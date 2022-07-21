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Почему пропали тарифы с безлимитным интернетом для мобильного и что операторы предлагают вместо него

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Раньше в России ведущие мобильные операторы часто предлагали тарифы безлимитного интернета. Но ситуация изменилась – теперь они пропали, а им на смену пришли совсем другие.

Кто рекомендовал отменить безлимитный интернет

В марте 2022 года Минцифры порекомендовало операторам мобильной связи:

  • Исключить неограниченное потребление трафика.
  • В связи с этим ввести на безлимитных тарифах ограничения.
  • Еще – сбалансировать объемы потребляемого трафика.

Почему отменили безлимитный интернет

После введения санкций США на технологический экспорт в Россию многие крупные производители отказались поставлять телекоммуникационное оборудование.

Из-за неопределенности с поставками есть риск возникновения проблем со строительством сетей под рост трафика. Проще говоря, нужен баланс по поддержанию и развитию сетей.

Как в России пользовались безлимитным мобильным интернетом

Аналитик Эльдар Муртазин рассказывал, что очень большие объемы трафика расходовало незначительное число пользователей – всего несколько процентов. Как правило, гораздо большая часть абонентов использовала не более 30 Гб. И лишь 2% абонентов тратили более 100 Гб.

По оценкам аналитика TelecomDaily Дениса Кускова, безлимитным интернетом пользуются 30% абонентов, а более 100 Гб тратят около 5%.

Доступные тарифы создавали серьезную нагрузку на сеть и мешали развиваться мобильным операторам.

Как отреагировали операторы на рекомендацию об отмене безлимитного интернета

РБК рассказывал, как это происходило:

  • Директор по связям с госорганами «МегаФона» Владимир Месропян отметил, что рекомендация выглядит рациональной и своевременной в условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования.
  • Представитель МТС тоже назвал предложение рациональным.
  • Представитель Tele2 сказал, что компания разделяет озабоченность министра.
  • В «Билайне» воздержались от комментариев.

В итоге операторы подняли цены на 10% или архивировали некоторые тарифы.

Была ли раньше отмена безлимитного интернета

Да, это произошло еще осенью 2021 года, когда мобильные операторы убрали эти опции для новых подключений. Или был пример МТС – безлимит для новых абонентов был доступен в тарифах стоимостью больше 2000 рублей в месяц.

Была и другая история – в июне 2022-го Tele2 поднял цены на действующие безлимитные пакеты почти вдвое – с 450 до 750 рублей с 5 июля. Минцифры и ФАС отреагировали: резкое повышение тарифов необходимо проверить.

Весной ФАС разработала рекомендации, согласно которым мобильные операторы могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции, но за 14 дней до этого сообщить об этом в антимонопольный орган.

В итоге Tele2 сообщила, что цена безлимитных тарифов для пользователей, которые намерены остаться на безлимитах, будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен – 50 рублей.

А еще МТС в июле запустил тариф (назвал его «подпиской») «МТС Доступ» за 890 рублей. Фактически он выглядел как возвращение безлимитного мобильного интернета: первоначальный пакет на 40 Гб, далее – до 15 бесплатных пакетов по 50 Гб. Через пару дней опция подключения дополнительных пакетов пропала – остался только пакет 40 Гб.

Тарифы на мобильный интернет летом 2022 года

Так выглядят доступные предложения в разных тарифах.

«Билайн»:

  • 30 Гб – от 630 рублей.
  • 50 Гб – от 900.
  • 60 Гб – 2000.

МТС:

  • 5 Гб – от 490 рублей.
  • 30 Гб – от 690.
  • 40 Гб – от 890.
  • 60 Гб – 2900.

«Мегафон»:

  • 6 Гб – от 450 рублей.
  • 20 Гб – от 570.
  • 35 Гб – от 650.
  • 50 Гб – от 850.
  • 60 Гб – 2500.

Tele2:

  • 10 Гб – от 400 рублей.
  • 20 Гб – от 500.
  • 30 Гб – от 550.
  • 40 Гб – от 600.
  • 60 Гб – от 800.
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Все фото: Konstantin Kokoshkin / ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press
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