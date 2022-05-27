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Почему гугл называется гугл – все из-за одной опечатки

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4 сентября 1998 года американские инженеры и программисты Ларри Пейдж и Сергей Брин запустили Google. Сейчас компания все еще существует, и миллиарды людей по всему миру пользуются поисковиком.

Но откуда это название? Как Брин и Пейдж выбрали его? Были ли альтернативы?

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Что говорят сами создатели Google

В 2016-м в одном из интервью Пейджа попросили вспомнить эту историю. Ответ был таким:

«Ой, это было слишком давно, чтобы просто так вспомнить какие-то версии. Я не помню точно истории, но припоминаю, что у нас было несколько версий. Одним вариантом даже было какое-то словосочетание – я точно не помню, какое, но звучало абсурдно. Мы одумались примерно через 5 минут, потому что понимали: интернет-компания, которая в перспективе должна стать очень популярной. После некоторого мозгового штурма мы поняли, что Google – идеальный вариант для названия нашей компании».

Вот слова Брина: «Я тоже точно не могу вспомнить момент, когда мы выбрали название. Оно было связано с математикой, ведь мы оба ее любили. Дальше – дело фантазии. Так и родилось название Google. Помню, у нас была мысль о некотором переименовании, но мы отказались от нее. Зачем менять то, что приносит людям пользу?»

Сергей Брин

Что говорит сайт Стэнфордского университета

Для начала нужно сказать, почему здесь вообще есть упоминание университета Стэнфорда. И Брин, и Пейдж были выпускниками Стэнфорда. Первоначальной поисковой системой программистов был BackRub, который позже превратился в Google. Первые версии этого поисковика размещались на сайте университета Стэндфорда и были доступны по ссылке google.stanford.edu.

Вот такая версия появления имени есть в архивах сайта Стэнфордского университета:

«В 1996 году Ларри Пейдж и Сергей Брин назвали свою первоначальную поисковую систему BackRub, она использовалась для обработки ссылок в интернете. Офис Ларри находился в комнате 360 здания Gates CS Building, которую он делил с несколькими другими аспирантами, включая Шона Андерсона, Тамару Мюнцнер и Лукаса Перейру. В 1997 году Ларри и его коллеги обсудили ряд возможных новых названий для быстро совершенствующейся технологии поиска. Шон вспоминает, что последний сеанс мозгового штурма произошел в сентябре того же года.

Шон и Ларри сидели в своем кабинете, использовали доску, пытаясь придумать хорошее название: все были связаны с индексацией огромного количества данных. Шон устно предложил слово «гуголплекс», а Ларри устно ответил сокращенной формой «гугол» (оба слова относятся к определенным большим числам). Шон сидел за своим компьютерным терминалом, поэтому он провел поиск в базе данных реестра доменных имен, чтобы узнать, доступно ли такое имя для регистрации и использования. Шон опечатался в адресной строке, выполнив поиск по «google.com». Сайт был доступен. Ларри понравилось это название. Через несколько часов он зарегистрировал имя «google.com».

Что такое «гугол»

Этот термин, как и термин «гуголплекс», принадлежит, девятилетнему мальчику Милтону Сиротту. Ему было девять лет, когда его дядя, американский математик Эдвард Казнер ввел числа. А он придумал им названия:

  • Гугол – десять в степени сто.
  • Гуголплекс – десять в степени гугол. То есть десять в степени 10 в степени 100. Это число больше числа всех частиц в изученной человеком части вселенной.

В мемуарах Казнер писал:

«Я бы ни за что не ввел эти числа без Милтона. Моей фантазии хватило, чтобы придумать сказочно огромные числа и не уйти в банальное определение «бесконечность». Но моей фантазии не хватило, чтобы охарактеризовать эти числа. Детский мозг многогранен и мощнее мозга взрослого человека. Поэтому это я учусь у Милтона, а не он у меня».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa, AFLO, imagebroker.com/Global Look Press
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