«Золотой мяч»-2021: полный список всех мест
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси – обладатель «Золотого мяча»-2021. Он седьмой раз выиграл эту награду. Это рекорд.
Полный список:
1. 🇦🇷 Лионель Месси («ПСЖ»)
2. 🇵🇱 Роберт Левандовски («Бавария»)
3. 🇮🇹 Жоржиньо («Челси»)
4. 🇫🇷 Карим Бензема («Реал»)
5. 🇫🇷 Нголо Канте («Челси»)
6. 🇵🇹 Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
7. 🇪🇬 Мохамед Салах («Ливерпуль)
8. 🇧🇪 Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
9. 🇫🇷 Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
10. 🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
11. 🇳🇴 Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)
12. 🇧🇪 Ромелу Лукаку («Челси»)
13. 🇮🇹 Джорджо Кьеллини («Ювентус»)
14. 🇮🇹 Леонардо Бонуччи («Ювентус»)
15. 🏴 Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
16. 🇧🇷 Неймар («ПСЖ»)
17. 🇺🇾 Луис Суарес («Атлетико»)
18. 🇩🇰 Симон Кьер («Милан»)
19. 🏴 Мэйсон Маунт («Челси»)
20. 🇩🇿 Рияд Марез («Манчестер Сити»)
21-22. 🇵🇹 Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
21-22. 🇦🇷 Лаутаро Мартинес («Интер»)
23. 🏴 Харри Кейн («Тоттенхэм»)
24. 🇪🇸 Педри («Барселона»)
26. 🏴 Фил Фоден («Манчестер Сити»)
26-28. 🇮🇹 Николо Барелла («Интер»)
26-28. 🇵🇹 Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
26-28. 🇪🇸 Жерар Морено («Вильярреал»)
29-30. 🇭🇷 Лука Модрич («Реал»)
29-30. 🇪🇸 Сесар Аспиликуэта («Челси»)
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