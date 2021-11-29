«Золотой мяч»-2021: полный список всех мест

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси – обладатель «Золотого мяча»-2021. Он седьмой раз выиграл эту награду. Это рекорд.

Полный список:

1. 🇦🇷 Лионель Месси («ПСЖ»)

2. 🇵🇱 Роберт Левандовски («Бавария»)

3. 🇮🇹 Жоржиньо («Челси»)

4. 🇫🇷 Карим Бензема («Реал»)

5. 🇫🇷 Нголо Канте («Челси»)

6. 🇵🇹 Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

7. 🇪🇬 Мохамед Салах («Ливерпуль)

8. 🇧🇪 Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

9. 🇫🇷 Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

10. 🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

11. 🇳🇴 Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)

12. 🇧🇪 Ромелу Лукаку («Челси»)

13. 🇮🇹 Джорджо Кьеллини («Ювентус»)

14. 🇮🇹 Леонардо Бонуччи («Ювентус»)

15. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

16. 🇧🇷 Неймар («ПСЖ»)

17. 🇺🇾 Луис Суарес («Атлетико»)

18. 🇩🇰 Симон Кьер («Милан»)

19. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Мэйсон Маунт («Челси»)

20. 🇩🇿 Рияд Марез («Манчестер Сити»)

21-22. 🇵🇹 Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

21-22. 🇦🇷 Лаутаро Мартинес («Интер»)

23. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Харри Кейн («Тоттенхэм»)

24. 🇪🇸 Педри («Барселона»)

26. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Фил Фоден («Манчестер Сити»)

26-28. 🇮🇹 Николо Барелла («Интер»)

26-28. 🇵🇹 Рубен Диаш («Манчестер Сити»)

26-28. 🇪🇸 Жерар Морено («Вильярреал»)

29-30. 🇭🇷 Лука Модрич («Реал»)

29-30. 🇪🇸 Сесар Аспиликуэта («Челси»)

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