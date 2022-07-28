Новый альбом Beyonce слит за два дня до релиза – возможно, из-за утечки в магазинах дисков

Выход нового альбома Бейонсе Renaissance запланирован на 29 июля, но в офлайн-магазинах и соцсетях он, похоже, появился на два дня раньше. Резонанс утечке добавляет не только статус одного из самых ожидаемых альбомов года, но также реакция фанатов, призывающих не слушать релиз до официального выхода.

Renaissance продают в магазинах и публикуют в соцсетях

Диски с Renaissance появились в магазинах Европы минимум 27 июля, судя по постам пользователей соцсетей. Альбом заметили на витринах во Франции, Германии и Нидерландах, на некоторых фото виден треклист, совпадающий с официальным. Возможно, именно из-за ошибки магазинов произошел слив альбома. Одна поклонница Бейонсе утверждает, что магазины в ее городе убрали диски вскоре после того, как выложили их на витрины.

Параллельно с этим в соцсетях появились высококачественные файлы flac, звучащие по качеству как альбом, пишет Variety. На момент написания заметки сливы можно найти в телеграме и во вконтакте. Тем не менее до выхода официального релиза невозможно утверждать, что эти диски – точная копия Renaissance.