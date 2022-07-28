Как создавался новый альбом Beyonce: зачем она бежит от реальности к свободе танцевальных клубов и причем тут разведение пчел

Детали альбома Renaissance: танцевальные ритмы и уход в безопасную реальность

Название альбома важно для раскрытия общей задумки этого релиза: Beyonce связывала его с пандемией, изоляцией и несправедливостью. В 2021-м говорила: «Думаю, сейчас мы готовы куда-то бежать, любить и смеяться. Я чувствую возрождение. Просто хочу оставаться частью этого общего побега». Еще рассказывала, что годами подбирает правильное звучание для песен.

Работа над Renaissance шла два года – это подтверждала мама Beyonce. Обычно Beyonce продумывала треки ночами. Работа над альбомом стала для нее спасением в сложное для мира время: «Я почувствовала себя свободной. Пыталась создать безопасное место без суждений. Такое, где можно кричать, отпускать и чувствовать. У меня получилось прекрасное путешествие».

Beyonce вложила ключевой смысл уже в обложку альбома. Там она изображена верхом на диско-лошади. Это отсылка к картине Джона Кольера, где он показал дворянку Леди Годиву. Другое объяснение возможного значения обложки: приход Бьянки Джаггер в Studio 54. В 70-е и 80-е там собирались звезды, которые отдыхали под диско-музыку. Однажды Джаггер приехала туда на коне.

Так все это увидела сама Beyonce – в двух вариантах: