Как создавался новый альбом Beyonce: зачем она бежит от реальности к свободе танцевальных клубов и причем тут разведение пчел

Что повлияло на Beyonce: семейное единение и уход от публичности

Beyonce никуда не пропадала, хотя пауза между ее студийными альбомами вышла продолжительной. После альбома Lemonade (2016) у Beyonce были запоминающихся работы. В 2018-м вышел Everything Is Love – совместный альбом Beyonce и Jay-Z под тегом The Carters. Еще она делала концертный альбом с оркестром и выпускала песни к фильму «Король Лев».

Renaissance – это еще и попытка Beyonce открыться людям с новой стороны. И все-таки доказать: роботизированная Beyonce остается образом. На это в 2021 году намекала она сама: «Те, кто меня не знают, могут посчитать замкнутой. Но причина, по которой люди не замечают во мне многих вещей, связана с моей девственной задницей. Она просто не хочет, чтобы они все это видели».

Beyonce получила творческое признание в том же 2021 году, когда стала самой титулованной артисткой «Грэмми». Она набрала там 28 наград и стала лидером среди женщин. Одно из ярких выступлений Beyonce случилось на церемонии «Оскара». Она открыла ее песней Be Alive, которая была номинирована на премию по фильму «Король Ричард». Но «Оскар» Beyonce не взяла.