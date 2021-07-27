7 лет: вирусное видео, где девочка-фея падает со скейта. 13 лет: серебро Олимпиады и +3 млн подписчиков в инстаграме за ночь

Главная звезда в этой тройке – Райсcа Леал из Бразилии. Она в 13 лет стала самой молодой бразильянкой, которая и выступила на Олимпиаде, и завоевала там медаль. За сутки после выигранной серебряной медали на нее подписались больше трех миллионов человек. Теперь у Леал 5,7 млн подписчиков.

Впервые Леал стала известной в 2015-м. Она в синем костюме феи пытается выполнить трюк на скейте. Дважды не получается, но с третьей попытки Леал приземляется на скейте и удерживает равновесие. Семилетнюю девочку тогда заметил Тони Хоук – главная звезда в истории скейтбординга.