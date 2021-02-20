Карло Анчелотти
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#Карло Анчелотти #Футбол #Ливерпуль #АПЛ #Эвертон

Анчелотти обыграл «Ливерпуль» с пятой командой в своей карьере

вчера, 22:48

В дерби 25-го тура АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» 0:2.

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти ранее побеждал «Ливерпуль» с «Миланом», «Челси», «Реалом» и «Наполи».

«Эвертон» не побеждал на «Энфилде» с 1999 года. Теперь он делит с «Ливерпулем» шестое место, имея на матч меньше. От занимающего четвертое место «Челси» клуб отстает на три очка (также имея на матч меньше).

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