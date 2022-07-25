Как сын эмигрантов из СССР придумал Google: Сергей Брин кидался галькой в милицию, на год раньше закончил школу, обрушил интернет в Стэмфорде

Но спустя пару лет Брин «проявлял интерес вообще ко всему». И он попал в математический класс одаренных детей, где больше всего Брин любил компьютерные технологии. В 17-летнем возрасте он вернулся в Россию по обмену студентов. Во время поездки Брин сильно боялся советской власти и даже кинул гальку в милицейскую машину – конфликт уладил отец, а Брин потом признавался, что именно в Москве у него зародился бунтарский дух.

Брин называет первые годы жизни в СССР очень важными, считает себя частью русской культуры и общается с родителями по-русски. Хотя Брин говорил в интервью, что считает эмиграцию семьи своей большой удачей – он не уверен, что добился бы таких успехов, если бы остался в России.

Еще вокруг Брина есть история, где он якобы сказал, что «Россия – это Нигерия в снегу». У Брина несколько раз спрашивали об этой цитате, но он не помнит, потому что был пьян во время интервью.

Как Брин развивал гугл: сначала постоянно ругался с Ларри Пейджом, но потом оценил его проект поисковика

В 1995 году Брин – аспирант второго курса Стэмфордского университета. До этого он на год быстрее окончил старшую школу и успел завершить обучение в другом университете. Во время новой учебы у Брина было много свободного времени – он тратил его на главные хобби – плавание и парусный спорт.

В Стэмфорде Брин проводил экскурсии для первокурсников. Так Брин познакомился с Ларри Пейджом – главным соратником. Пейдж рассказывал, что у Брина тяжелый, но общительный характер. Они вообще считают, что оба несносны – и именно на этом сходстве сошлись.