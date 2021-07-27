7 лет: вирусное видео, где девочка-фея падает со скейта. 13 лет: серебро Олимпиады и +3 млн подписчиков в инстаграме за ночь
Скейтбординг дебютировал на Олимпиаде. Больше всего всех удивляет возраст девушек на женском пьедестале. На троих им всего 42 года.
Зачем Олимпиада добавила уличные виды (скейтборд, скалолазание, BMX) и почему тут есть как минимум две проблемы
Главная звезда в этой тройке – Райсcа Леал из Бразилии. Она в 13 лет стала самой молодой бразильянкой, которая и выступила на Олимпиаде, и завоевала там медаль. За сутки после выигранной серебряной медали на нее подписались больше трех миллионов человек. Теперь у Леал 5,7 млн подписчиков.
Впервые Леал стала известной в 2015-м. Она в синем костюме феи пытается выполнить трюк на скейте. Дважды не получается, но с третьей попытки Леал приземляется на скейте и удерживает равновесие. Семилетнюю девочку тогда заметил Тони Хоук – главная звезда в истории скейтбординга.
В феврале 2020-го Леал встретила Хоука. И она повторила тот самый трюк.
Образ Леал с феей обыгрывал еще и Nike в своей рекламе.
В Токио Хоук тоже приехал. В том числе, чтобы поддержать Леал, которая до сих пор в восторге:
«Шесть лет назад он показал меня миру скейтбординга, поделившись роликом со мной в костюме феи, а сегодня он снимал мое выступление на Олимпиаде. Это удивительно, мечты сбываются!»
Леал говорит, что живет двумя жизнями. С одной стороны ее окружают постоянные фанаты, которые просят совместные фото и автограф. Но еще Леал живет по расписанию обычного подростка: любить играть с друзьями в футбол и гандбол, но основное время тратит на учебу. Иногда только из-за соревнований приходится переносить экзамены.
«Когда я путешествую, то беру с собой все школьные принадлежности и тетрадь. Школа помогает мне с экзаменами. В поездках я все учу, а потом приезжаю и сдаю экзамены».
Все изменилось и в семье Леал. Ее отец бросил работу стекольщика, чтобы оставаться дома с пятилетним братом Леал. Ее маме приходится с ней постоянно путешествовать, поэтому пока родители не могут работать.
Мама Леал говорит, что за время спортивной карьеры ее дочка окрепла психологически. Раньше она была скованной, в интервью отвечала односложно. Но после скейтбординга стала гораздо приветливее даже с новыми знакомыми и журналистами. Это еще результат работы с психологом, который помогает Леал в последнее время.
И Леал даже не слишком серьезно воспринимает спорт (хотя ее мама говорит, что дочка «галлюцинирует», когда рассуждает об Олимпиаде):
«Я не хочу ответственности. Мне пока хочется оставаться такой же веселой маленькой девочкой, какой меня воспринимают в Бразилии».