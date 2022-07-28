Новый альбом Beyonce слит за два дня до релиза – возможно, из-за утечки в магазинах дисков
Выход нового альбома Бейонсе Renaissance запланирован на 29 июля, но в офлайн-магазинах и соцсетях он, похоже, появился на два дня раньше. Резонанс утечке добавляет не только статус одного из самых ожидаемых альбомов года, но также реакция фанатов, призывающих не слушать релиз до официального выхода.
Renaissance продают в магазинах и публикуют в соцсетях
Диски с Renaissance появились в магазинах Европы минимум 27 июля, судя по постам пользователей соцсетей. Альбом заметили на витринах во Франции, Германии и Нидерландах, на некоторых фото виден треклист, совпадающий с официальным. Возможно, именно из-за ошибки магазинов произошел слив альбома. Одна поклонница Бейонсе утверждает, что магазины в ее городе убрали диски вскоре после того, как выложили их на витрины.
Параллельно с этим в соцсетях появились высококачественные файлы flac, звучащие по качеству как альбом, пишет Variety. На момент написания заметки сливы можно найти в телеграме и во вконтакте. Тем не менее до выхода официального релиза невозможно утверждать, что эти диски – точная копия Renaissance.
Представители Бейонсе или Columbia Records не комментировали утечку. По косвенным признакам следует, что они уже работают с платформами, чтобы удалить сливы или ограничить их распространение. Twitter по запросу команды Бейонсе ограничил хэштеги Renaissance и Beyonce, а также отключил мультимедийные твиты со словом leak (утечка).
Альбом Бейонсе уже сливали, но после этого она готовила релизы в секрете
Renaissance будет седьмым альбомом Бейонсе. Неожиданности утечке добавляет то, что исполнительница известна своей «секретной» подготовкой релизов. После слива альбома в 2011 году, когда тот появился в соцсетях за три недели до официальной даты, она изменила подход к релизам.
Следующий альбом, вышедший в 2013 году, она выпустила без предупреждения – не было анонсов или промо-кампании. Перед релизом 2016 года она раскрыла только название и представила альбом на канале HBO.
В этот раз она анонсировала релиз за месяц, а потом выкладывала обложку, треклист и другие промо-материалы. Сразу после новостей об утечке часть поклонников раскритиковала его. Они призывали не слушать альбом до официального релиза и поддержать тем самым исполнительницу. На стримингах опубликован только один трек с предстоящего альбома – Break My Soul.