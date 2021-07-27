Райсса Леал
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#Райсса Леал

7 лет: вирусное видео, где девочка-фея падает со скейта. 13 лет: серебро Олимпиады и +3 млн подписчиков в инстаграме за ночь

час назад

Скейтбординг дебютировал на Олимпиаде. Больше всего всех удивляет возраст девушек на женском пьедестале. На троих им всего 42 года.

Зачем Олимпиада добавила уличные виды (скейтборд, скалолазание, BMX) и почему тут есть как минимум две проблемы

Главная звезда в этой тройке – Райсcа Леал из Бразилии. Она в 13 лет стала самой молодой бразильянкой, которая и выступила на Олимпиаде, и завоевала там медаль. За сутки после выигранной серебряной медали на нее подписались больше трех миллионов человек. Теперь у Леал 5,7 млн подписчиков.

Впервые Леал стала известной в 2015-м. Она в синем костюме феи пытается выполнить трюк на скейте. Дважды не получается, но с третьей попытки Леал приземляется на скейте и удерживает равновесие. Семилетнюю девочку тогда заметил Тони Хоук – главная звезда в истории скейтбординга.

В феврале 2020-го Леал встретила Хоука. И она повторила тот самый трюк.

Образ Леал с феей обыгрывал еще и Nike в своей рекламе.

В Токио Хоук тоже приехал. В том числе, чтобы поддержать Леал, которая до сих пор в восторге:

«Шесть лет назад он показал меня миру скейтбординга, поделившись роликом со мной в костюме феи, а сегодня он снимал мое выступление на Олимпиаде. Это удивительно, мечты сбываются!»

Леал говорит, что живет двумя жизнями. С одной стороны ее окружают постоянные фанаты, которые просят совместные фото и автограф. Но еще Леал живет по расписанию обычного подростка: любить играть с друзьями в футбол и гандбол, но основное время тратит на учебу. Иногда только из-за соревнований приходится переносить экзамены.

«Когда я путешествую, то беру с собой все школьные принадлежности и тетрадь. Школа помогает мне с экзаменами. В поездках я все учу, а потом приезжаю и сдаю экзамены».

Все изменилось и в семье Леал. Ее отец бросил работу стекольщика, чтобы оставаться дома с пятилетним братом Леал. Ее маме приходится с ней постоянно путешествовать, поэтому пока родители не могут работать.

Мама Леал говорит, что за время спортивной карьеры ее дочка окрепла психологически. Раньше она была скованной, в интервью отвечала односложно. Но после скейтбординга стала гораздо приветливее даже с новыми знакомыми и журналистами. Это еще результат работы с психологом, который помогает Леал в последнее время.

И Леал даже не слишком серьезно воспринимает спорт (хотя ее мама говорит, что дочка «галлюцинирует», когда рассуждает об Олимпиаде):

«Я не хочу ответственности. Мне пока хочется оставаться такой же веселой маленькой девочкой, какой меня воспринимают в Бразилии».

Все фото: XinHua / Global Look Press
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