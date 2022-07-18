Вся история любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес – как расстаться после помолвки и спустя 20 лет все-таки пожениться

Как все начиналось: Лопес и Аффлек снялись в одном фильме и отменили свадьбу за день до

Когда они познакомились, Дженнифер Лопес была замужем за хореографом Крисом Джаддом. Но этот брак распался совсем не из-за Аффлека.

❤️ Тогда Лопес и Аффлек получили главные роли в фильме «Джильи», который в итоге провалился и получал разные антинаграды. В прокате он собрал лишь $7,2 млн при бюджете в $55 млн.

❤️ Осенью 2002-го они обручились, и Лопес носила подаренное Аффлеком кольцо за $2,5 млн.

❤️ Аффлек появился в клипе Лопес Jenny from the Block. А песня Dear Ben вообще посвящена ему.

❤️ Кстати, еще они вместе снимались в фильме «Девушка из Джерси», который вышел уже в 2004-м, но у Лопес там не главная роль.

💔 В планировании свадьбы они даже запланировали дату – 14 сентября 2003-го. Но за день до нее вдруг сообщили о переносе. Причем сразу же расстались после этого, не афишируя и не делая заявлений.

💔 Вскоре снова сошлись, но на очень короткий срок. И расстались окончательно в 2004-м. Миру об этом коротко заявил представитель Лопес.