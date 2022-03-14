Мифы и факты об Эйнштейне: почему не надевал носки, как устроен его мозг и почему никто не знает тайну его последних слов
Альберт Эйнштейн – самый популярный ученый XX века и одно из главных имен в истории науки. Автор сотен научных открытий, нобелевский лауреат и очень необычный человек. И как раз из-за необычности и противоречивости Эйнштейн стал мифологическим персонажем – многие факты из его жизни со временем сильно исказились.
В этом тексте мы разрушаем мифы об Эйнштейне и заодно собираем подтвержденные яркие факты из его жизни.
1. Главный фейк об Альберте Эйнштейне – он плохо учился в школе. На самом деле у него было все в порядке с успеваемостью: по многим дисциплинам он вообще считался лучшим. Проблемы в школе действительно были, но потому что Эйнштейна недолюбливали учителя – из-за своенравности, споров и критического мышления.
Еще он не любил механический стиль преподавания. Не признавал зубрежку и отказывался изучать предметы, которые его не интересовали. Когда Эйнштейн поступал в Высшее техническое училище, то плохо сдал зоологию, ботанику и французский язык. Но поступил из-за исключительных результатов по математике и физике.
2. В автобиографии Эйнштейн писал, что поздно начал говорить – в 5-6 лет. И сначала медленно и тихо. Доктор Томас Соуэлл позже назвал «Синдромом Эйнштейна» процесс, когда у очень умного ребенка случается задержка речи в детстве.
3. Почти одновременно с голосом Эйнштейн научился играть на скрипке. И всю жизнь любил скрипку – даже выступал на сцене (однажды с великим скрипачом Фрицем Крейслером). Эйнштейн говорил: «Жизнь без музыки для меня немыслима. Я воплощаю мечты в музыке. Я вижу свою жизнь с точки зрения музыки. И получаю больше всего радости в жизни от музыки».
Его вторая жена Эльза рассказывала, что музыка помогала Эйнштейну в науке: «Когда он думает о своих теориях, он идет в кабинет, берет несколько аккордов на фортепиано или играет на скрипке, потом возвращается и продолжает работать».
Любимый композитор – Моцарт: «Его музыка настолько чиста и прекрасна, что я вижу в ней отражение внутренней красоты вселенной».
4. Два факта о вредных привычках. Эйнштейн любил трубку и даже был членом клуба курильщиков: «Курение помогает спокойно и объективно судить о делах человеческих». При этом не употреблял алкоголь и поддерживал сухой закон в США.
5. По поздним фотографиям мы знаем, что у Эйнштейна растрепанные волосы. На самом деле в молодости у него была темная ухоженная прическа. Все изменилось в 1904 году, когда родился сын. Эйнштейн был занят работой настолько, что перестал следить за волосами. И всю оставшуюся жизнь не расчесывался и не ходил к парикмахерам – и просто отрезал волосы сам дома, если они сильно отрастали.
6. То самое фото, где он показывает язык, сделано в день 72-летия. Светские фотографы попросили Эйнштейна улыбнуться, а он уже устал от камер и в знак протеста высунул язык. Потом шутил, что этот жест адресован всему человечеству. Ему понравилась эта фотография, и он попросил прислать ему девять копий. Одну из них он подписал для репортера, и в 2009 году эта фотография была продана за 74 тысячи долларов.
7. Эйнштейн не надевал носки: «Когда я был молодым, то узнал, что большой палец всегда заканчивается дыркой в носке. Так что я перестал использовать носки». Носил сандалии вместо туфель, а на важные мероприятия надевал ботинки – чтобы скрыть голые ноги.
8. Подтвержденный факт: Эйнштейн спал по 10 часов в сутки – на несколько часов больше, чем среднестатистический человек.
9. Он эмигрировал из Берлина в США в 1932 году, понимая: власть Гитлера для него будет губительна. Нацистские ученые даже осудили теорию относительности и заклеймили ее как «еврейскую науку», а его работы были среди сожженных. С момента эмиграции за ним следили агенты ФБР: подозревали его в коммунизме и собирали секретное досье, которое на момент смерти Эйнштейна содержало 1427 страниц материалов.
10. Эйнштейн мог стать президентом Израиля. Он дружил с Хаимом Вейцманом – первым президентом, и тот предложил ему роль второго президента. Но Эйнштейн отказался: считал, что ему не хватает навыков общения, чтобы быть политиком.
11. Он не выносил печаль и пессимизм, не относился серьезно к неприятностям и был спокоен – об этом говорило большинство людей, знавших Эйнштейна. Он считал, что беды рассасываются от шуток. И применял изобретенную собой теорему относительности: например, сравнивал неудачи собственной жизни и урон от них с уроном от мировых войн. Еще Эйнштейн любил книгу «Максимы» Ларошфуко, которая помогала подавлять негативные эмоции.
12. В какой-то доле из-за Эйнштейна американцы изобрели атомную бомбу. В 1939-м он предупредил правительство США, что Германия ищет способы разработки атомного оружия. Эйнштейн был пацифистом и ненавидел любой милитаризм, но считал, что США нужно чем-то сдерживать агрессию Германии.
Он не принимал участия в разработке бомбы и позже очень жалел о пусть незначительной, но роли в этом проекте: «Если бы я знал, что немцам не удастся создать атомную бомбу, я бы и пальцем не пошевелил».
13. Второй сын Эйнштейна Эдуард (от первого брака) страдал от слабоумия и большую часть жизни провел в психиатрической лечебнице. В детстве он часто болел, а Эйнштейн писал: «Состояние моего маленького мальчика сильно угнетает меня. Невозможно, чтобы он стал всесторонне развитой личностью».
Но, взрослея, Эдуард начал нормально развиваться: хорошо учился, играл на фортепиано, интересовался психиатрией и был фанатом Зигмунда Фрейда. Он поступил в университет на психиатрию и там начал встречаться с девушкой, расставание с которой его подкосило. В 20 у Эдуарда была попытка суицида. Врачи диагностировали у него шизофрению. По словам старшего брата Ганса, Эдуарду навредило радикальное лечение электрическим током, которые использовали в то время психиатры.
Сам Эйнштейн писал: «Самый утонченный из моих сыновей, которого я считал действительно своим, был охвачен неизлечимой душевной болезнью». С того времени Эдуард всю жизнь провел в психиатрических больницах. Эйнштейн до конца жизни поддерживал переписку с сыном, но не видел его после эмиграции в США в 1932 году. Эдуард умер в возрасте 55 лет – в клинике Цюриха.
14. Второй женой Эйнштейна была его родственница. Двоюродная сестра по материнской линии и троюродная по отцовской – Эльза Эйнштейн-Ловенталь. Их матери были сестрами, а отцы — двоюродными братьями. Они с Эльзой с детства дружили.
На момент их свадьбы (1919 год) у нее были две дочери от предыдущего брака. Эйнштейн воспитывал их как своих, а у него самого детей больше не рождалось. Эльза умерла на 19 лет раньше Эйнштейна.
15. Еще неизвестно, что Эйнштейн произнес перед смертью. Он уже лежал в больнице и перед остановкой сердца что-то сказал по-немецки. Рядом с ним находилась сиделка-американка, которая ничего не поняла.
16. Врач Томас Штольц Харви незаконно извлек мозг Эйнштейна через семь часов после его смерти – без разрешения семьи. Они были против, но в итоге дали ему разрешение продолжить работу по изучению.
Томас Харви сохранил мозг, сфотографировал, разрезал примерно на 240 частей (каждый размером около одного сантиметра), отправив некоторые срезы для избранных нейробиологов и патологоанатомов. Харви также удалил глаза Эйнштейна и передал их офтальмологу Генри Абрамсу, который консультировал его при жизни. Глаза до сих пор находятся в его банковской ячейке в Нью-Йорке. А 46 небольших фрагментов мозга Эйнштейна приобретены Музеем Мюттера. В 2013 году сегменты мозга были выставлены в постоянных галереях музея.
Научные исследования показали, что области мозга Эйнштейна, ответственные за речь и язык, уменьшены. А области, ответственные за обработку численной и пространственной информации, увеличены. Еще: «Более крупные нейроны в левом гиппокампе указывают, что левое полушарие Эйнштейна могло иметь более сильные связи. Возможно, с этим связано его инновационное мышление».
Еще одни исследования показали, что у Эйнштейна были более обширные связи между определенными частями его полушарий головного мозга по сравнению с мозгом как младшей, так и старшей контрольной группы.