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Фредди Меркьюри
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Как группа Queen выпускает новые песни с вокалом Фредди Меркьюри после его смерти

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Фредди Меркьюри умер осенью 1991 года от последствий СПИДа. Группа Queen не распалась, но потеряла половину участников – после смерти Меркьюри ее покинул еще и басист Джон Дикон.

Спустя 30 лет Queen выпустила песню с вокалом Меркьюри. Она появилась еще в 1989 году при подготовке к альбому The Miracle, но все это время нигде не публиковалась. Как сказал Роджер Тэйлор: «Мы нашли небольшой бриллиант от Фредди, о котором на долгое время забыли».

Песни с вокалом Меркьюри выходили и раньше. Пример – альбом из 2014 года

Осенью 2014-го вышел сборник Queen Forever. До этого Брайан Мэй рассказал, что группа нашла несколько архивных треков, которые выглядят довольно симпатично. В итоге сборник содержал старые песни, но было и три новых:

  • Let Me in Your Heart Again
  • Love Kills
  • There Must Be More to Life Than This

Они тоже нигде не издавались раньше. Последняя из этого списка – микс Уильяма Орбита: там помимо вокала Меркьюри есть вокал Майкла Джексона, они совмещены с аккомпанементом, записанным Queen еще во время работы над альбомом Hot Space.

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Несколько альбомов вышло после смерти – различные подборки

Что там было:

💿 Осенью 1992-го – The Freddie Mercury Album . Это сборник с оригинальными собственными песнями и разными ремиксами.

💿 На следующий год вышел еще один альбом ремиксов.

💿 В 2000 году вышел бокс-сет The Solo Collection – туда вошли не только сольные альбомы, но и синглы, а также неизданные демозаписи.

💿 В 2006-м появился сборник хитов Lover of Life, Singer of Songs – ничего нового, эти песни уже выходили.

💿 Спустя еще шесть лет вышел альбом Barcelona: Special Edition спустя 20 лет после барселонской Олимпиады.

💿 Альбом 2016-го – Messenger of the Gods: The Singles. Был выпущен за три дня до 70-летия Меркьюри. Там прошлые синглы и различные ремиксы.

💿 Never Boring в 2019-м – такой же набор известных песен плюс переизданная Time с новым названием Time Waits for No One.

А вместе с Queen – полноценный альбом в 1990-х

Made in Heaven – это последний релиз группы вместе с Меркьюри. Он не был полностью новым. Например, одна из песен входила в сингл к треку Scandal, еще две были на сольном альбоме Меркьюри, по одной песне было в сольнике Мэя и альбоме группы Роджера Тэйлора.

Но все равно Made in Heaven считается полноценным альбомом группы. Меркьюри участвовал в его записи, пока мог работать. Песня A Winter’s Tale была последней, которую он написал. Mother Love – последняя, которую он спел: собирался вернуться позже и допеть, но уже не смог, поэтому последний куплет исполнил Мэй.

В конце альбома уместились рекордные треки – самый короткий (четыре секунды) и самый длинный (22 минуты 32 секунды). Made in Heaven вышел осенью 1995 года.

Статуя Меркьюри в Монтре – как на обложке Made in Heaven

Queen без Меркьюри:

После смерти Меркьюри на разных концертах вокалистами Queen были знаменитости вроде Джорджа Майкла или Элтона Джона. Или, например, Jessie J, с которой на закрытии Олимпиады-2012 была исполнена песня We Will Rock You.

🎤 С 2004 по 2009 существовал проект Queen + Paul Rodgers: Мэй и Тэйлор сотрудничали с певцом Полом Роджерсом.

🎤 С 2009 по настоящее время Мэй и Тэйлор выступают в Queen вместе с певцом Адамом Ламбертом.

На осень 2022 года Мэю 75 лет, Тэйлору – 73. Но они выступают до сих пор. Например, летом 2022 года состоялся концерт в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Проект Queen с Адамо Ламбертом исполнил три песни – We Will Rock You, Don’t Stop Me Now и We Are the Champions.

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Все фото: imago stock&people / www.imago-images.de / Global Look Press
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