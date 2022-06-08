25 книг, которые советует Билл Гейтс
Билл Гейтс в своем блоге несколько раз в год рекомендует подборку из пяти книг, которые ему понравились. Гейтс придерживается правила: одна неделя – одна книга. Он вспоминает, что ребенком зачитывался научной фантастикой, сейчас переключился на научную литературу, но все равно возвращается к любимым книгам детства.
Ниже мы собрали 25 рекомендаций Гейтса. Все-все можно посмотреть здесь.
«Сила». Наоми Алдерман
Я рад, что последовал рекомендации моей старшей дочери и прочитал этот роман. Он ловко использует одну идею – что, если все женщины в мире внезапно получили власть производить смертельные электрические удары из своих тел? Для того, чтобы исследовать гендерные роли и гендерное равенство. Читая «Силу», я получил интуитивное чувство насилия и несправедливости, которые испытывают сегодня многие женщины.
«Почему мы поляризованы». Эзра Кляйн
Я вообще оптимистично смотрю в будущее, но есть одна вещь, которая немного приглушает это ощущение, – это растущая поляризация в Америке, особенно в политике. В этой проницательной книге Кляйн убедительно доказывает, что причиной этого раскола является идентичность – человеческий инстинкт позволяет нашей групповой идентичности управлять нашими решениями.
«Шоссе Линкольна». Амор Тоулз
Действие происходит в 1954 году, два брата пытаются добраться из Небраски в Калифорнию, чтобы найти свою мать, но сбиваются с курса из-за подростка из прошлого старшего брата. Тоулз вдохновляется путешествиями известного героя и, кажется, говорит: наш личный путь никогда не бывает таким линейным или предсказуемым, как нам бы хотелось.
«Министерство будущего». Ким Стэнли Робинсон
Это настолько глубокая книга об изменении климата, что сложно обобщить свое впечатление, но Робинсон представляет увлекательную историю десятилетий и континентов, наполненную захватывающими идеями и людьми.
«Как на самом деле устроен мир». Вацлав Смил
Шедевр от одного из моих любимых авторов. В отличие от большинства книг Смила, которые читаются как учебники и очень глубоко раскрывают одну тему, эта написана для широкой аудитории и даёт представление об основных областях его знаний.
«Лучшее в нас». Стивен Пинкер
На 700-страничную книгу ушло более двух дней. Пинкер утверждает, что со временем люди стали гораздо менее жестокими и более гуманными. Это заставило меня задуматься о том, как мы можем достичь более позитивных результатов в современном мире благодаря работе нашего фонда.
The Box. Марк Левинсон
Вы можете подумать, что не хотите читать целую книгу о морских контейнерах. И Левинсон хорошо осведомлен, какую необычную тему он выбрал. Но он доказывает, что переход к контейнерным перевозкам оказал огромное влияние на мировую экономику и изменил то, как мир ведет бизнес. И Левинсон превращает это в очень читабельный рассказ.
«Бедные числа». Мортен Джервен
Джервен, экономист, провел четыре года, изучая, как африканские страны получают свою статистику и проблемы, с которыми они сталкиваются, составляя ВВП. Он убедительно доказывает, что многие измерения ВВП, которые мы считали точными, далеки от этого.
«Полная жизнь». Джимми Картер
Книга бывшего президента поможет вам понять, как взросление в сельской Джорджии в доме без водопровода, электричества или изоляции сформировало (в лучшую и худшую сторону) его время в Белом доме.
«Сердце». Мейлис де Керангаль
Книга рассказывает историю пересадки сердца: молодой человек погибает в результате несчастного случая, и его родители решают пожертвовать его сердце. Но сюжет вторичен по отношению к силе его слов и персонажей. Книга использует красивый язык, чтобы глубоко связать вас с людьми, которые могут быть в истории всего несколько минут.
«Леонардо да Винчи». Уолтер Айзексон
Айзексон делает лучшую работу, которую я видел, чтобы собрать воедино различные нити жизни Леонардо и объяснить, что сделало его таким исключительным.
«Продавец обуви». Фил Найт
Эти мемуары соучредителя Nike – освежающе честное напоминание о том, как на самом деле выглядит путь к успеху в бизнесе: грязный, ненадежный и пронизанный ошибками. Я встречался с Найтом несколько раз за эти годы. Он очень хороший, но также тихий и трудный для знакомства.
«Инъекции и неравенство». Пол Фармер
Пол Фармер – один из самых впечатляющих людей, с которыми я имел честь познакомиться. Он удивительный защитник здоровья беднейших людей в мире, и он стал соучредителем системы медицинских клиник на Гаити. В этой книге он открывает глаза на огромные различия между здоровьем богатых и здоровьем бедных
«21 урок для XXI века». Юваль Ной Харари
Книга предлагает полезную основу для обработки новостей и размышлений о проблемах, с которыми мы сталкиваемся.
«Дурная кровь. Обман и тайны одного стартапа Силиконовой долины». Джон Каррейру
История еще безумнее, чем я ожидал, не мог оторваться от нее, как только начал. В этой книге есть все: сложные мошенничества, корпоративные интриги, обложки журналов, разрушенные семейные отношения и гибель компании, которая когда-то оценивалась почти в 10 миллиардов долларов.
«Ученица». Тара Уэстовер
Тара никогда не ходила в школу и не посещала врача, пока не ушла из дома в 17 лет. Она такой хороший писатель, что заставила меня задуматься о моей собственной жизни, читая о ее экстремальном детстве. Ее жажда обучения была настолько сильной, что она получила степень доктора философии в Кембриджском университете.
«Зачем мы спим». Мэтью Уолкер
Все знают, что хороший ночной сон важен, но что именно считается хорошим ночным сном? И как это сделать? Уокер убедил меня изменить свои привычки перед сном, чтобы увеличить мои шансы.
«Эти истины: история США». Джилл Лепор
Лепор сделала, казалось бы, невозможное в своей последней книге: охват всей истории Соединенных Штатов всего за 800 страниц.
«Испанка. История самой смертоносной пандемии». Джон Барри
Пандемия гриппа 1918 года настолько близка к нынешним временам [пандемии ковида], насколько вы представляете. Барри расскажет все, что нужно знать об одной из самых смертоносных вспышек в истории человечества.
«Джентльмен в Москве». Амор Тоулз
Главный герой этого романа переживает ситуацию: он не может покинуть здание, в котором живет. Это 1922 год, и он русский граф, который отбывает пожизненное заключение под домашним арестом в отеле.
«Эйнштейн гуляет по Луне». Джошуа Фоер
Фоер – научный писатель, который заинтересовался тем, как работает память, и почему некоторые люди обладают удивительной способностью вспоминать факты. Он берет вас в чемпионат США по памяти (да, такой существует) и знакомит вас с методами, которые позволили ему выиграть конкурс за год.
«Медитация и осознанность». Энди Паддикомб
В течение многих лет я был скептиком в отношении медитации. Теперь я делаю это так часто, как могу – три раза в неделю, если позволяет время. Паддикомб, бывший буддийский монах, предлагает множество полезных метафор для объяснения потенциально сложных концепций в медитации.
«Хамнет». Мэгги О'Фаррелл
Если вы поклонник Шекспира, вам понравится этот трогательный роман о том, как его личная жизнь могла повлиять на написание «Гамлета».
«Земля обетованная». Барак Обама
Мемуары охватывают раннюю карьеру Обамы вплоть до операции по устранению Усамы бен Ладена в 2011 году. Президент Обама необычайно честен в своем опыте работы в Белом доме. Это увлекательный взгляд на то, каково это – управлять страной в трудные времена.
«Элегантная защита: новые знания об иммунной системе». Мэтт Риктел
Риктел держит тему доступной, сосредоточив внимание на четырех пациентах, каждый из которых вынужден так или иначе управлять своей иммунной системой. Их истории делают интересный взгляд на науку об иммунитете.