Мифы и факты об Эйнштейне: почему не надевал носки, как устроен его мозг и почему никто не знает тайну его последних слов

1. Главный фейк об Альберте Эйнштейне – он плохо учился в школе. На самом деле у него было все в порядке с успеваемостью: по многим дисциплинам он вообще считался лучшим. Проблемы в школе действительно были, но потому что Эйнштейна недолюбливали учителя – из-за своенравности, споров и критического мышления.

Еще он не любил механический стиль преподавания. Не признавал зубрежку и отказывался изучать предметы, которые его не интересовали. Когда Эйнштейн поступал в Высшее техническое училище, то плохо сдал зоологию, ботанику и французский язык. Но поступил из-за исключительных результатов по математике и физике.

2. В автобиографии Эйнштейн писал, что поздно начал говорить – в 5-6 лет. И сначала медленно и тихо. Доктор Томас Соуэлл позже назвал «Синдромом Эйнштейна» процесс, когда у очень умного ребенка случается задержка речи в детстве.

3. Почти одновременно с голосом Эйнштейн научился играть на скрипке. И всю жизнь любил скрипку – даже выступал на сцене (однажды с великим скрипачом Фрицем Крейслером). Эйнштейн говорил: «Жизнь без музыки для меня немыслима. Я воплощаю мечты в музыке. Я вижу свою жизнь с точки зрения музыки. И получаю больше всего радости в жизни от музыки».