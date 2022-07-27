Зачем у всего пива в России будет электронный код: по нему можно отследить путь поставки и ценообразование

Что надо знать о специальном коде Data Matrix и для какой продукции он обязателен

Data Matrix – это двумерный матричный штрихкод, в котором сочетаются черно-белые элементы. Код Data Matrix может иметь квадратную или прямоугольную форму, а для его считывания необходим специальный 2D-сканер. Работать с кодом можно даже при его повреждении. В Data Matrix умещается большое количество зашифрованной информации – до 2 кб объема данных.

ЦРПТ пишет, что код Data Matrix защищен от возможной подделки российскими технологиями криптографии. Ранее мы подробно разбирали ситуацию с QR-кодом и его появлением. Data Matrix и QR-код – разные вещи. Они отличаются по нескольким направлениям. У Data Matrix может быть меньший размер, а еще он распознается сканером под любым углом.

В России Data Matrix необходим именно для маркировки товаров. В него вносится информация о дате производства, сроке годности, материале, заводе-изготовителе, свойствах продукции. У кода есть две версии, современная – ЕСС 200. В этом варианте код Data Matrix поддерживается международной системой GS1. Она ведет учет по всем подобным маркировочным кодам.

Как работает система «Честный знак», которая основана на коде Data Matrix:

Производитель наносит код Data Matrix на товар; Через него отслеживается вся логистика товара; Сотрудник магазина сканирует код Data Matrix; Код выходит из оборота при продаже товара; Есть мобильное приложение – туда вносится информация.

Так выглядит код Data Matrix: