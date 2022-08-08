Google потратит миллиард $ на интернет и прокладку кабеля в Африке – сейчас в странах там сеть есть у 32% жителей
Весной 2022-го Google впервые проложила подводный интернет-кабель Equiano в Африке. Уже летом кабель добрался до Намибии. Компания успешно реализовывает проект, призванный улучшить интернет и в целом коммуникации в Африке.
Миллиард долларов на развитие и 15 тысяч километров кабеля
Ниже – много цифр, но они интересны для понимания масштабов проекта.
🌍 Протяженность кабеля составляет 15 тысяч километров. Он проходит из Португалии в Южную Африку, ответвляясь в Нигерию, Того, Намибию и острова Святой Елены.
🌍 Его пропускная способность в 20 раз выше предыдущего кабеля – 144 терабита в секунду. Скорость интернета в некоторых странах может увеличиться более чем в пять раз.
🌍 В ЮАР, Намибии и Нигерии цена на интернет упадет на 16-21%. Цена, например, в Того еще весной была $8,64 за гигабайт.
🌍 Сейчас в Африке интернетом пользуется около четверти населения. Если повысить процент до 75, то это увеличит число рабочих мест на 9% – их будет создано более полутора миллиона.
🌍 Всего Google потратит миллиард долларов на наращивание цифровых мощностей на континенте.
Проект Equiano затрагивает не только прибрежные страны. Гендиректор Paratus Group Барни Хармс (работает вместе с Telecom Namibia над поставкой кабеля) пообещал, что прокладка нового кабеля станет выгодной и для других государств, включая Анголу, Замбию, Ботсвану, Южную Африку, Мозамбик и ДР Конго.
Есть и другой проект по прокладке кабеля – из итальянской Генуи в Джибути, расстояние на уровне 45 тысячи километров. Но финансируется он не Google.
Что значит название Equiano
Кабель назван в честь аболициониста Олауды Эквиано, который жил в XVIII веке.
⚓️ Был рабом и накопил необходимую сумму, чтобы купить себе свободу.
⚓️ Выпустил автобиографию, в которой описывались все ужасы рабства.
⚓️ Книга была переведена на несколько языков, русский – в их числе.
⚓️ Он был первым темнокожим англоязычным писателем.
Эквиано после себя оставил приличное наследство, которое появилось как раз благодаря книге.
Интернет в Африке – как вообще с ним дела
В феврале 2022-го была опубликована статистика, по которой сравнивалось распространение интернета в африканских странах в 2010-х и в 2020-х.
Что было в 2010 году:
🔴 Количество пользователей интернета на континенте не доходило даже до 10%.
🔴 Лидировали Марокко, Сейшельские острова и Тунис, самый высокий показатель был у марокканцев (52%).
🔴 В ряде стран, включая Нигерию, показатель был ниже отметки в 1%.
Что в 2020-м:
🟢 Стран с количеством пользователей менее 1% уже не осталось. Всего в семи странах он ниже 10%.
🟢 В Эфиопии впечатляющий рывок – от 0,8% до 25%.
🟢 Средний показатель подключенных пользователей по странам – 31,7%.
Почему Google вкладывается в Африку
Гендиректор компании Сундар Пичаи выделил четыре причины:
🔸 Обеспечение беспрепятственного доступа и создание продуктов для каждого африканца.
🔸 Помощь предприятиям в цифровой сфере.
🔸 Инвестиции в предпринимательство для стимулирования технологий следующего поколения.
🔸 Поддержка некоммерческих организаций, которые работают над улучшением жизни в Африке.
Google считает рынок перспективным. Половина населения Африки – моложе 18 лет. Компания также намерена обучить десять миллионов молодых африканцев различным цифровым навыкам.
Прогноз весны 2021-го звучал так: к 2025 году интернет-экономика Африки достигнет 5,2% ВВП – около $180 млрд. Планируется, что стабильный рост экономики будет наблюдаться ближайшие 30-50 лет.