бодрый клип с игрушечными голубями и группой, выступающей на одноцветном фоне.

J. Cole – Intro

Видео с рэпером, который путешествует по ночному городу на велосипеде. «Хочешь быть свободным?» – спрашивает он.

ГРОТ – Неповторимым

Клип с очень красивой природой. Завораживающие просторы гор.

PIZZA – Хоп Хэй Лала Лэй

Бодрящий кавер Pizza на Леонида Агутина в декорациях Бали: прогулка по острову и подпевающие местные жители.

Tom Misch & Yussef Dayes – Tidal Wave

Симпатичный анимационный клип. Лето, мультики, спокойствие.

Savage Garden – Truly Madly Deeply

Самая известная видеоверсия одной из самых заметных мелодичных песен 1990-х – парень и девушка никак не могут найти друг друга в Париже. С телефонами тогда было непросто.

Pharrell Williams – Happy

Тот самый клип, который на официальном сайте певца вообще шел 24 часа – с задорными танцами самых разных знаменитостей.

Maroon 5 – Sugar

Известная песня и красивая история о том, как группа врывалась на чужие свадьбы и удивляла молодоженов в Лос-Анджелесе.

Minnie Riperton – Lovin' You

Классика почти 50-летней давности. Приятный голос и атмосфера 1970-х.

Nelly – Dilemma

Песню слышали и клип знаете. Как, вероятно, и техническую ошибку в нем, когда Келли пытается набрать текстовое сообщение в экселе.

Beach House – Space Song

Приятный трек с красивым космическим видеорядом, который обрел популярность спустя несколько лет после выхода.

HAIM – Summer Girl

Беззаботный клип с грустной историей – во время написания песни у парня одной из девушек в то время был диагностирован рак.

Mac Miller – Good News

Коллажи, визуальные эффекты, почти семь минут креатива под спокойный вокал.

25/17 – Жду чуда

Красивое видео с улыбками, танцами и позитивом.

Muse – Unintended

Одна из самых лиричных песен Muse, где на видео влюбленные «смешиваются» друг с другом.

Cream Soda – Уйди, но останься

Яркий коктейль из красивой музыки и нежности: открывает Александра Гудкова с новой стороны.

Childish Gambino – Feels Like Summer

Загадочное видео с летними вечерами, где сразу 53 камео знаменитостей.

Danni Carlos – Coisas Que Eu Sei

Очень приятное видео с бразильской певицей и красивым оформлением. Тут можно отвлечься от английского и русского языков.

Tocotronic – Die Unendlichkeit

А тут немецкий язык. Рок-группа написала заглавный трек к предпоследнему одноименному альбому и совместила студию с космосом.

DRUMMATIX – Колыбельная

Спокойный трек с прекрасными видами природы сверху.

A-Ha – Summer Moved On

Популярный трек 1990-х с соответствующим клипом о том, как уходит лето.

Melanie C – Never Be the Same Again

Мелани записала песню с Лизой Лопес, ставшую хитом – в ней просто спокойный вокал и немного рэпа.

Влади – Сочиняй мечты

Это был первый клип к одноименному альбому, а в нем приняли участие знаменитости.

Jah Khalib – Лейла

«Представлял эту Лейлу, стоящую на берегу на фоне заката. Представил, будто я реально там. Будто это фильм, а ты в нем – главный герой», – прокомментировал задумку клипа певец.

Stromae – Formidable

Оригинальный клип, снятый скрытыми камерами на улице.

Lana Del Rey – Venice Bitch

Выдержана ретро-стилистика и повторяющиеся фрагменты.

Sirotkin – Выше Домов

Целый мини-фильм о свободе и молодости в атмосфере грузинского колорита

Hurts – Stay

Хит начала 2010-х, где дуэт из Hurts к красивой песне снял еще и красивый видеоряд.

Travis – Moving

Оригинальная задумка: придумать фигуры с помощью дыхания. И все это под приятный трек.

Kosheen – Harder

Женский расслабляющий вокал вместе с видео с повторяющимися пейзажами.

Noel Gallagher's High Flying Birds – Ballad Of The Mighty I

Типичный задумчивый Ноэль: музыка, тексты о важном и минимум переживаний о посторонних проблемах

The xx – I Dare You

Здесь можно распознать сразу несколько звезд американского кино в сотрудничестве с креативным директором Calvin Klein.

Jorja Smith – Goodbyes

Просто четыре минуты крупных планов грустной и красивой Джорджи Смит – а что еще нужно

Alicia Keys – Blended Family (What You Do For Love)

Клип выполнен в черном-белом цвете и протестует против расовых предрассудков.

Дискотека Авария – Если хочешь остаться

Если бы только все, кто хочет, смогли остаться.

Red Hot Chili Peppers – Road Trippin’

Умиротворяющие кадры из самого спокойного трека на альбоме Californication, да еще и с Фрушианте без длинных волос.

Екатерина Яшникова – Вернуться

Атмосфера детства и взросления, куда хочется погрузиться снова и где никогда не было страшно.

Coldplay – Hymn For The Weekend

В этом клипе сливаются вместе мечты и яркие краски.

Snoop Dogg – Who Am I (What's My Name)

Клип, который помогает понять себя. И немного повеселиться.

Женя Любич – Будь что будет

Инструкция по окончательному прощанию с проблемами.

Travie McCoy: Billionaire ft. Bruno Mars

Вокал, атмосфера и музыка под любое настроение.

Мэйти – Ступени

«Я отпускаю с плеч. Все остается здесь».

Drake – God's Plan

Все мечты исполняются. Клип, который заставляет улыбнуться.

The Neighbourhood – Sweater Weather

Музыка, которая согревает и дает надежду.

Ed Sheeran – Perfect

Успокаивающая атмосфера и радость от путешествия.

Женя Ефимова – Лето же

Дом. Лето. Счастье.

Felix Jaehn – Ain't Nobody 

Сила человека – в улыбке.

Twenty One Pilots – Stressed Out

За эту песню все говорит уже ее название.

Zero People – Человек

В строчках этой песни даже душа гладит человека по голове.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншот с видео
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