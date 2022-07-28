Как создавался новый альбом Beyonce: зачем она бежит от реальности к свободе танцевальных клубов и причем тут разведение пчел
Новый альбом Beyonce – ее первая с 2016 года сольная работа. Это седьмой студийный альбом в ее карьере. Beyonce назвала его Renaissance («Возрождение»). Полное название альбома включает в себя слова Act I. Поэтому у него будет продолжение, а пока в Renaissance вошли 16 треков. Перерыв между студийными альбомами стал для Beyonce самым долгим в карьере.
Детали альбома Renaissance: танцевальные ритмы и уход в безопасную реальность
Название альбома важно для раскрытия общей задумки этого релиза: Beyonce связывала его с пандемией, изоляцией и несправедливостью. В 2021-м говорила: «Думаю, сейчас мы готовы куда-то бежать, любить и смеяться. Я чувствую возрождение. Просто хочу оставаться частью этого общего побега». Еще рассказывала, что годами подбирает правильное звучание для песен.
Работа над Renaissance шла два года – это подтверждала мама Beyonce. Обычно Beyonce продумывала треки ночами. Работа над альбомом стала для нее спасением в сложное для мира время: «Я почувствовала себя свободной. Пыталась создать безопасное место без суждений. Такое, где можно кричать, отпускать и чувствовать. У меня получилось прекрасное путешествие».
Beyonce вложила ключевой смысл уже в обложку альбома. Там она изображена верхом на диско-лошади. Это отсылка к картине Джона Кольера, где он показал дворянку Леди Годиву. Другое объяснение возможного значения обложки: приход Бьянки Джаггер в Studio 54. В 70-е и 80-е там собирались звезды, которые отдыхали под диско-музыку. Однажды Джаггер приехала туда на коне.
Так все это увидела сама Beyonce – в двух вариантах:
Даже Apple Music пишет в описании Renaissance, что в нем можно найти свободу на танцполе. К работе над альбомом Beyonce привлекла Beam (Energy), Tems и Грейс Джонс (оба – Move). С подготовкой песен помогал Jay-Z. Все преследовали общую цель – создание амбициозного танца. У Beyonce и раньше были яркие танцевальные треки, но здесь они складываются в одну задумку.
Одновременно Beyonce рассказывала: цель ее нового альбома – подарить людям радость. В момент создания она вдохновлялась музыкой США из XX века. В июне на всех площадках появился сингл Break My Soul, который вошел в Renaissance. По звучанию в нем заметны отсылки к хаус-музыке 90-х, но конкретно в этом треке важны и скрытые за танцевальной мелодией слова.
Beyonce рассуждает о том, что ей нужна новая мотивация. Она поет о рутине, клетки и отношению к этому в обычной жизни. Если в первом куплете песни Beyonce только надеется на избавление от тяжелого груза, то к концу трека преображение уже происходит. Ключевые фразы: «Я нашла новое начало. Я воспользуюсь своим новым спасением. Я построю собственный фундамент».
Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул послушал Renaissance одним из первых. Он рассказывал, что сразу перенесся в клубы своей юности: «Это музыка, которая поднимает настроение, акцентирует внимание на культурах и субкультурах, на людях из прошлого и настоящего. Музыка, которая объединяет многих на танцполе и затрагивает вашу душу».
В Renaissance Beyonce уходит от элементов классического хип-хопа. Там привычно для нее происходит смешение жанров, но с уклоном в танцевальные мотивы и музыку из прошлого. Первые секунды Break My Soul – это семпл из Show Me Love Робина Стоуна. Его песня стала клубной классикой в 90-е. Такая вставка подчеркивает направление звучания в альбоме Beyonce.
Содержание и настроение альбома Renaissance наполнено связями с электронной музыкой. Поэтому с ней сотрудничали Skrillex и другие представители жанра. В финальном треке Summer Renaissance использованы мелодии легендарного Джорджо Мородера. Критики еще до выхода альбома прогнозировали, что Beyonce начнет через Renaissance новую музыкальную эру.
Что повлияло на Beyonce: семейное единение и уход от публичности
Beyonce никуда не пропадала, хотя пауза между ее студийными альбомами вышла продолжительной. После альбома Lemonade (2016) у Beyonce были запоминающихся работы. В 2018-м вышел Everything Is Love – совместный альбом Beyonce и Jay-Z под тегом The Carters. Еще она делала концертный альбом с оркестром и выпускала песни к фильму «Король Лев».
Renaissance – это еще и попытка Beyonce открыться людям с новой стороны. И все-таки доказать: роботизированная Beyonce остается образом. На это в 2021 году намекала она сама: «Те, кто меня не знают, могут посчитать замкнутой. Но причина, по которой люди не замечают во мне многих вещей, связана с моей девственной задницей. Она просто не хочет, чтобы они все это видели».
Beyonce получила творческое признание в том же 2021 году, когда стала самой титулованной артисткой «Грэмми». Она набрала там 28 наград и стала лидером среди женщин. Одно из ярких выступлений Beyonce случилось на церемонии «Оскара». Она открыла ее песней Be Alive, которая была номинирована на премию по фильму «Король Ричард». Но «Оскар» Beyonce не взяла.
C 2016-го Beyonce всегда пропускает вечер Met Gala. Это ежегодный бал, который открывает выставку Института костюма. Мы рассказывали о нем через наряд Ким Кардашьян. Для Beyonce такое решение связано со сменой акцентов в жизни: она все больше разделяет семью и публику. В последнее время Beyonce часто находилась в тени и скрывала местонахождение от фанатов.
Пандемия позволила Beyonce полноценно уйти в работу над альбомом и одновременно сблизила ее с семьей. Еще до 2020-го она подчеркивала важность любого момента, когда можно провести время с Jay-Z и детьми. Их отношения вышли на новый уровень, когда Jay-Z публично признался в изменах (даже через тексты песен). Позже они решили бороться за любовь и сохранили пару.
Дома Beyonce занимается разведением пчел. У нее есть два улья, где живут около 80 тысяч пчел. Она объясняла, что завела пчел из-за аллергии у детей. В год получается сотня банок меда – его целебные свойства всем помогают. В одном из интервью Beyonce говорила, что во время пандемии это перестало быть обычным увлечением: «Сейчас я строю конопляную и медовую фермы».
Чуть лучше понять мысли Beyonce можно по этому видео. Оно сделано на песню для «Короля Льва»: