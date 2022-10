Как группа Queen выпускает новые песни с вокалом Фредди Меркьюри после его смерти

Статуя Меркьюри в Монтре – как на обложке Made in Heaven

Queen без Меркьюри:

После смерти Меркьюри на разных концертах вокалистами Queen были знаменитости вроде Джорджа Майкла или Элтона Джона. Или, например, Jessie J, с которой на закрытии Олимпиады-2012 была исполнена песня We Will Rock You.

🎤 С 2004 по 2009 существовал проект Queen + Paul Rodgers: Мэй и Тэйлор сотрудничали с певцом Полом Роджерсом.

🎤 С 2009 по настоящее время Мэй и Тэйлор выступают в Queen вместе с певцом Адамом Ламбертом.

На осень 2022 года Мэю 75 лет, Тэйлору – 73. Но они выступают до сих пор. Например, летом 2022 года состоялся концерт в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Проект Queen с Адамо Ламбертом исполнил три песни – We Will Rock You, Don’t Stop Me Now и We Are the Champions.