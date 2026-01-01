Карло Анчелотти

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Футбол
«Реал» – победитель Лиги чемпионов
#Реал
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Футбол
«Мы смотрим вперед». Анчелотти опроверг информацию о возвращении Роналду в «Реал»
#Карло Анчелотти
Футбол
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
#Карло Анчелотти
Футбол
Гвардиола провел 63-й матч в плей-офф Лиги чемпионов и побил рекорд Анчелотти
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Анчелотти обыграл «Ливерпуль» с пятой командой в своей карьере
#Карло Анчелотти
Футбол
С Гаттузо «Наполи» стал слабее. Зато рвет всех в Кубке Италии
#Наполи
Футбол
Анчелотти последовательно поработал в пяти ведущих чемпионатах. Теперь заходит на второй круг
#Карло Анчелотти