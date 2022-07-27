Зачем у всего пива в России будет электронный код: по нему можно отследить путь поставки и ценообразование
ТАСС пишет со ссылкой на сообщение оператора маркировки ЦРПТ, что в 2023 году в России начнется обязательная маркировка пива. ЦРПТ – это центр развития перспективных технологий. Он занимается системой «Честный знак»: на продукцию наносится цифровой код Data Matrix. С ним можно отследить все движение товара, бороться с контрабандой и фальсификациями.
Ближайшие даты, которые нужно учитывать в случае с введением маркировки пива:
- 1 апреля 2023 года – маркировка пива в кегах (большие бочки);
- 1 октября 2023 года – маркировка пива в стеклянной и ПЭТ-таре;
- 15 января 2024 года – маркировка пива в банках.
Что надо знать о специальном коде Data Matrix и для какой продукции он обязателен
Data Matrix – это двумерный матричный штрихкод, в котором сочетаются черно-белые элементы. Код Data Matrix может иметь квадратную или прямоугольную форму, а для его считывания необходим специальный 2D-сканер. Работать с кодом можно даже при его повреждении. В Data Matrix умещается большое количество зашифрованной информации – до 2 кб объема данных.
ЦРПТ пишет, что код Data Matrix защищен от возможной подделки российскими технологиями криптографии. Ранее мы подробно разбирали ситуацию с QR-кодом и его появлением. Data Matrix и QR-код – разные вещи. Они отличаются по нескольким направлениям. У Data Matrix может быть меньший размер, а еще он распознается сканером под любым углом.
В России Data Matrix необходим именно для маркировки товаров. В него вносится информация о дате производства, сроке годности, материале, заводе-изготовителе, свойствах продукции. У кода есть две версии, современная – ЕСС 200. В этом варианте код Data Matrix поддерживается международной системой GS1. Она ведет учет по всем подобным маркировочным кодам.
Как работает система «Честный знак», которая основана на коде Data Matrix:
- Производитель наносит код Data Matrix на товар;
- Через него отслеживается вся логистика товара;
- Сотрудник магазина сканирует код Data Matrix;
- Код выходит из оборота при продаже товара;
- Есть мобильное приложение – туда вносится информация.
Так выглядит код Data Matrix:
Для массового нанесения кода Data Matrix на товар необходимо специальное оборудование. Его использование началось в 2018 году – с того момента Data Matrix попадал на продукцию в различных сферах. В 2019-м это коснулось обувных товаров. Потом перенеслось на парфюмерию, табачные изделия, лекарства и даже шины. Пивная продукция – лишь один из многих элементов.
Россия изначально объявила о планах маркировать все основные товары к 2024 году. Сейчас сроки корректируются. Все происходит по схеме: начинается эксперимент, который перерастает в обязательную маркировку. Код Data Matrix для этого используется везде – и с ним возникают споры. Производители говорят о снижении темпов производства, ЦРПТ – об отсутствии проблем.
Сейчас работа идет таким образом, что ошибка в коде может помешать будущей реализации товара. Многие производители еще в предыдущие годы допускали цифровые пропуски или неправильно настраивали оборудование перед преобразованием кода Data Matrix. Это мешало системам корректно отслеживать товары – для разных категорий используются разные системы.
С помощью кода Data Matrix можно контролировать ценообразование товаров. ЦРПТ видит в этом возможность быстрой реакции и на резкий рост цен. С помощью кода отслеживается этап, откуда такой рост вообще пошел. Подорожание товара из-за самого нанесения кода действительно возможно. Но если оно прогнозируется слишком серьезным, то Data Matrix на товаре не будет.
Как маркировка пива может повлиять на цены и ситуацию с его производством
«Интерфакс» объяснил, почему маркировка пива будет проходить в три этапа. Директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева рассказала, что так снижается нагрузка на отрасль. Другой момент: ЦРПТ пообещал обеспечить всех пивных производителей оборудованием для нанесения маркировки.
Даже в таких условиях есть несколько возможных проблем:
- Сроки могут сдвинуться – они устраивают не всех производителей;
- Компании считают, что введение маркировки повлияет на объемы производства;
- Возможно и увеличение цены продукции – вырастет ее себестоимость.
«Коммерсантъ» рассказывал, что в России уже сейчас действует эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Он начался весной 2021 года и продлится до конца февраля 2023-го. К нему присоединяются отдельные пивные бренды. Они налаживают процесс работы с маркировкой и при желании могут получить поддержку ЦРПТ по вопросам нанесения всех кодов.
Позиция Минпромторга: надо участвовать в эксперименте уже сейчас. Так можно быстрее привыкнуть к нововведениям. При плотном взаимодействии и выявлении проблем возможен и перенос по срокам. ТАСС утверждает, что доля нелегальной пивной продукции составляет 16%. Через внедрение маркировки ЦРПТ хочет оцифровать всех пивных производителей.
Союз российских пивоваров выступал против введения обязательной маркировки. Впервые это произошло до новостей из ЦРПТ об обеспечении оборудованием. Именно от Союза российских пивоваров идет мнение, что из-за маркировки сократятся объемы производства. Падение составит 20-30% от текущего объема. Себестоимость продукции вырастет минимум на 10%.
Тот же Союз российских пивоваров указывал на тяжелые условия работы пивоваренных компаний. Многие из них поддерживают существование на пределе возможностей и зависят от зарубежных поставок. Правительство в ответ показало статистику: доля контрафакта в других сферах снизилась с появлением маркировки. Для этого она необходима и в пивной отрасли.
Ассоциация производителей пива (АПП) вообще критиковала маркировку еще с 2021 года. Во многом из-за ее влияния произошел перенос сроков введения обязательной маркировки. АПП контролирует 70% пивного рынка России – она объединяет Heineken, AB InBev Efes и «Балтику». Сейчас новость о маркировочных сроках висит на ее сайте – с производителями договорились.
ЦРПТ обещает всем компаниям помощь с оборудованием, но с его наличием уже сейчас возникают проблемы. Поэтому и меняются сроки полного введения маркировки – подобная мера частично коснулась молочной продукции. О причинах рассказывал Андрей Серебряков из «Канавара Групп». Он сразу обозначил связь дефицита и ограничения поставок.
Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) видит в возможности введения маркировки только плюсы. Она пишет, что производители пива часто допускают нарушения: выпускают неучтенную продукцию, не прописывают обязательную информацию и даже фальсифицируют состав. Введение маркировки так делать не позволит.