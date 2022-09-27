50 успокаивающих клипов
Regina Spektor – Don't Leave Me (Ne Me Quitte Pas)
Спокойное видео с разными проделками девушки в красивых апартаментах.
Metronomy – The Look
Бодрый клип с игрушечными голубями и группой, выступающей на одноцветном фоне.
J. Cole – Intro
Видео с рэпером, который путешествует по ночному городу на велосипеде. «Хочешь быть свободным?» – спрашивает он.
ГРОТ – Неповторимым
Клип с очень красивой природой. Завораживающие просторы гор.
PIZZA – Хоп Хэй Лала Лэй
Бодрящий кавер Pizza на Леонида Агутина в декорациях Бали: прогулка по острову и подпевающие местные жители.
Tom Misch & Yussef Dayes – Tidal Wave
Симпатичный анимационный клип. Лето, мультики, спокойствие.
Savage Garden – Truly Madly Deeply
Самая известная видеоверсия одной из самых заметных мелодичных песен 1990-х – парень и девушка никак не могут найти друг друга в Париже. С телефонами тогда было непросто.
Pharrell Williams – Happy
Тот самый клип, который на официальном сайте певца вообще шел 24 часа – с задорными танцами самых разных знаменитостей.
Maroon 5 – Sugar
Известная песня и красивая история о том, как группа врывалась на чужие свадьбы и удивляла молодоженов в Лос-Анджелесе.
Minnie Riperton – Lovin' You
Классика почти 50-летней давности. Приятный голос и атмосфера 1970-х.
Nelly – Dilemma
Песню слышали и клип знаете. Как, вероятно, и техническую ошибку в нем, когда Келли пытается набрать текстовое сообщение в экселе.
Beach House – Space Song
Приятный трек с красивым космическим видеорядом, который обрел популярность спустя несколько лет после выхода.
HAIM – Summer Girl
Беззаботный клип с грустной историей – во время написания песни у парня одной из девушек в то время был диагностирован рак.
Mac Miller – Good News
Коллажи, визуальные эффекты, почти семь минут креатива под спокойный вокал.
25/17 – Жду чуда
Красивое видео с улыбками, танцами и позитивом.
Muse – Unintended
Одна из самых лиричных песен Muse, где на видео влюбленные «смешиваются» друг с другом.
Cream Soda – Уйди, но останься
Яркий коктейль из красивой музыки и нежности: открывает Александра Гудкова с новой стороны.
Childish Gambino – Feels Like Summer
Загадочное видео с летними вечерами, где сразу 53 камео знаменитостей.
Danni Carlos – Coisas Que Eu Sei
Очень приятное видео с бразильской певицей и красивым оформлением. Тут можно отвлечься от английского и русского языков.
Tocotronic – Die Unendlichkeit
А тут немецкий язык. Рок-группа написала заглавный трек к предпоследнему одноименному альбому и совместила студию с космосом.
DRUMMATIX – Колыбельная
Спокойный трек с прекрасными видами природы сверху.
A-Ha – Summer Moved On
Популярный трек 1990-х с соответствующим клипом о том, как уходит лето.
Melanie C – Never Be the Same Again
Мелани записала песню с Лизой Лопес, ставшую хитом – в ней просто спокойный вокал и немного рэпа.
Влади – Сочиняй мечты
Это был первый клип к одноименному альбому, а в нем приняли участие знаменитости.
Jah Khalib – Лейла
«Представлял эту Лейлу, стоящую на берегу на фоне заката. Представил, будто я реально там. Будто это фильм, а ты в нем – главный герой», – прокомментировал задумку клипа певец.
Stromae – Formidable
Оригинальный клип, снятый скрытыми камерами на улице.
Lana Del Rey – Venice Bitch
Выдержана ретро-стилистика и повторяющиеся фрагменты.
Sirotkin – Выше Домов
Целый мини-фильм о свободе и молодости в атмосфере грузинского колорита
Hurts – Stay
Хит начала 2010-х, где дуэт из Hurts к красивой песне снял еще и красивый видеоряд.
Travis – Moving
Оригинальная задумка: придумать фигуры с помощью дыхания. И все это под приятный трек.
Kosheen – Harder
Женский расслабляющий вокал вместе с видео с повторяющимися пейзажами.
Noel Gallagher's High Flying Birds – Ballad Of The Mighty I
Типичный задумчивый Ноэль: музыка, тексты о важном и минимум переживаний о посторонних проблемах
The xx – I Dare You
Здесь можно распознать сразу несколько звезд американского кино в сотрудничестве с креативным директором Calvin Klein.
Jorja Smith – Goodbyes
Просто четыре минуты крупных планов грустной и красивой Джорджи Смит – а что еще нужно
Alicia Keys – Blended Family (What You Do For Love)
Клип выполнен в черном-белом цвете и протестует против расовых предрассудков.
Дискотека Авария – Если хочешь остаться
Если бы только все, кто хочет, смогли остаться.
Red Hot Chili Peppers – Road Trippin’
Умиротворяющие кадры из самого спокойного трека на альбоме Californication, да еще и с Фрушианте без длинных волос.
Екатерина Яшникова – Вернуться
Атмосфера детства и взросления, куда хочется погрузиться снова и где никогда не было страшно.
Coldplay – Hymn For The Weekend
В этом клипе сливаются вместе мечты и яркие краски.
Snoop Dogg – Who Am I (What's My Name)
Клип, который помогает понять себя. И немного повеселиться.
Женя Любич – Будь что будет
Инструкция по окончательному прощанию с проблемами.
Travie McCoy: Billionaire ft. Bruno Mars
Вокал, атмосфера и музыка под любое настроение.
Мэйти – Ступени
«Я отпускаю с плеч. Все остается здесь».
Drake – God's Plan
Все мечты исполняются. Клип, который заставляет улыбнуться.
The Neighbourhood – Sweater Weather
Музыка, которая согревает и дает надежду.
Ed Sheeran – Perfect
Успокаивающая атмосфера и радость от путешествия.
Женя Ефимова – Лето же
Дом. Лето. Счастье.
Felix Jaehn – Ain't Nobody
Сила человека – в улыбке.
Twenty One Pilots – Stressed Out
За эту песню все говорит уже ее название.
Zero People – Человек
В строчках этой песни даже душа гладит человека по голове.