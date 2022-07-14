Секреты «та-дам» из заставки Netflix: соединяет четыре звука, меняли на блеяние козы, есть расширенная версия от Ханса Циммера
«Та-дам» звучит в начале каждого сериала или фильма, снятого Netflix. Заставка появилась в 2015 году и с тех пор стала едва ли не самой узнаваемой заставкой в мире, утверждают создатели. Историю саунд-лого создатели рассказывали в подкасте Twenty Thousand Hertz.
Авторы хотели очень короткий звук
«Вау, сейчас я получу удовольствие. Сейчас я получу невероятную историю, которая подходит мне», – такой звук хотел Netflix, говорит Тодд Йеллин, вице-президент по продукту.
Согласиться с тем, что Netflix нужен саунд-лого, было просто. Куда сложнее было определить, что именно это будет за звук. Главное требование – он должен был очень коротким.
Заставки THX, 21st Century Fox и рев льва у Metro Goldwyn Mayer были слишком длинными. «В нашем веке «кликнул и запустил» ты заходишь на Netlifx и хочешь кликнуть, у тебя уже не остается терпения, ты хочешь невероятных эмоций – и ты хочешь их немедленно», – объясняет Йеллин.
Он перепробовал множество вариантов с разными звуковыми редакторами и в конце концов позвонил Лону Бендеру, получившему «Оскар» за монтаж звука в «Храбром сердце». Ему предстояло подобрать такой звук, который был бы одновременно напряженным, расслабляющим, не слишком электронным, достаточно легкомысленным, кричащим «Netflix!» – но не произносящим этого, и все это в нескольких секундах.
На заставку рассматривали блеяние козы (это не шутка!)
В итоге Бендер и Йеллин остановились на 20 или 30 вариантах. Среди них были звуки «странных инструментов со всех концов света», реального съемочного процесса и даже… блеяние козы. Последнее всерьез могли сделать саунд-лого Netflix.
«Звук был смешной, легкомысленный, наша версия рева льва. Так что на какое-то время мы остановились на нем», – говорит Йелин.
Выбор был настолько сложным, что авторы не решились определять его самостоятельно. Они провели исследование, где проигрывали один звук множеству людей и спрашивали, какое впечатление он оставляет. Так они и выделили звук «та-дам».
Остановиться на «та-дам» помог десятилетний ребенок
«Общее впечатление: драматичный, интересный, зачинающий, хороший, короткий», – вспоминает Йеллин результаты опроса. Но важнейшим фактором стало то, что респонденты связывали «та-дам» с фильмами – хотя им никто не говорил, для чего этот звук придумали.
Йеллин и Бендер потратили к тому моменту уже год на разработку, перепробовали сотни вариантов, провели опросы, но им не хватало еще одного – финального – слова. Его произнесла дочь Йеллина, случайно проходившая мимо, пока он работал дома.
«Я проиграл Самаре наш топ-5, и она сразу, без колебаний, сказала: «Это же так очевидно, пап. Вот этот».
Стук кольца, наковальня и «цветение» – из чего состоит «та-дам»
Один звук в кино зачастую комбинируют из разных дорожек, объясняет Бендер. Основой «та-дам» стал стук обручального кольца о шкаф, к нему добавили звук наковальни и пару глухих ударов. Но Бендеру этого было недостаточно – так в конце заставки появилось «цветение».
Он принципиально хотел, чтобы в саунд-лого был звук музыкального инструмента, но все прослушанные дорожки казались ему слишком узнаваемыми. Все, кроме «цветения» – 30-секундной дорожки электрогитары, записанной через процессор эффектов. В итоге именно ее фрагмент и использовал Netflix.
Звукорежиссер Чарли Кампанья вспоминает, как в 1990-х просто играл на гитаре, записал этот звук и потом хранил его. «Этот звук-сирота в итоге нашел свое назначение. Он будто нашел родителей».
У «та-дам» есть расширенная версия, написанная Хансом Циммером
Хотя «та-дам» может подойти к сериалу совершенно любого жанра – от «Очень странных дел» до «Несгибаемой Кенни Шмидт» – есть одна область, где этот звук не работает. Речь о кинотеатрах.
Успех Netflix в онлайне привел к тому, что компания вышла и в офлайн – стала показывать в кинотеатрах фильмы от крупнейших режиссеров с участием крупнейших артистов. Но там классический «та-дам» звучал слишком коротко.
Netflix не хотел полностью менять звук и терять его уникальность – нужна была более длинная и кинематографическая версия. Тогда компания позвала Ханса Циммера, с которым она уже неоднократно сотрудничала.
«Каждый бриф по аудиобрендингу, который я когда-либо получал или видел, ссылается на Netflix. Это самый влиятельный аудиобренд в мире. Как я себя ощущаю? Честно, когда вы спрашиваете об этом, моя грудь немного вздымается. Спасибо, Господи, что я не выбрал козу», – говорит Йеллин.