Почему пропали тарифы с безлимитным интернетом для мобильного и что операторы предлагают вместо него

Раньше в России ведущие мобильные операторы часто предлагали тарифы безлимитного интернета. Но ситуация изменилась – теперь они пропали, а им на смену пришли совсем другие.

Кто рекомендовал отменить безлимитный интернет

В марте 2022 года Минцифры порекомендовало операторам мобильной связи:

Исключить неограниченное потребление трафика.

В связи с этим ввести на безлимитных тарифах ограничения.

Еще – сбалансировать объемы потребляемого трафика.

Почему отменили безлимитный интернет

После введения санкций США на технологический экспорт в Россию многие крупные производители отказались поставлять телекоммуникационное оборудование.

Из-за неопределенности с поставками есть риск возникновения проблем со строительством сетей под рост трафика. Проще говоря, нужен баланс по поддержанию и развитию сетей.

Как в России пользовались безлимитным мобильным интернетом

Аналитик Эльдар Муртазин рассказывал, что очень большие объемы трафика расходовало незначительное число пользователей – всего несколько процентов. Как правило, гораздо большая часть абонентов использовала не более 30 Гб. И лишь 2% абонентов тратили более 100 Гб.

По оценкам аналитика TelecomDaily Дениса Кускова, безлимитным интернетом пользуются 30% абонентов, а более 100 Гб тратят около 5%.