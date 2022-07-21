Почему пропали тарифы с безлимитным интернетом для мобильного и что операторы предлагают вместо него
Раньше в России ведущие мобильные операторы часто предлагали тарифы безлимитного интернета. Но ситуация изменилась – теперь они пропали, а им на смену пришли совсем другие.
Кто рекомендовал отменить безлимитный интернет
В марте 2022 года Минцифры порекомендовало операторам мобильной связи:
- Исключить неограниченное потребление трафика.
- В связи с этим ввести на безлимитных тарифах ограничения.
- Еще – сбалансировать объемы потребляемого трафика.
Почему отменили безлимитный интернет
После введения санкций США на технологический экспорт в Россию многие крупные производители отказались поставлять телекоммуникационное оборудование.
Из-за неопределенности с поставками есть риск возникновения проблем со строительством сетей под рост трафика. Проще говоря, нужен баланс по поддержанию и развитию сетей.
Как в России пользовались безлимитным мобильным интернетом
Аналитик Эльдар Муртазин рассказывал, что очень большие объемы трафика расходовало незначительное число пользователей – всего несколько процентов. Как правило, гораздо большая часть абонентов использовала не более 30 Гб. И лишь 2% абонентов тратили более 100 Гб.
По оценкам аналитика TelecomDaily Дениса Кускова, безлимитным интернетом пользуются 30% абонентов, а более 100 Гб тратят около 5%.
Доступные тарифы создавали серьезную нагрузку на сеть и мешали развиваться мобильным операторам.
Как отреагировали операторы на рекомендацию об отмене безлимитного интернета
РБК рассказывал, как это происходило:
- Директор по связям с госорганами «МегаФона» Владимир Месропян отметил, что рекомендация выглядит рациональной и своевременной в условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования.
- Представитель МТС тоже назвал предложение рациональным.
- Представитель Tele2 сказал, что компания разделяет озабоченность министра.
- В «Билайне» воздержались от комментариев.
В итоге операторы подняли цены на 10% или архивировали некоторые тарифы.
Была ли раньше отмена безлимитного интернета
Да, это произошло еще осенью 2021 года, когда мобильные операторы убрали эти опции для новых подключений. Или был пример МТС – безлимит для новых абонентов был доступен в тарифах стоимостью больше 2000 рублей в месяц.
Была и другая история – в июне 2022-го Tele2 поднял цены на действующие безлимитные пакеты почти вдвое – с 450 до 750 рублей с 5 июля. Минцифры и ФАС отреагировали: резкое повышение тарифов необходимо проверить.
Весной ФАС разработала рекомендации, согласно которым мобильные операторы могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции, но за 14 дней до этого сообщить об этом в антимонопольный орган.
В итоге Tele2 сообщила, что цена безлимитных тарифов для пользователей, которые намерены остаться на безлимитах, будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен – 50 рублей.
А еще МТС в июле запустил тариф (назвал его «подпиской») «МТС Доступ» за 890 рублей. Фактически он выглядел как возвращение безлимитного мобильного интернета: первоначальный пакет на 40 Гб, далее – до 15 бесплатных пакетов по 50 Гб. Через пару дней опция подключения дополнительных пакетов пропала – остался только пакет 40 Гб.
Тарифы на мобильный интернет летом 2022 года
Так выглядят доступные предложения в разных тарифах.
«Билайн»:
- 30 Гб – от 630 рублей.
- 50 Гб – от 900.
- 60 Гб – 2000.
МТС:
- 5 Гб – от 490 рублей.
- 30 Гб – от 690.
- 40 Гб – от 890.
- 60 Гб – 2900.
«Мегафон»:
- 6 Гб – от 450 рублей.
- 20 Гб – от 570.
- 35 Гб – от 650.
- 50 Гб – от 850.
- 60 Гб – 2500.
Tele2:
- 10 Гб – от 400 рублей.
- 20 Гб – от 500.
- 30 Гб – от 550.
- 40 Гб – от 600.
- 60 Гб – от 800.