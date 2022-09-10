TJournal – большой текст о важном медиа рунета: как они жили, как мыслили и придумывали, как повлияли на среду

«[Занять место Никиты Лихачева] было неожиданно, – сказал Звезда. – Наверное, приходилось больше учиться какой-то административной работе. В моменте ее было больше, чем редакторской. Но Никита оставил после себя фундамент, чтобы мы развивались дальше: например, заложил основы «Лиги авторов» – уникальное сообщество, которое регулярно писало материалы. И мы его во главе с Ромой Персианиновым уже строили и развивали.

Думаю, TJ и до, и после моего прихода на должность старался вывести на первое место рассказы про интернет-культуру и сохранить тот язык, который был. Мы пытались масштабироваться и вырасти – не только в количестве, но и в качестве. Наверное, в какой-то момент переусердствовали в попытке стать медиа на серьезных щщах.

Мне кажется, мы развились в плане издания, откуда ты узнаешь главное про рунет. Может, слишком пафосно звучит, но я часто слышал, что для многих TJ оставался кнопкой, с которой люди начинали день. Это заслуга всех моих коллег по редакции».

В сторонних комментариях и реакциях о смерти TJ прослеживается линия, что в последние несколько лет при руководстве Звезды в тематике материалов ощущался сильный уклон в политику. Как это воспринял Сергей Звезда:

«В последние годы происходят события, которые напрямую не связаны с нашими столпами. Все они должны быть на TJ, потому что если их там не будет, то наша аудитория этого не поймет. Да и мы сами не можем такое игнорировать. Искали углы, с которых больше никто не посмотрит.

Может быть, мы где-то перегибали палку с политическими темами, которые никто и не ждал увидеть на TJ. Со стороны виднее. Внутри редакции всегда считали: если о чем-то пишем, то это важное событие в той или иной мере. Мы ведь были и общественно-политическим изданием в том числе.

В какой-то момент стало понятно, что можно написать что угодно – в этом все равно будет политика. Нельзя от нее уйти и быть вне. Можно рассказывать про новый российский интернет-сервис, но копаешь и понимаешь, кто его сделал, зачем и на кого он направлен.

Выжженная поляна возникла не сегодня и формировалась несколько лет. Сейчас она пришла к ультимативному и худшему в современной истории состоянию. Наверное, на данный момент сложно быть независимым медиа, находиться в России и рассказывать все, что хочешь. Многие пытаются – респект, что в такой ситуации находят силы и возможности. Но из-за драконовских законов и вынужденной самоцензуры существование медиа в России как минимум под угрозой.

Кто-то точно попытается занять пустующее место TJ – и, возможно, даже успешно. Наверное, вместе с тем появятся и спорные проекты, которые не проживут и пары месяцев. Хочу мыслить позитивно: на всем этом пепелище, на всех этих костях, во время всего этого кошмара родится что-то более крутое, что мы в какой-то мере назовем преемником TJ. Во время всевозможных кризисов часто появляются низовые проекты, которые потом закрепляются в нашей сфере».