Рейтинг лучших бесплатных VPN-сервисов
VPN – виртуальная частная сеть, которая меняет ваш реальный IP-адрес на IP-адрес в другой стране, что позволяет обойти географические ограничения на доступ к определенным сайтам или приложениям в интернете. Во время использования VPN никто не узнает, какие сайты или приложения вы посещаете, так как трафик защищен и конфиденциален.
Рейтинг лучших бесплатных VPN-сервисов: какие лидируют по популярности
Под полное или частичное ограничение работы в России попали такие VPN-сервисы (у части пользователей они работают, несмотря на блокировки):
- Proton VPN;
- Nord VPN;
- Windscribe;
- Lantern;
- 1.1.1.1;
- Tor Browser;
- Browsec;
- VPN Proxy Master;
- VPN-Super Unlimited Proxy;
- Browsec VPN;
- VPN Proxy Master;
- Melon VPN;
- vpn-super unlimited proxy;
- Windscribe VPN;
- VPN RedCat secure unlimited.
«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», – говорил глава Минцифры Максут Шадаев.
Мы составили рейтинг лучших VPN-сервисов по количеству скачиваний и отзывам пользователей в AppStore и Google Play, которые используются в России в 2022 году. Здесь собраны бесплатные версии, но с возможностью подключить платную подписку:
• VPN – Super Unlimited Proxy. Больше 10 миллионов скачиваний и оценка 4,7 из более полумиллиона отзывов на Google Play, оценка 4,6 из 1,4 миллиона отзывов в AppStore. В июле-2022 «Ведомости» указывали, что данный сервис по количеству скачиваний с 2015 года стал самым популярным у российских пользователей. Для использования не нужна регистрация, нет лимита по трафику и времени, в бесплатной версии есть выбор из шести стран.
Разработчики не передают данные третьим лицам, но собирают информацию об истории действий в приложении, сведения о его производительности и идентификаторы устройства. Из минусов – избыточная реклама и невысокая скорость. Приложение можно использовать бесплатно только на мобильных устройствах, но есть платные тарифы.
• Turbo VPN. Больше 100 миллионов скачиваний и оценка 4,6 при шести миллионах отзывов на Google Play, 4,7 – в AppStore. Бегающий кролик как узнаваемый атрибут интерфейса Turbo VPN. Разработчики указали, что могут передавать идентификаторы устройства третьим лицам.
Приложением можно бесплатно пользоваться без регистрации. Есть платная подписка. Из плюсов – хорошая скорость, но ограничения по трафику как для десктопных версий, так и для смартфонов.
• VPN Proxy Master. Больше 50 миллионов скачиваний и оценка 4,4 из 700 тысяч отзывов на Google Play, 4,6 – в AppStore. Приложение может собирать личную информацию (адрес электронной почты или пользовательские идентификаторы), но передавать – идентификаторы устройства или другие.
• VPN Fast. Больше 10 миллионов скачиваний и оценка 4,9 из 470 тысяч отзывов на Google Play. Разработчики указали, что приложение не собирает и не передает пользовательские данные третьим лицам.
• Planet VPN: быстро и безопасно. Больше 100 тысяч скачиваний и оценка 4,9 из 20 тысяч отзывов на Google Play. В бесплатной версии нет ограничений по скорости и трафику, из доступных серверов – пять стран. Planet VPN может собирать личные данные (адрес электронной почты или сведения о работе приложения), но не передает их третьим лицам.
• VPN Pro – Pay once for life. Больше 100 тысяч скачиваний и оценка 4,6 из 28 тысяч отзывов на Google Play. Платная подписка, но нет ограничений по сеансу, скорости и пропускной способности. Программа не собирает личные данные пользователей, но может передавать, например, идентификаторы устройства третьим лицам.
Почему VPN бывают платными и бесплатными: в чем разница, что лучше выбрать
Платные VPN-сервисы имеют ряд преимуществ перед бесплатными версиями:
• Безопасность. Через VPN могут проходить ваши личные данные. В бесплатных версиях есть больший риск, что владельцы передадут информацию третьим лицам – мошенникам или рекламодателям. При указании неверных данных о себе сохраняются IP-адрес или поисковые запросы.
Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов сказал: «Всегда нужно анализировать, какие цели ставит разработчик, давая вам возможность пользоваться бесплатным VPN или предоставляя бесплатный пробный период – это может быть как стандартный маркетинговый ход, так и сбор данных для продажи. Кроме того, под видом VPN можно случайно установить на устройство вредоносные приложения, которые нанесут ущерб работе вашего устройства».
Владельцы платных сервисов обязуются никому не передавать личные данные пользователей, поэтому опасность нарушения конфиденциальности ниже. При регистрации вы передаете им данные о себе, что дает гарантию анонимности перед другими пользователями интернета. Внимательно изучайте политику конфиденциальности.
• Стабильность и скорость. Платные версии – надежное программное обеспечение и техническое оборудование, которое поддерживает работоспособность серверов. Это дает пользователям оптимальную скорость. Серверы бесплатных VPN не обладают такой мощностью, а через один сервер проходит большое количество людей, поэтому скорости может не хватить, например, для скачивания больших файлов или просмотра фильмов.
• Доступ. В платных VPN есть широкий набор серверов – это снижает риск перегруженности. В бесплатных версиях этот выбор ограничен.
• Техническая поддержка. В бесплатных VPN она обычно отсутствует, в платных – есть помощь в случае проблем с настройками и использованием. При технических неисправностях они быстро исправляются.
• Реклама. Бесплатные VPN зарабатывают на этом, в платных версиях владельцы получают прибыль от подписок, поэтому количество рекламных интеграций снижено.