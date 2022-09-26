Что делала Рианна, уйдя из музыки на пять лет: заработала $1,7 млрд, родила сына, стала национальным героем Барбадоса и снялась в кино

Последнее живое выступление Рианны датировано 28 января 2018 года – это была песня Wild Thoughts в Нью-Йорке на 60-й премии «Грэмми». На ней же она вместе с Кендриком Ламаром получила «Грэмми» за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение.

Почти пять лет с тех пор Рианна не выпускала альбомов, хотя и говорила, что в 2019-м появится новый. Последним из них стал Anti в 2016-м. Вот что делала Рианна за эти годы.