Почему гугл называется гугл – все из-за одной опечатки

Что говорит сайт Стэнфордского университета

Для начала нужно сказать, почему здесь вообще есть упоминание университета Стэнфорда. И Брин, и Пейдж были выпускниками Стэнфорда. Первоначальной поисковой системой программистов был BackRub, который позже превратился в Google. Первые версии этого поисковика размещались на сайте университета Стэндфорда и были доступны по ссылке google.stanford.edu.

Вот такая версия появления имени есть в архивах сайта Стэнфордского университета:

«В 1996 году Ларри Пейдж и Сергей Брин назвали свою первоначальную поисковую систему BackRub, она использовалась для обработки ссылок в интернете. Офис Ларри находился в комнате 360 здания Gates CS Building, которую он делил с несколькими другими аспирантами, включая Шона Андерсона, Тамару Мюнцнер и Лукаса Перейру. В 1997 году Ларри и его коллеги обсудили ряд возможных новых названий для быстро совершенствующейся технологии поиска. Шон вспоминает, что последний сеанс мозгового штурма произошел в сентябре того же года.

Шон и Ларри сидели в своем кабинете, использовали доску, пытаясь придумать хорошее название: все были связаны с индексацией огромного количества данных. Шон устно предложил слово «гуголплекс», а Ларри устно ответил сокращенной формой «гугол» (оба слова относятся к определенным большим числам). Шон сидел за своим компьютерным терминалом, поэтому он провел поиск в базе данных реестра доменных имен, чтобы узнать, доступно ли такое имя для регистрации и использования. Шон опечатался в адресной строке, выполнив поиск по «google.com». Сайт был доступен. Ларри понравилось это название. Через несколько часов он зарегистрировал имя «google.com».