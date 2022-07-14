Секреты «та-дам» из заставки Netflix: соединяет четыре звука, меняли на блеяние козы, есть расширенная версия от Ханса Циммера

Он перепробовал множество вариантов с разными звуковыми редакторами и в конце концов позвонил Лону Бендеру, получившему «Оскар» за монтаж звука в «Храбром сердце». Ему предстояло подобрать такой звук, который был бы одновременно напряженным, расслабляющим, не слишком электронным, достаточно легкомысленным, кричащим «Netflix!» – но не произносящим этого, и все это в нескольких секундах.

На заставку рассматривали блеяние козы (это не шутка!)

В итоге Бендер и Йеллин остановились на 20 или 30 вариантах. Среди них были звуки «странных инструментов со всех концов света», реального съемочного процесса и даже… блеяние козы. Последнее всерьез могли сделать саунд-лого Netflix.

«Звук был смешной, легкомысленный, наша версия рева льва. Так что на какое-то время мы остановились на нем», – говорит Йелин.

Выбор был настолько сложным, что авторы не решились определять его самостоятельно. Они провели исследование, где проигрывали один звук множеству людей и спрашивали, какое впечатление он оставляет. Так они и выделили звук «та-дам».

Остановиться на «та-дам» помог десятилетний ребенок

«Общее впечатление: драматичный, интересный, зачинающий, хороший, короткий», – вспоминает Йеллин результаты опроса. Но важнейшим фактором стало то, что респонденты связывали «та-дам» с фильмами – хотя им никто не говорил, для чего этот звук придумали.

Йеллин и Бендер потратили к тому моменту уже год на разработку, перепробовали сотни вариантов, провели опросы, но им не хватало еще одного – финального – слова. Его произнесла дочь Йеллина, случайно проходившая мимо, пока он работал дома.

«Я проиграл Самаре наш топ-5, и она сразу, без колебаний, сказала: «Это же так очевидно, пап. Вот этот».