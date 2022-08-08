Google потратит миллиард $ на интернет и прокладку кабеля в Африке – сейчас в странах там сеть есть у 32% жителей

Миллиард долларов на развитие и 15 тысяч километров кабеля

Ниже – много цифр, но они интересны для понимания масштабов проекта.

🌍 Протяженность кабеля составляет 15 тысяч километров. Он проходит из Португалии в Южную Африку, ответвляясь в Нигерию, Того, Намибию и острова Святой Елены.

🌍 Его пропускная способность в 20 раз выше предыдущего кабеля – 144 терабита в секунду. Скорость интернета в некоторых странах может увеличиться более чем в пять раз.

🌍 В ЮАР, Намибии и Нигерии цена на интернет упадет на 16-21%. Цена, например, в Того еще весной была $8,64 за гигабайт.

🌍 Сейчас в Африке интернетом пользуется около четверти населения. Если повысить процент до 75, то это увеличит число рабочих мест на 9% – их будет создано более полутора миллиона.

🌍 Всего Google потратит миллиард долларов на наращивание цифровых мощностей на континенте.

Проект Equiano затрагивает не только прибрежные страны. Гендиректор Paratus Group Барни Хармс (работает вместе с Telecom Namibia над поставкой кабеля) пообещал, что прокладка нового кабеля станет выгодной и для других государств, включая Анголу, Замбию, Ботсвану, Южную Африку, Мозамбик и ДР Конго.

Есть и другой проект по прокладке кабеля – из итальянской Генуи в Джибути, расстояние на уровне 45 тысячи километров. Но финансируется он не Google.

Что значит название Equiano

Кабель назван в честь аболициониста Олауды Эквиано, который жил в XVIII веке.

⚓️ Был рабом и накопил необходимую сумму, чтобы купить себе свободу.

⚓️ Выпустил автобиографию, в которой описывались все ужасы рабства.

⚓️ Книга была переведена на несколько языков, русский – в их числе.

⚓️ Он был первым темнокожим англоязычным писателем.

Эквиано после себя оставил приличное наследство, которое появилось как раз благодаря книге.