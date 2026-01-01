Карло Анчелотти

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«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
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#Карим Бензема
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В чем секреты успеха Анчелотти и почему его обожают любые звезды – даже когда он бросает коробку в голову Ибрагимовича
#Карло Анчелотти
«Реал» – в финале Лиги чемпионов: не проигрывает в XXI веке, Анчелотти уже установил тренерский рекорд
#Реал
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
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#Юрий Семин
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«Он был моим противником, а стал – другом». Анчелотти плачет о Марадоне на минуте молчания
#Карло Анчелотти
Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
#Доминик Калверт-Льюин
Плохие лица из FIFA и PES – жуть. Особенно на реальных телах
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#FIFA 21
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Анчелотти тренирует вместе с сыном. Раньше он отвечал за контакт с молодежью, теперь – главный ассистент
#Давиде Анчелотти
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
«Наполи» сейчас – фестиваль ада: президент запирал команду на базе, публично ссорился с тренером и уволил его после победы 4:0
#Наполи
Ситуация в «Наполи» сейчас горячее, чем в любой команде Италии
#Наполи
Сумасшествие в Турине. «Наполи» отыграл 3 мяча у «Ювентуса», но проиграл из-за дурацкого автогола
#Серия А