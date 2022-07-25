Как сын эмигрантов из СССР придумал Google: Сергей Брин кидался галькой в милицию, на год раньше закончил школу, обрушил интернет в Стэмфорде
Связь Брина с Россией: пять лет в СССР, нападал на милицейский автомобиль, фраза «Россия – это Нигерия в снегу»
Сергей Брин родился в московской семье математиков и эмигрировал из СССР в 1979 году, когда ему было шесть лет. Брин помнит, что однажды отец пришел домой и объявил семье: «Мы больше не можем здесь оставаться». Михаил Брин (научный сотрудник при Госплане) решился на срочную эмиграцию, когда побывал в Варшаве на конференции и пообщался с европейскими и американскими математиками.
Эмиграция проходила сложно. После подачи заявления на визу родителей Брина уволили с государственных должностей. И власти запретили им говорить об эмиграции другим. Мать Брина Евгения вспоминала, как ей приходилось врать и говорить коллегам, что она уходит из-за новой работы: «Я даже полностью придумала название места работы».
Семья Бринов попала в последнюю волну евреев при Брежневе, которым разрешили эмигрировать из СССР. В США Бринам помогала еврейская община, а Сергей Брин тем временем тяжело адаптировался. Родители думали, что он, как ребенок, быстро впитает новый язык и культуру, но английский тяжело давался Брину.
Но спустя пару лет Брин «проявлял интерес вообще ко всему». И он попал в математический класс одаренных детей, где больше всего Брин любил компьютерные технологии. В 17-летнем возрасте он вернулся в Россию по обмену студентов. Во время поездки Брин сильно боялся советской власти и даже кинул гальку в милицейскую машину – конфликт уладил отец, а Брин потом признавался, что именно в Москве у него зародился бунтарский дух.
Брин называет первые годы жизни в СССР очень важными, считает себя частью русской культуры и общается с родителями по-русски. Хотя Брин говорил в интервью, что считает эмиграцию семьи своей большой удачей – он не уверен, что добился бы таких успехов, если бы остался в России.
Еще вокруг Брина есть история, где он якобы сказал, что «Россия – это Нигерия в снегу». У Брина несколько раз спрашивали об этой цитате, но он не помнит, потому что был пьян во время интервью.
Как Брин развивал гугл: сначала постоянно ругался с Ларри Пейджом, но потом оценил его проект поисковика
В 1995 году Брин – аспирант второго курса Стэмфордского университета. До этого он на год быстрее окончил старшую школу и успел завершить обучение в другом университете. Во время новой учебы у Брина было много свободного времени – он тратил его на главные хобби – плавание и парусный спорт.
В Стэмфорде Брин проводил экскурсии для первокурсников. Так Брин познакомился с Ларри Пейджом – главным соратником. Пейдж рассказывал, что у Брина тяжелый, но общительный характер. Они вообще считают, что оба несносны – и именно на этом сходстве сошлись.
Самая идея поисковика Google принадлежит Пейджу – он придумал, как сделать для научных работ удобную систему цитирования. Если кто-то часто ссылается на какую-то статью, значит, она качественная и требует высокого рейтинга в поиске. Пейдж взялся за создание масштабного поисковика в рамках диссертации, и на нее обратил внимание Брин: «Я общался со многими исследовательскими группами, но это был самый захватывающий проект».
Брин помог Пейджу математически осмыслить идею поисковика в интернете. В упрощенном виде их идея пришла к тому, что наиболее популярные сайты ранжируются на более высоких позициях. Тогда система называлась не Google, а PageRank. И в середине 90-х она уже опережала по качеству работы основных конкурентов.
После появления Google Брин и Пейдж поняли, что им не хватает мощностей для поддержания проекта. Тогда комната в общежитии Пейджа стала использоваться как машинная лаборатория, где из разных частей компьютеров был создан «Франкенштейн», который подключался к мощностям университета. Из-за этого в Стэнфорде часто отключался интернет – но там терпели, потому что понимали – готовится амбициозный проект.
Профессор Джон Кляйнберг одним из первых оценил Google и попросил Брина с Пейджем опубликовать научную статью о нем. Они согласились, хотя боялись, что их идею украдут. После Брин и Пейдж занялись поисковиком серьезно, нашелся инвестор, хотя никто не был уверен, что этот проект даст больше перспектив, чем просто окончание Стэнфорда.
Брин вспоминал совет своего консультанта: «Послушай, если эта штука с Google сработает, тогда здорово. Если нет, ты можешь вернуться в аспирантуру и закончить свою диссертацию».