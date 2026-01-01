Альберт Эйнштейн

Годы жизни
1879-1955
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Физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии
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Мифы и факты об Эйнштейне: почему не надевал носки, как устроен его мозг и почему никто не знает тайну его последних слов
#Альберт Эйнштейн
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