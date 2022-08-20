Как появился Shazam, как устроена его технология распознавания и что изменилось за 20 лет: раньше люди звонили боту и ждали ответ по смс
Shazam (шазам) – сервис, который позволяет любому человеку за секунды распознать музыку. 19 августа шазам отметил 20-летие. Он существует с 2002 года и имеет яркую историю названия. Один из основателей Крис Бартон рассказывал, что оно связано с волшебством: «Мы решили, что смысл слова Shazam подходит для описания магического процесса распознавания музыки».
Как шазам работал 20 лет назад: звонок на 30 секунд и ответ через сообщение
Шазам сразу получил статус сервиса из будущего. Идею первым выдвинул Крис Бартон. В 1999 году Бартон, Мукерджи, Ингелбрехт и Ван начали работу над программой. Трое из них познакомились намного раньше. Бартон и Ингелбрехт вообще сдружились в университете – на одной из вечеринок пообещали друг другу сделать какой-нибудь совместный проект.
В итоге мозговым центром группы стал Бартон. Он учился по обмену в бизнес-школе Лондона и ходил на курс по стратегическим инновациям. Его вел профессор Коста Маркидес. Бартон взял из его лекций идею, что в бизнесе нужно уходить от стандартов. Креативное мышление увеличит шансы на успех даже у самой безумной идеи. Идея шазама выросла именно из этого подхода.
Многие компании разрабатывали сервисы по распознаванию музыки. У них использовался принцип показа названия через радиостанцию – это не решало проблему, все усложняло и работало не так. Тогда Бартон пришел к мысли, что его проект должен выглядеть проще. И связал его с мобильными телефонами: «Это была технология идентификации записанного звука».
Шазам не сразу получил привычный вид и стал популярным. Позже Бартон рассказывал, что ему и команде пришлось семь лет ждать первого реального успеха. Все упиралось в две проблемы: тогда не находилось аналогов технологии из задумки Бартона, а мобильные телефоны еще были простейшими. В момент появления шазама даже не существовало рынка цифровой музыки.
Бартон, Мукерджи и Ингелбрехт – обычные идейные парни. Но рядом с ними оказался доктор философии из Стэнфорда Эйвери Ван. Он первым поверил в то, что такая технология распознавания музыки может заработать. Позже Ван стал четвертым соучредителем в компании. И придумал гениальное: песню можно превратить во фрагмент данных – по нему и пойдет распознание.
2002 год – время, когда шазам официально заработал. Но это была все еще очень сложная система. Пользователь слушал мелодию, набирал номер 2580, подносил телефон к источнику звука и ждал 30 секунд. Затем звонок завершался и на телефон приходило сообщение с именем исполнителя и названием песни. Позже в него добавились ссылки на песню в интернете.
Автор Forbes Дэвид Фелан вспоминал, что каждый запрос был платным. Но при использовании якобы сложного номера 2580 разработчики заботились о пользователях. На кнопочных телефонах эти цифры соответствовали центральному столбцу. Фелан пишет о том, каким видел шазам в то время: «Это блестящий, эффективный и полностью надежный сервис».
На реддите есть отдельная ветка с обсуждениями шазама, когда он только заработал в 2002 году. Пользователи вспоминают, что все работало по похожему принципу со звонками и обменом сообщениями. Один из них поделился историей: «До появления смартфонов я ничего не знал о шазаме. Записывал тексты понравившихся песен и надеялся, что смогу услышать их где-то еще».
Родри Марсден писал в колонке для The Independent: «Шазам фактически стал вирусным приложением до того, как термины «вирусный» или «приложение» стали общепринятыми». Он объяснял на собственном примере, что после первого же сообщения с названием песни люди рассказывали о шазаме друзьям. И восхищались эффектом волшебства от такой технологии.
Как шазам работает сейчас – почему он так быстро распознает песни
Так выглядит простой принцип работы шазама:
- Шазам анализирует звуковой фрагмент через микрофон смартфона;
- Выделяет из всех звуков вокруг динамика именно музыкальную часть;
- Создает из нее специальный отпечаток и сравнивает его с базой;
- Выдает результат на экране – обычно это происходит за секунды.
Теперь – сложное. Оно особенно проявилось с появлением приложения для айфона в 2008-м.
Эйвери Ван придумал превращение песен во фрагменты данных – в них и есть основная тонкость при определении принципов работы шазама. Позже Ван запатентовал эту технологию. Фрагменты данных в его случае – это своеобразные отпечатки пальцев для аудиозаписей. Они создаются для каждого отдельного трека и заносятся в базу данных. По ней и идет процесс распознания.
Любой отдельный отпечаток формируется с помощью спектрограммы. OverClocer подробно объяснял ее смысл: спектрограмма – трехмерный график. Он включает в себя время (ось Х), частота (ось Y) и громкость (ось Z). Шазам ее усложняет и работает по уникальной системе с несколькими точками: они фиксируют наибольшую амплитуду в конкретный момент трека.
Шазам обрабатывает получаемый звуковой фрагмент и формирует для него такой же звуковой отпечаток. Тут не важны секунды, когда человек начинает воспроизведение песни с включенным приложением. Если есть любой совпадающий отпечаток, система быстро его идентифицирует и выдаст сравнение. Главное, чтобы она смогла отделить звуковой фрагмент от всех шумов вокруг.
Крис Бартон в одном из интервью анализировал составляющие шазама, которые позволили внедрить технологию: «Мы строили наш собственный мини-гугл, наш собственный кластер-поисковик, кластер из компьютеров с параллельной обработкой. Слепляли компьютеры, которые в оперативной памяти содержали все отпечатки пальцев музыки».
Кому сейчас принадлежит шазам и сколько он стоил
В декабре 2017-го компания Apple официально подтвердила, что теперь шазамом владеет она. Стоимость сделки – 400 миллионов долларов. Тогда шазам зарабатывал на сторонних ссылках внутри приложения: они вели в том числе и на музыку в Apple. В описании сделки руководство Apple напоминало, что приложение шазам появилось в ее AppStore одним из первых.
The Guardian рассказывал, почему шазам еще раньше привлек инвестиции. Это объяснял сотрудник компании Эндрю Фишер: инвесторы поддерживали именно рекламный потенциал проекта, а не только музыкальные возможности. Но Apple через год после покупки убрала из шазама вообще все рекламу. Такое обещание компания дала в момент закрытия сделки.
Зачем шазам понадобился Apple? За все время там сформировалась база клиентов, предпочтения которых можно анализировать. Вместе с самим шазамом Apple получила и эту базу. Шазам создавал ее еще до появления приложения в 2008 году. Сделка позволила в том числе и Apple Music сделать прорыв в качестве и стать конкурентоспособным музыкальным приложением.
Денежный круговорот вокруг шазама – кто еще туда инвестировал и как это влияло на заработки:
Самый популярный исполнитель и главная песня в шазаме
Информация от Apple: песни с участием Дрейка вместе собрали 350 миллионов шазамов. Его самый популярный трек – One Dance (17 миллионов). Дрейк опережает всех остальных именно по общему показателю. В рейтинге отдельных песен лидирует Dance Monkey – ее шазамили более 41 миллиона раз. Она же быстрее остальных достигла 20 миллионов шазамов – за 219 дней.
Вечеринки с участием Дрейка вдохновили Джейми Фокса на работу над шоу Beat Shazam. Его суть: команда сражается с шазамом в скорости распознавания песен. Фокс рассказывал о принципах соревнования на денежный приз: «Мы видим время, которое шазам потратил на распознавание песни. Например, 4,8 секунды. Это означает, что у вас есть 4,8 секунды или меньше, чтобы угадать ее самому».
Какие песни люди часто ищут через шазам – рейтинг от Apple в честь 20-летия сервиса
Apple раскрывает статистику: 225 миллионов уникальных пользователей ежемесячно открывают шазам. И рассказывает историю про песню Кейт Буш. Трек Running Up That Hill вышел в 1985 году, но позже был показан в сериале «Очень странные дела». Люди так часто его шазамили, что трек держался в Shazam Global Top 200 десять дней. И стал лидером в отдельных чартах 25 стран.
К 20-летнию шазама Apple сделала подборку из 20 песен разных лет, которые были популярными за два десятилетия существования сервиса. Там рядом стоят Адель, Эд Ширан, Gnarls Barkley и Clean Bandit. Интересно, что Эд Ширан быстрее всех исполнителей в истории дошел до цифры в 10 миллионов шазамов. С его песней Shape of You (2017) это произошло всего за 87 дней.
Где скачать шазам после ухода Apple из России
В Google Play доступна загрузка шазама. Там указано, что шазам скачивали в Google Play более 500 миллионов раз. Еще есть около 7 миллионов отзывов. Общее количество загрузок шазама превысило миллиард – эта информация указана на странице приложения в App Store. Скачать шазам можно с официального сайта: нужно отсканировать QR-код и начнется загрузка.
Существуют сторонние сайты, где можно скачать установочные файлы шазама. Но лучше пользоваться официальными возможностями – они по-прежнему подходят пользователям из России. Приложение на телефоне работает без ограничений. В библиотеке шазама есть дополнительные функции: индивидуальные плейлисты и подборки по отдельным исполнителям.
Как приложение шазам пересекается с фильмом, у которого такое же название
В 2019-м вышел фильм «Шазам» по мотивам DC Comics. Там это волшебник-супергерой. Ранее во вселенной DC его звали Капитан Марвел. Работа над фильмом велась с начала 2000-х, но с приложением он никак не связан. Приложение смеялось и просило включить в него шазамные моменты. Аккаунт шазама в соцсетях в шутку показывал запрос кадров из фильма.
Каждая буква в английском имени героя Shazam что-то символизирует: мудрость, силу, выносливость, молнии Зевса, мужество, скорость. Капитан Марвел появился в комиксах еще в 1939-м – позже за права на это имя спорили в суде DC и Marvel (там – девушка). Сейчас DC продвигает героя именно под именем Шазам. В конце 2022 года выйдет фильм «Шазам! 2».