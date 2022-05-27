Почему гугл называется гугл – все из-за одной опечатки
4 сентября 1998 года американские инженеры и программисты Ларри Пейдж и Сергей Брин запустили Google. Сейчас компания все еще существует, и миллиарды людей по всему миру пользуются поисковиком.
Но откуда это название? Как Брин и Пейдж выбрали его? Были ли альтернативы?
Что говорят сами создатели Google
В 2016-м в одном из интервью Пейджа попросили вспомнить эту историю. Ответ был таким:
«Ой, это было слишком давно, чтобы просто так вспомнить какие-то версии. Я не помню точно истории, но припоминаю, что у нас было несколько версий. Одним вариантом даже было какое-то словосочетание – я точно не помню, какое, но звучало абсурдно. Мы одумались примерно через 5 минут, потому что понимали: интернет-компания, которая в перспективе должна стать очень популярной. После некоторого мозгового штурма мы поняли, что Google – идеальный вариант для названия нашей компании».
Вот слова Брина: «Я тоже точно не могу вспомнить момент, когда мы выбрали название. Оно было связано с математикой, ведь мы оба ее любили. Дальше – дело фантазии. Так и родилось название Google. Помню, у нас была мысль о некотором переименовании, но мы отказались от нее. Зачем менять то, что приносит людям пользу?»
Что говорит сайт Стэнфордского университета
Для начала нужно сказать, почему здесь вообще есть упоминание университета Стэнфорда. И Брин, и Пейдж были выпускниками Стэнфорда. Первоначальной поисковой системой программистов был BackRub, который позже превратился в Google. Первые версии этого поисковика размещались на сайте университета Стэндфорда и были доступны по ссылке google.stanford.edu.
Вот такая версия появления имени есть в архивах сайта Стэнфордского университета:
«В 1996 году Ларри Пейдж и Сергей Брин назвали свою первоначальную поисковую систему BackRub, она использовалась для обработки ссылок в интернете. Офис Ларри находился в комнате 360 здания Gates CS Building, которую он делил с несколькими другими аспирантами, включая Шона Андерсона, Тамару Мюнцнер и Лукаса Перейру. В 1997 году Ларри и его коллеги обсудили ряд возможных новых названий для быстро совершенствующейся технологии поиска. Шон вспоминает, что последний сеанс мозгового штурма произошел в сентябре того же года.
Шон и Ларри сидели в своем кабинете, использовали доску, пытаясь придумать хорошее название: все были связаны с индексацией огромного количества данных. Шон устно предложил слово «гуголплекс», а Ларри устно ответил сокращенной формой «гугол» (оба слова относятся к определенным большим числам). Шон сидел за своим компьютерным терминалом, поэтому он провел поиск в базе данных реестра доменных имен, чтобы узнать, доступно ли такое имя для регистрации и использования. Шон опечатался в адресной строке, выполнив поиск по «google.com». Сайт был доступен. Ларри понравилось это название. Через несколько часов он зарегистрировал имя «google.com».
Что такое «гугол»
Этот термин, как и термин «гуголплекс», принадлежит, девятилетнему мальчику Милтону Сиротту. Ему было девять лет, когда его дядя, американский математик Эдвард Казнер ввел числа. А он придумал им названия:
- Гугол – десять в степени сто.
- Гуголплекс – десять в степени гугол. То есть десять в степени 10 в степени 100. Это число больше числа всех частиц в изученной человеком части вселенной.
В мемуарах Казнер писал:
«Я бы ни за что не ввел эти числа без Милтона. Моей фантазии хватило, чтобы придумать сказочно огромные числа и не уйти в банальное определение «бесконечность». Но моей фантазии не хватило, чтобы охарактеризовать эти числа. Детский мозг многогранен и мощнее мозга взрослого человека. Поэтому это я учусь у Милтона, а не он у меня».