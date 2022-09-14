Рейтинг лучших бесплатных VPN-сервисов

Мы составили рейтинг лучших VPN-сервисов по количеству скачиваний и отзывам пользователей в AppStore и Google Play, которые используются в России в 2022 году. Здесь собраны бесплатные версии, но с возможностью подключить платную подписку:

• VPN – Super Unlimited Proxy. Больше 10 миллионов скачиваний и оценка 4,7 из более полумиллиона отзывов на Google Play, оценка 4,6 из 1,4 миллиона отзывов в AppStore. В июле-2022 «Ведомости» указывали, что данный сервис по количеству скачиваний с 2015 года стал самым популярным у российских пользователей. Для использования не нужна регистрация, нет лимита по трафику и времени, в бесплатной версии есть выбор из шести стран.

Разработчики не передают данные третьим лицам, но собирают информацию об истории действий в приложении, сведения о его производительности и идентификаторы устройства. Из минусов – избыточная реклама и невысокая скорость. Приложение можно использовать бесплатно только на мобильных устройствах, но есть платные тарифы.

• Turbo VPN. Больше 100 миллионов скачиваний и оценка 4,6 при шести миллионах отзывов на Google Play, 4,7 – в AppStore. Бегающий кролик как узнаваемый атрибут интерфейса Turbo VPN. Разработчики указали, что могут передавать идентификаторы устройства третьим лицам.

Приложением можно бесплатно пользоваться без регистрации. Есть платная подписка. Из плюсов – хорошая скорость, но ограничения по трафику как для десктопных версий, так и для смартфонов.

• VPN Proxy Master. Больше 50 миллионов скачиваний и оценка 4,4 из 700 тысяч отзывов на Google Play, 4,6 – в AppStore. Приложение может собирать личную информацию (адрес электронной почты или пользовательские идентификаторы), но передавать – идентификаторы устройства или другие.

• VPN Fast. Больше 10 миллионов скачиваний и оценка 4,9 из 470 тысяч отзывов на Google Play. Разработчики указали, что приложение не собирает и не передает пользовательские данные третьим лицам.

• Planet VPN: быстро и безопасно. Больше 100 тысяч скачиваний и оценка 4,9 из 20 тысяч отзывов на Google Play. В бесплатной версии нет ограничений по скорости и трафику, из доступных серверов – пять стран. Planet VPN может собирать личные данные (адрес электронной почты или сведения о работе приложения), но не передает их третьим лицам.