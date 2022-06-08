25 книг, которые советует Билл Гейтс

«Сила». Наоми Алдерман

Я рад, что последовал рекомендации моей старшей дочери и прочитал этот роман. Он ловко использует одну идею – что, если все женщины в мире внезапно получили власть производить смертельные электрические удары из своих тел? Для того, чтобы исследовать гендерные роли и гендерное равенство. Читая «Силу», я получил интуитивное чувство насилия и несправедливости, которые испытывают сегодня многие женщины.

«Почему мы поляризованы». Эзра Кляйн

Я вообще оптимистично смотрю в будущее, но есть одна вещь, которая немного приглушает это ощущение, – это растущая поляризация в Америке, особенно в политике. В этой проницательной книге Кляйн убедительно доказывает, что причиной этого раскола является идентичность – человеческий инстинкт позволяет нашей групповой идентичности управлять нашими решениями.

«Шоссе Линкольна». Амор Тоулз

Действие происходит в 1954 году, два брата пытаются добраться из Небраски в Калифорнию, чтобы найти свою мать, но сбиваются с курса из-за подростка из прошлого старшего брата. Тоулз вдохновляется путешествиями известного героя и, кажется, говорит: наш личный путь никогда не бывает таким линейным или предсказуемым, как нам бы хотелось.

«Министерство будущего». Ким Стэнли Робинсон

Это настолько глубокая книга об изменении климата, что сложно обобщить свое впечатление, но Робинсон представляет увлекательную историю десятилетий и континентов, наполненную захватывающими идеями и людьми.

«Как на самом деле устроен мир». Вацлав Смил

Шедевр от одного из моих любимых авторов. В отличие от большинства книг Смила, которые читаются как учебники и очень глубоко раскрывают одну тему, эта написана для широкой аудитории и даёт представление об основных областях его знаний.

«Лучшее в нас». Стивен Пинкер

На 700-страничную книгу ушло более двух дней. Пинкер утверждает, что со временем люди стали гораздо менее жестокими и более гуманными. Это заставило меня задуматься о том, как мы можем достичь более позитивных результатов в современном мире благодаря работе нашего фонда.