Google отстранил сотрудника, который заметил у искусственного интеллекта признаки чувств и рассказал всем

Google отстранила от работы одного из своих инженеров из-за нарушения конфиденциальности.

У причины своя история.

За что именно Google отстранила от работы своего сотрудника

Блейк Леймон осенью приступил к работе с системой LaMDAс искусственным интеллектом. Она имитирует речь, анализируя триллионы словосочетаний из интернета. Леймон проверял, есть ли в этой речи дискриминационные высказывания.

Леймон составил отчет топ-менеджерам Google, показав примеры разговоров – он утверждал, что у искусственного интеллекта есть разум. Но компания не увидела в них признаков сознания. Так же посчитали специалисты по этике и технологии.

Тогда Леймон пригласил юриста, инициировав обсуждение о неэтичной работе Google.

В ответ на это Леймон был отправлен в оплачиваемый административный отпуск по причине нарушения конфиденциальности.

Может ли быть правдой, что сотрудник Google распознал в искусственном интеллекте разум

В разговоре о религии Леймон заметил, что чат-бот высказывается о своих правах и личности. Еще в одном – они общались о третьем законе робототехники. LaMDA в разговоре с ним говорил о боязни отключения.

Вывод Леймона: «Если бы я не знал, что это компьютерная программа, я бы подумал, что это семилетний или восьмилетний ребенок со знанием физики».

Он говорил: «Мне все больше казалось, что я разговариваю с чем-то разумным».