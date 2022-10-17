Как группа Queen выпускает новые песни с вокалом Фредди Меркьюри после его смерти

Несколько альбомов вышло после смерти – различные подборки

Что там было:

💿 Осенью 1992-го – The Freddie Mercury Album . Это сборник с оригинальными собственными песнями и разными ремиксами.

💿 На следующий год вышел еще один альбом ремиксов.

💿 В 2000 году вышел бокс-сет The Solo Collection – туда вошли не только сольные альбомы, но и синглы, а также неизданные демозаписи.

💿 В 2006-м появился сборник хитов Lover of Life, Singer of Songs – ничего нового, эти песни уже выходили.

💿 Спустя еще шесть лет вышел альбом Barcelona: Special Edition спустя 20 лет после барселонской Олимпиады.

💿 Альбом 2016-го – Messenger of the Gods: The Singles. Был выпущен за три дня до 70-летия Меркьюри. Там прошлые синглы и различные ремиксы.

💿 Never Boring в 2019-м – такой же набор известных песен плюс переизданная Time с новым названием Time Waits for No One.