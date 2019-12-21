Карло Анчелотти
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Эвертон
Анчелотти последовательно поработал в пяти ведущих чемпионатах. Теперь заходит на второй круг
21 декабря 2019, 15:19
В 2009 году Карло Анчелотти впервые уехал из Италии – до этого он играл и работал тренером только там. Дальше все было так:
- «Челси» (Англия)
- «ПСЖ» (Франция)
- «Реал» (Испания)
- «Бавария» (Германия)
- «Наполи» (Италия)
Теперь Анчелотти ушел на работу в английский «Эвертон». «Это отличный клуб с богатой историей и очень страстной фанатской базой. У владельца и членов правления есть четкое видение достижения успеха и турниров. Это то, что мне нравится. Я очень рад возможности работать со всеми в Клубе, чтобы помочь воплотить это видение в жизнь», – сказал Анчелотти после назначения.
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