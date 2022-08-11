Что такое Trovo: почему стримеры переходят туда из Twitch и как платформа тратит миллионы, вводя свою валюту и платежи

Как и зачем появилась платформа Trovo– кто ей владеет и управляет

Tencent– крупнейшая компания внутри Китая из тех, которые занимаются стриминговыми сервисами. На мировом рынке глобальную конкуренцию с Twitch через Trovo выстроить пока так и не удалось. Хотя ютубовские проекты и другие нишевые вещи в стриминге Trovo быстро опередила по охвату аудитории. Первоначальный бюджет Trovo – 30 миллионов долларов.

Forbes писал, что эти 30 миллионов выделялись на специальную партнерскую программу со стримерами. По ней предполагалось привлечение игровых стримеров – только от Trovo они могли бы зарабатывать около 5 тысяч долларов в месяц. Для этого в первые 18 месяцев существования платформы им надо было набирать подписчиков и регулярно проводить трансляции.

Запуск Trovo совпал по времени с закрытием Mixer. Это удобный сервис, которым управлял Microsoft. Mixer попадал в кучу подборок по стримам – многие люди реально считали его полезным. Летом 2020-го Microsoft сделал вывод, что Mixer не выигрывает конкуренцию у ютуба и Twitch (и не сможет в будущем). Поэтому и было принято решение о закрытии сервиса.

Какие еще есть альтернативы Trovo и Twitch, которые обладают похожими функциями. Их выделял SaaSHub – вот некоторые: