Вся история любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес – как расстаться после помолвки и спустя 20 лет все-таки пожениться
16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец поженились. Медиа узнали об этом на следующий день, и тогда Лопес сразу опубликовала фото со свадьбы на личном сайте.
Это финал длинной-длинной истории о любви, славе, расставании и возвращении, за которой весь мир следил десятилетия. Они познакомились еще в конце 2001 года, обручились, но в итоге расстались примерно через полтора, года. Чтобы потом воссоединиться аж через 18 лет.
Как все начиналось: Лопес и Аффлек снялись в одном фильме и отменили свадьбу за день до
Когда они познакомились, Дженнифер Лопес была замужем за хореографом Крисом Джаддом. Но этот брак распался совсем не из-за Аффлека.
❤️ Тогда Лопес и Аффлек получили главные роли в фильме «Джильи», который в итоге провалился и получал разные антинаграды. В прокате он собрал лишь $7,2 млн при бюджете в $55 млн.
❤️ Осенью 2002-го они обручились, и Лопес носила подаренное Аффлеком кольцо за $2,5 млн.
❤️ Аффлек появился в клипе Лопес Jenny from the Block. А песня Dear Ben вообще посвящена ему.
❤️ Кстати, еще они вместе снимались в фильме «Девушка из Джерси», который вышел уже в 2004-м, но у Лопес там не главная роль.
💔 В планировании свадьбы они даже запланировали дату – 14 сентября 2003-го. Но за день до нее вдруг сообщили о переносе. Причем сразу же расстались после этого, не афишируя и не делая заявлений.
💔 Вскоре снова сошлись, но на очень короткий срок. И расстались окончательно в 2004-м. Миру об этом коротко заявил представитель Лопес.
Почему они расстались – похоже, во всем виновато давление публичности
Планируя ту свадьбу, Лопес и Аффлек даже подумывали нанять трех подставных невест в разных местах и отвлечь на них журналистов – настолько велико тогда было внимание к их роману. Уже тогда они поняли: что-то явно идет нет так, раз вместо романтики им приходится думать о таких шпионских играх.
Именно чрезмерное внимание медиа к их личной жизни считается главной причиной расставания. Лопес не утверждала это прямо, но признавалась, что на их отношения это действительно повлияло: «Мы были на обложках всех журналов каждую неделю». Хотя сами не стремились выставлять отношения напоказ. Просто их роман совпал с золотым временем влияния таблоидов.
Публичных претензий друг к другу они никогда не высказывали. Говорили друг о друге с уважением, а о расставании – с сожалением. Лопес в книге «Настоящая любовь» писала: «Мне впервые по-настоящему разбили сердце. Казалось, что его вырвали из груди».
Как Лопес и Аффлек провели эти 18 лет друг без друга: долгие браки, рождения детей, мемы о грустном мужике
🚺 У Лопес до этого уже было два брака. После расставания с Аффлеком состоялся третий – летом 2004-го она вышла замуж за Марка Энтони. Двое детей, объявление о разводе через семь лет и сам официальный развод еще через три.
Было еще несколько романов, самый серьезный из которых – с бейсболистом Алексом Родригесом. Помолвка вела к свадьбе, но помешала пандемия коронавируса, а в 2021-м пара рассталась.
🚹 Аффлек тоже долго был в браке c актрисой Дженнифер Гарнер, но после трех детей и 13 лет они развелись. Всякие светские медиа грязно обсуждали измену с няней, но эта история до сих пор не подтвердилась.
Развод совпал с периодом жизни, когда грустный и помятый Аффлек стал отдельным феноменом соцсетей: его фото с алкоголем и сигаретами постоянно разлетались на мемы и стали отдельным самостоятельным пластом вне актерских достижений.
Последний раз личная жизнь Аффлека бурно обсуждалась во время отношений с кубинской актрисой Аной де Армас, которая на 15 лет моложе. Они тоже познакомились на съемках в конце 2019-го, провели вместе всю пандемию и расстались в 2021-м.
Как Аффлек и Лопес снова оказались вместе
Если в начале 2000-х пару называли «Беннифер», то теперь – «Беннифер 2.0». Первые публикации о воссоединении появились весной 2001-го.
В мае журналисты запечатлели их держащимися за руки при выходе из самолета. Летом пара уже ничего не скрывала. Лопес и Аффлек везде появлялись вместе, открыто гуляли и позировали фотографам, которые за ними охотились.
За это время они познакомили своих детей друг с другом, съездили вместе на Венецианский фестиваль и купили общий дом за $50 (по другим данным – 60) миллионов в Калифорнии. В этом доме раньше жили Дэнни де Вито и Рея Перлман.
Лопес говорила: теперь они с Аффлеком стали старше, умнее и опытнее, поэтому ценят друг друга.
Как прошла долгожданная свадьба: небольшая часовня, фамилия мужа, гости – только дети
💍 Документы подтверждают, что Аффлек и Лопес получили разрешение на брак в округе Кларк, штат Невада. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе.
💍 По информации People, свадьба была очень скромной. Похоже, что на ней присутствовали только их дети.
💍 Лопес написала, что они прочитали клятвы в небольшой часовне и подарили кольца, которые будут носить до конца жизни.
💍 Лопес взяла фамилию мужа, теперь она – Дженнифер Линн Аффлек. Об этом написано в свидетельстве о браке.
💍 Брак стал для Аффлека вторым, а для Лопес – четвертым.
💍 Наутро в соцсетях Лопес опубликовала фото с кольцом на пальце.
«Мы сделали это. Любовь прекрасна. И, оказывается, любовь терпелива. 20 лет терпелива», – главные слова из большого сообщения Лопес после свадьбы.