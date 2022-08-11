Что такое Trovo: почему стримеры переходят туда из Twitch и как платформа тратит миллионы, вводя свою валюту и платежи
Trovo – интерактивная платформа для потокового вещания. Ее заявленное направление – игровые стримы. Первые новости о запуске появились летом 2020 года – тогда ситуацию подробно разбирал Bloomberg. Платформой Trovo владеет китайская IT-компания Tencent Holdings. Уже в момент анонсов площадка для стримов Trovo подавалась главным конкурентом Twitch.
Как и зачем появилась платформа Trovo– кто ей владеет и управляет
Tencent– крупнейшая компания внутри Китая из тех, которые занимаются стриминговыми сервисами. На мировом рынке глобальную конкуренцию с Twitch через Trovo выстроить пока так и не удалось. Хотя ютубовские проекты и другие нишевые вещи в стриминге Trovo быстро опередила по охвату аудитории. Первоначальный бюджет Trovo – 30 миллионов долларов.
Forbes писал, что эти 30 миллионов выделялись на специальную партнерскую программу со стримерами. По ней предполагалось привлечение игровых стримеров – только от Trovo они могли бы зарабатывать около 5 тысяч долларов в месяц. Для этого в первые 18 месяцев существования платформы им надо было набирать подписчиков и регулярно проводить трансляции.
Запуск Trovo совпал по времени с закрытием Mixer. Это удобный сервис, которым управлял Microsoft. Mixer попадал в кучу подборок по стримам – многие люди реально считали его полезным. Летом 2020-го Microsoft сделал вывод, что Mixer не выигрывает конкуренцию у ютуба и Twitch (и не сможет в будущем). Поэтому и было принято решение о закрытии сервиса.
Какие еще есть альтернативы Trovo и Twitch, которые обладают похожими функциями. Их выделял SaaSHub – вот некоторые:
- Ютуб;
- Livestream;
- Glimesh;
- YouNow;
- Open Streaming Platform.
Зачем Tencent все это нужно – так компания занимает нишу и выходит на новую для себя аудиторию. Ранее у Tencent были успешные игровые проекты: компания связана с играми через доли в Epic Games, Activision Blizzard и в других разработчиках. Еще она c 2011 года полностью владеет Riot Games – эта компания создавала успешные League of Legendsи Valorant.
Изначально Tencent планировала для Trovo ориентир на мобильные игры. Это проявлялось еще во время тестирования платформы в 2020 году. Позже приоритеты немного скорректировались, чтобы иметь возможность привлекать массы. В списке игр для стриминга заметны World of Tanks, League of Legends, Valorant, Dota 2, PUBG Mobile, Fortnite, Grand Theft Auto V и другие.
Приложение Trovo можно скачать прямо с сайта. Для этого достаточно отсканировать QR-код. Сайт Trovo оптимизирован под русский язык. Само приложение копирует сайт в упрощенном варианте: с таким же верхним списком игр, строкой поиска и возможностью перехода на актуальные стримы с указанием количества просмотров. Существует и специальный MVP-рейтинг.
Так выглядит главная страница в приложении на андроиде:
Есть дополнительные подборки с каналами популярных стримеров (конкретно на платформе):
Чем отличаются Trovo и Twitch: игровые функции и усложненная система донатов
Внешне Trovo напоминает измененную версию Twitch. Из интересного – раздел с событиями. В нем можно смотреть на представление игры или участвовать в еженедельной подборке клипов. Еще есть отдельный раздел «Взлетная». При клике на него пользователь переходит к подборке стриминговых видео по играм. Создатели Trovo призывают везде заходить через приложение.
На Twitch существуют разные виды подписок, но у Trovo все выглядит гораздо сложнее. Сами подписки подразделяются на три уровня. На первом дается возможность написать в чат с другими подписчиками. На следующем добавляются перемотка трансляции и высокое качество для видео. Премиальный третий уровень дает золотое оформление ника. Стоят подписки от 2 до 9 долларов.
Подписки у Trovo – это только одна из возможностей поддержки для стримеров. Усложненный интерфейс разбавлен гемами, маной и эликсирами. Все это можно использовать для внутренних транзакций и переводов. В том числе и тратить на подарки стримерам и получать уникальные возможности внутри платформы. Этот момент у Trovo подробно разбирал «Палач».
Пользователи реддита запускали обсуждение плюсов и минусов на Trovo и Twitch. Многие из них сошлись во мнении, что сервис Trovo лучше ориентирован именно на новых пользователей. В начале 2022 года Trovoеще было местом, стремившимся к улучшениям и добавлению новых функций. Twitch в это же время оставался подходящей площадкой для раскрученных стримеров.
Similarweb сравнивал Trovo и Twitch по нескольким ключевым факторам. Важно: глобальным отличием между платформами остается их популярность. Trovo имеет посещаемость в 25,9 миллиона визитов за месяц, Twitch – 1,3 миллиарда. По географии трафика пользователи из России пока больше по-прежнему больше предпочитают Twitch (84%). Но ситуация постепенно меняется.
Весной 2022 года Streams Charts несколько раз рассказывал об изменениях, происходивших с российской аудиторией на Trovo и Twitch. Тогда наметилась тенденция по стремительному росту статистики Trovo в России. Туда переходили пользователи Twitch и ютуба. На этом фоне особенно выделялись стримеры по игре World of Tanks – на них все перемены были заметны сильнее всего.
Что поменялось весной 2022 года – почему стримеры и пользователи из России пошли в Trovo
Основная причина – проблемы с другими платформами. Ютуб и Twitch отключили монетизацию для российских стримеров. Ютуб объяснял это так: пользователи из России не видят рекламу, авторы лишаются этих просмотров и не получают доход. В апреле 2022 года число стримеров из России на платформе Trovo увеличилось на 446% – почти в 4,5 раза и примерно до 9 тысяч.
«Коммерсантъ» тогда же исследовал эту тенденцию. Вывод: в основном из Twitch в тот момент уходили стримеры по World of Tanks и Escape from Tarkov. Это не самые популярные игры – интерес не сравнится с просмотрами Dota 2, CS:GO и другими. На Trovo по этим направлениям в мире ниша уже занята. Пользователи из России по-прежнему следят за Dota 2 и CS:GO на Twitch.
Было две причины, почему в тот момент многие переходили на Trovo: монетизация и альтернатива Twitch. Некоторые пользователи поняли, что на Twitch слишком серьезные недостатки. Хотя и с заработком на Trovo не все получилось удачно. Илья Maddyson Давыдов говорил о Trovo: «Там не покупают рекламу, я вообще ни с кем не смог договориться».
Даже российские чиновники рассказывали о ситуации. Одним из первых выступил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин: «В марте Twitch уже покинула треть русскоязычных стримеров – они переходят на другие сервисы: китайский Trovo и наш WASD.TV». Позже массовый отток с Twitch прекратился – многие все еще стримят именно там.
Почему всплеск активности на Trovo случился именно в марте-апреле 2022 года? Монетизация совпала с политикой самой платформы Trovo по расширению СНГ-сегмента. Платформа обещала распределение дополнительных денег между стримерами. В следующие месяцы переход стал более плавным. На Trovo остаются уже только те, кому понравились возможности сервиса.
Первое место по количеству подписчиков среди русскоязычных стримеров занимает Jove – 67 тысяч. В первом квартале 2022 года он попадал в подборку самых быстрорастущих каналов на Trovo. В тройку входит канал Arthas – он принадлежит украинцу Папичу. Если брать июнь, то Папич вообще стал самым популярным стримером на Trovo. Тогда он просто смотрел онлайн сериал «Берсерк».
10 августа – новый рекорд. Если в июне пиковый онлайн на канале Папича составлял 26 тысяч человек, то теперь – 28. Это произошло в момент, когда Папич стримил на Trovo матчи мэйджора по Dota 2. У себя в соцсетях он рассказывал, что это проспонсированный эфир. Даже после него днем 11 августа 1,3 тысячи человек следят онлайн за каналом Папича. Хотя стрима там уже нет.
Для русскоязычных стримеров на Trovo есть несколько преимуществ. Главное – это все еще потенциальный хит, который может быстро прогрессировать. Напоминаем: Trovo существует только два года. Еще там по-прежнему нет жестких правил по правам. Поэтому на Trovo можно стримить сериалы (как и делал Папич). Но контент сексуального характера уже запрещен.