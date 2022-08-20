Как появился Shazam, как устроена его технология распознавания и что изменилось за 20 лет: раньше люди звонили боту и ждали ответ по смс

Как шазам работал 20 лет назад: звонок на 30 секунд и ответ через сообщение

Шазам сразу получил статус сервиса из будущего. Идею первым выдвинул Крис Бартон. В 1999 году Бартон, Мукерджи, Ингелбрехт и Ван начали работу над программой. Трое из них познакомились намного раньше. Бартон и Ингелбрехт вообще сдружились в университете – на одной из вечеринок пообещали друг другу сделать какой-нибудь совместный проект.

В итоге мозговым центром группы стал Бартон. Он учился по обмену в бизнес-школе Лондона и ходил на курс по стратегическим инновациям. Его вел профессор Коста Маркидес. Бартон взял из его лекций идею, что в бизнесе нужно уходить от стандартов. Креативное мышление увеличит шансы на успех даже у самой безумной идеи. Идея шазама выросла именно из этого подхода.

Многие компании разрабатывали сервисы по распознаванию музыки. У них использовался принцип показа названия через радиостанцию – это не решало проблему, все усложняло и работало не так. Тогда Бартон пришел к мысли, что его проект должен выглядеть проще. И связал его с мобильными телефонами: «Это была технология идентификации записанного звука».