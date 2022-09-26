Что делала Рианна, уйдя из музыки на пять лет: заработала $1,7 млрд, родила сына, стала национальным героем Барбадоса и снялась в кино
Следующий Супербоул состоится 12 февраля 2023 года. На нем анонсировано выступление Рианны. Это произойдет в перерыве матча. Рианна будет петь вживую впервые за пять лет.
Последнее живое выступление Рианны датировано 28 января 2018 года – это была песня Wild Thoughts в Нью-Йорке на 60-й премии «Грэмми». На ней же она вместе с Кендриком Ламаром получила «Грэмми» за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение.
Почти пять лет с тех пор Рианна не выпускала альбомов, хотя и говорила, что в 2019-м появится новый. Последним из них стал Anti в 2016-м. Вот что делала Рианна за эти годы.
Судилась с отцом, но потом отозвала иск
На отца Рианна подала в суд из-за того, что тот использовал ее бренд в коммерческих целях. Бренд Рианны – Fenty, бренд отца – Fenty Entertainment. А еще он пытался зарегистрировать его для сети отелей, но опоздал – Рианна опередила, зарегистрировав свой.
Спустя два года ситуация разрешилась: за две недели до суда Рианна отозвала иск. Интересно, что у Рианны на самом деле дружеские отношения с ним. А когда отец заразился коронавирусом, она прислала ему аппарат искусственной вентиляции легких.
Продвинула бренд нижнего белья
В 2018 году Рианна опубликовала в соцсетях фотографию в нижнем белье, таким способом анонсировав старт продаж первой коллекции своей марки Savage X Fenty. Снимок тут же собрал 2,5 миллиона лайков.
Рианна вместо карьеры певицы сосредоточилась на работе с брендом и в итоге сделала его сверхпопулярным.
По данным журнала Time, его стоимость теперь составляет миллиард долларов.
Продвинула бренд по уходу за кожей
Еще один бренд называется Fenty Beauty, он был создан еще в 2017 году. Тогда, согласно журналу «Time», он стал одним из лучших изобретений года. В первый же месяц продажи достигли $72 миллионов.
Forbes сейчас оценивает стоимость компании в $2,8 миллиарда. Половина этой доли принадлежит Рианне.
Принимала участие в записи трека
Все-таки на какой-то период Рианна вспомнила основную часть своей деятельности. В 2020-м она вместе с канадским пецвом PartyNextDoor записала трек «Believe It».
Последние записи до этого времени были в 2017-м – с N.E.R.D и Кендриком Ламаром.
Встречалась с миллиардером, родила сына
Рианна состояла в отношениях с певцом Крисом Брауном, а также с рэпером Дрейком. Еще – с саудовским бизнесменом Хассаном Джамилем.
В 2021-м стало известно, что партнер Рианны – рэпер ASAP Rocky. Через год Рианна родила от него сына – это произошло в мае 2022-го.
Стала послом и героем Барбадоса
Барбадос – родина Рианны. В 2018 году она была назначена чрезвычайным и полномочным послом страны за вклад в ее популяризацию за рубежом. Сфера ответственности – образование, туризм и инвестиции. В ноябре 2021-го власть от британской Короны на Барбадосе перешла к первому президенту страны. На инаугурации присутствовала Рианна, где и получила звание национального героя страны.
На Барбадосе даже празднуется специальный «День Рианны». Это происходит 22 февраля – через два дня после ее официального дня рождения.
В 2021 стала самой богатой женщиной-музыкантом
Forbes сообщил об этом летом 2021-го. Рианна – миллиардер и самая богатая женщина-музыкант. Ее состояние было оценено в $1,7 миллиарда. Из числа звезд шоу-бизнеса по заработкам она уступает только телеведущей Опре Уинфри.
- $1,4 миллиарда – это ее доля в косметической компании Fenty Beauty.
- Еще часть суммы – доля Savage x Fenty.
- Остальные деньги – музыкальная и актерская деятельность.
Потеряла четверть миллиона на продаже дома
Это случилось летом 2022-го, когда Рианна продавала особняк на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе.
В 2017 году она заплатила за него примерно $6,85 миллиона, а продала через пять лет за $6,6 млн. Изначально она вообще планировала выручить $7,5 млн, но он не продавался почти четыре года.
Из недвижимости у Рианны в Лос-Анджелесе есть два дома. А еще – квартира в небоскребе The Century, где Рианна и проживает.
Снялась в фильме с Чайлдишем Гамбино
Это музыкальный фильм 2019 года под названием «Остров Гуава». Он идет 55 минут и в нем рассказывается о влюбленной паре музыканта и швеи, а сюжет происходит вокруг музыкального фестиваля, который пытается сорвать местный бизнесмен.
Фильм получил рейтинг 6,6 от IMDb.