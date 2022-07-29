12 особых функций карт гугла и яндекса, которые вы могли не знать

Найти адрес, проложить маршрут, виртуально погулять по улицам – это стандартные и всем известные возможности гугл карт и яндекс-карт.

Есть и ряд других интересных функций, которые могут не быть заметны на первый взгляд.

Гугл карты

Масштабировать можно одним пальцем

На сенсорном экране достаточно нажать на него дважды и затем потянуть вниз (увеличение масштаба) или вверх (уменьшение). Так проще на смартфоне выполнять эту операцию одной рукой.

Можно поделиться маршрутом

Для этого необязательно делать скрины. Можно проложить маршрут, затем нажать на три точки в верхнем углу экрана, а затем выбрать пункт «поделиться маршрутом».