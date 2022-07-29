12 особых функций карт гугла и яндекса, которые вы могли не знать
Найти адрес, проложить маршрут, виртуально погулять по улицам – это стандартные и всем известные возможности гугл карт и яндекс-карт.
Есть и ряд других интересных функций, которые могут не быть заметны на первый взгляд.
Гугл карты
Масштабировать можно одним пальцем
На сенсорном экране достаточно нажать на него дважды и затем потянуть вниз (увеличение масштаба) или вверх (уменьшение). Так проще на смартфоне выполнять эту операцию одной рукой.
Можно поделиться маршрутом
Для этого необязательно делать скрины. Можно проложить маршрут, затем нажать на три точки в верхнем углу экрана, а затем выбрать пункт «поделиться маршрутом».
В маршруте можно выбрать остановки
Есть не только начальная и конечная точки, но также предусмотрена опция добавления и промежуточных.
Гугл карты дают информацию о пробках и парковках
Но их можно и отключить, если они не нужны. Через «Настройки», затем «Уведомления».
Скачать карту можно через просто сообщение
Нужную область карты можно сохранить для работы в автономном режиме, чтобы не расходовать трафик в поездке. Для этого нужно выбрать эту область и в строке поиска написать «okay maps» (без кавычек).
Доступна информация о любом объекте
С помощью гугл карт можно узнать любой адрес и, что бывает немаловажно, почтовый индекс. Достаточно просто нажать на объект, чтобы он показал всю информацию.
В гугл картах есть размытые или скрытые изображения
Например, вот остров Муруроа – часть видимая, часть размытая. Известно, что на этом острове проводились ядерные испытания. Постоянное население на острове отсутствует.
Странных мест в целом несколько. Например, некоторые закрытые графикой дома в США или Англии, размытый аэропорт в Греции, остров Жаннетты в виде пятна или Северная Корея, где доступны всего несколько фотографий.
Яндекс-карты
Поиск парковочных мест
Его можно включить в настройках. Места, обозначенные голубым – бесплатная парковка, синим – платная, зеленым – только что освободившиеся места. Если нажать цену – будет доступна вся информация о том, сколько и как платить.
Можно увидеть движущийся транспорт
Если нажать кнопку с транспортом, то будут видны все движения автобусов и трамваев в реальном времени.
Можно найти сервисы в пределах одной улицы
Это касается заправок, супермаркетов, баров или автосервисов. Например, можно ввести супермаркеты на Тверской. Вот что будет:
То же самое – с поиском недорогих точек.
И та же история с поиском бесплатного интернета, если набрать «вайфай».
Можно сразу вызвать такси
Проложив маршрут, внизу можно увидеть, сколько будет стоить доехать на такси и за какое время.
Можно увидеть панорамы разных лет
При нажатии на слой «Панорамы» и выборе точки на карте – справа можно выбрать год панорамы.
Например, как выглядел вид на «Лужники» в 2011 и 2018.